CARNAVOCAL DES ANIMAUX OU SAINT-SAENS DANS LES RUES DE RENNES

Découvrez dans les rues de Rennes Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns en réalité augmentée sur votre mobile ou tablette grâce à l’Opéra de Rennes.

Le samedi 30 octobre 2021, le Chœur de chambre Mélisme(s), l’Opéra de Rennes, Artefacto et Noise Makers lancent le jeu musical et immersif C.A.M.I.L.L.E : Carnav(oc)al des Animaux : Mise en Immersion Lyrique dans des Lieux Épatants.

Particulièrement destiné aux familles et aux enfants, ce jeu gratuit disponible sur Android et IOS propose de découvrir 6 créatures du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns en sillonnant les rues et les parcs de Rennes. Chaque semaine, un animal sera dévoilé dans différents lieux.

Des indices permettent aux joueurs de le retrouver. Une fois débusqué, chaque animal jouera l’extrait musical dans lequel il apparaît. Des bonus livreront des secrets sur l’écriture de l’œuvre de Camille Saint-Saëns : la grâce du Cygne incarnée par le violoncelle, le caquètement des Poules et coqs évoqués à coups d’archer rapides…

Autant d’astuces musicales utilisées par Camille Saint-Saëns que Gildas Pungier, directeur musical de Mélisme(s) et ses acolytes musiciens et chanteurs détaillent en offrant une lecture nouvelle des œuvres à l’utilisateur. Car dans cette version inédite pour chœur, les animaux de Saint-Saëns ont pour la première fois une voix et ont quelque chose à dire…

Concrètement, comme ça fonctionne ?

En téléchargeant l’application City Sense et avec les indications données par Mélisme(s) et l’Opéra de Rennes, le public peut retrouver, par exemple, le Cygne de Saint-Saëns sur la Vilaine, ou la Tortue dans le parc Maurepas…

L’apparition de l’animal en réalité augmentée déclenche le lancement de la musique correspondant à son mouvement dans le Carnav(oc)al des Animaux. L’utilisateur est ainsi immergé dans une expérience à la fois visuelle et sonore. Il peut par la suite accéder à un contenu vidéo pédagogique sur l’oeuvre et son écriture musicale.

ARTEFACTO est expert de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D.

Pionnière de la visualisation 3D, la société intègre l‘ensemble des outils multi- médias avec la parfaite maîtrise des applications web et mobiles.

Ces applications combinent les technologies de la réalité virtuelle et de la ré- alité augmentée en intégrant des médias de haute qualité (perspectives 3D, vues 360°, vidéo haute qualité, etc.).

NOISE MAKERS développe des logiciels audio pour la création de mu- sique, d’expériences de réalité virtuelle et de jeux vidéo.

L’entreprise travaille en collaboration avec Sennheiser, RFI Labo, Radio France et France Télévisions, pour mettre au point des solutions innovantes, au ser- vice de la création audio 3D.

C.A.M.I.L.L.E : Carnav(oc)al des Animaux, ce sont des enjeux artistiques, éducatifs, culturels et technologiques

– Faire découvrir et redécouvrir une œuvre majeure du répertoire de la musique savante française et un compositeur emblématique, l’année du centenaire de sa disparition.

– Mettre en avant le travail artistique de Gildas Pungier (arrangement musical de la partition pour chœur et ensemble vocal, travail de réécriture contemporaine), d’Emmanuel Suarez (qui a écrit les chansons du Carnav(oc)al des Animaux) et de Grégoire Pont (dessinateur des animaux et qui dessinera en direct lors des concerts à l’Opéra en décembre).

– Lien avec des établissements scolaires : permettre aux élèves et aux professeurs de s’approprier l’œuvre et de se préparer à assister aux représentations scolaires organisées à l’Opéra les 9 et 10 décembre en partant à la recherche des animaux et des œuvres à travers la ville d’une part et en étudiant chacune des capsules vidéos pédagogiques en classe d’autre part.

– S’appuyer sur l’application CitySense pour découvrir en réel dans les 18 lieux les dessins animés et modélisés en réalité augmentée par Artefacto et avec un traitement du son par Noise Makers.

CAMILLE est lauréat de l’appel à projet Créativité Croisée de Rennes Métropole et bénéficie du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre du Plan de relance.

Le Carnav(oc)al des Animaux, c’est aussi : des concerts dessinés en Bretagne : – Opéra de Rennes : 9, 10, 11 décembre 2021

– Centre Culturel de Vitré : 7 avril 2022

– L’Odysée de Guichen : 8 avril 2022

– L’Améthyste de Crozon : 9 avril 2022 et un CD du label Ad Vitam Records distribué par Harmonia Mundi

CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX

Mise en Immersion Lyrique

dans des Lieux Épatants