Tour d’horizon du programme de l’Opéra de Rennes 2022-2023

L’Opéra de Rennes a dévoilé une partie de son programme de fin d’année 2022 et, un peu du début de l’année 2023. Cette future saison a de quoi aiguiser, par son éclectisme, tous les appétits musicaux.

C’est dans la salle dédiée au père du chanteur Claude Nougaro, qui fut, qui s’en souvient, le directeur de l’opéra de Rennes, que Mathieu Rietzler, l’actuel dirigeant, a porté la bonne parole à la mi-juillet devant une assemblée attentive et curieuse. Tout auréolé de cette insigne récompense reçue quelques jours plus tôt, «prix du spectacle lyrique de l’année produit en région», décerné par le syndicat de la critique, Mathieu Rietzler peut légitimement s’enorgueillir de quelques réussites retentissantes qui pérennisent la réputation d’opéra novateur et créatif, ainsi que l’avait initié en son temps, l’ancien directeur Alain Surrans, tenant désormais les rennes de Angers Nantes opéras. Pas étonnant, donc que les deux entités continuent à fonctionner ensemble, de façon synergique, mettant au service d’un large public, la complémentarité de leurs compétences.

Mathieu Rietzler

Le mois de septembre, synonyme de rentrées dans l’acception la plus plurielle du terme, accompagnera Cupid and Death, avec l’ensemble Correspondances dirigé par le Rennais Sébastien Daucé. Cette musique aux tonalités baroques donnera vie à un spectacle énergique, drôle, étincelant comme une fantaisie royale. À ne pas manquer jeudi 29 septembre ainsi que samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre en matinée. La mise en scène conjointe de Jos Houben et Emily Wilson mêlera avec originalité musique, burlesque, danse et poésie.

C’est avec L’Annonce faite à Marie de Philippe Leroux, d’après le chef d’œuvre de Paul Claudel que les 6, 8 et 9 novembre nous aurons la chance d’assister à une création mondiale. Ce premier opéra, pétri de foi chrétienne, revisite la figure de la vierge. La participation de l’IRCAM laisse déjà entrevoir une musique aux sonorités poétiques et complexes. La mise en scène sera assurée par Célie Pauthe.

Dans la foulée, c’est l’œuvre de Philip Glass, Les Enfants terribles, inspirée, bien entendu, par le roman de Jean Cocteau, qui viendra occuper notre scène rennaise les 14, 16, 17, 19 et 20 novembre. Peu de temps pour souffler ! Cette œuvre atypique pour trois pianos et quatre voix sera portée par une mise en scène spectaculaire, en perpétuel mouvement.

Écouter Les Enfants terribles joué au piano par Katia et Marielle Labèque

Le mois de Noël proposera un genre très différent, avec celui de la comédie musicale CHAMONIX représenté par la compagnie 26 000 couverts les 27, 28, 29, 30, et bien entendu le soir du réveillon, le samedi 31 décembre, mettra au menu une rafraîchissante alternative aux agapes du réveillon de fin d’année. Le thème de cette space opérette se résume en une question assez crue : faut-il éradiquer l’espèce humaine? Que penser de celui qui a créé les camps de concentration, Donald Trump ou les pantacourts ? Mais aussi, l’amour, la musique… et le gruyère ?, vaste interrogation. Différentes scènes musicales ou parlées mêlant un humour grinçant ou la naïveté la plus enchanteresse, laisseront libre cours à notre imaginaire pour apporter une réponse à cette perturbante question.

Affiche de la space opérette Chamonix par la compagnie 26 000 couverts

Levons le voile sur les débuts de l’année 2023 et particulièrement sur le mois de février, le 6, le 8, le 10 et enfin le 12, dates qui nous permettront d’assister à un opéra inachevé de Mozart : Zaïde, mais riche d’airs magnifiques, au cours duquel la metteuse en scène Louise Vignaud, l’autrice Alison Cosson, le compositeur Robin Melchior et le chef Nicolas Simon laisseront leur imagination vagabonder et mettront en valeur les thèmes si chers au génie Viennois ; la liberté, l’humanisme et l’esprit des lumières. Belle occasion d’aller écouter l’Orchestre National de Bretagne présent dans la fosse.

Écouter l’interview de Louise Vignaud

Le mois de mars ne vous laissera pas en paix, il sera l’occasion de se régaler d’un opéra de jeunesse de Giuseppe Verdi intitulé Luisa Miller. Inspirée de Friedrich Schiller, cette œuvre nous conte les amours contrariés de Luisa et Rodolpho. Soyez en sûrs, les passions exacerbées, la violence et la jalousie seront illustrées par une musique puissante et évocatrice qui en laissera plus d’un cloué sur son siège, bouche bée. Avis aux amateurs de bel canto ! ne pas laisser passer les 19, 21, 23, 25 mars.

Comme une cerise juteuse sur un excellent gâteau, le mois de mai nous offrira une des perles du répertoire lyrique italien avec L’Élixir d’amour de Gaetano Donizetti. L’intrigue un peu niaise s’efface devant la beauté incroyable de certains airs, si célèbres qu’ils sont dans bien des oreilles sans savoir à qui ils appartiennent. Si vous voulez vous en convaincre écoutez Una furtiva lagrima. Divin ! Petite piqûre de rappel, c’est cette œuvre qui sera retransmise sur la place de la mairie.

https://www.youtube.com/watch?v=2J7JM0tGgRY

Bien entendu il ne s’agit là que d’un survol de l’important programme de l’opéra de Rennes, d’autres spectacles invitent au chant, ou à la danse, la maîtrise de Bretagne sera présente lors d’une rencontre de chœurs adolescents, on pourra entendre du Bach et du Mozart, les amateurs du chœur Mélismes pourront admirer cette toujours remarquable compagnie, et les inconditionnels du banquet céleste et de Damien Guillon ne seront pas oubliés ! En bref une riche programmation, qui achèvera de nous remettre des affres de la pandémie.

Si cet alléchant menu vous a mis en appétit, courez à l’opéra retirer votre livret des réjouissances ou consultez le via le net, vous y constaterez par la même occasion les festivités prévues pour cet été.

Plus d’informations et billetterie sur le site de l’Opéra de Rennes