CAMINO À RENNES : LA NOUVELLE BOUTIQUE DE MODE ÉTHIQUE RUE VASSELOT

Changer notre façon de consommer pour changer le monde : voilà l’envie de la boutique Camino qui a ouvert ses portes, le 24 septembre 2021, rue Vasselot à Rennes. Une manière de repenser notre mode de vie, tout en restant fashion. Prêt.e.s à porter vos valeurs ?

Les temps sont durs pour la fast fashion, au cœur de scandales divers et variés depuis déjà quelques années. Des affaires pour le moins douteuses qui ont permis à d’autres modes de consommation de s’implanter dans la société. Camino, une boutique rennaise de prêt-à-porter, ouverte rue Vasselot par Patricia Campos, est la preuve que bon goût et éthique peuvent aller de pair.

Fast fashion vs. slow fashion

Le terme de fast fashion désigne la production la plus rapide possible dans l’industrie du textile. Cela caractérise des produits de prêt-à-porter à un prix excessivement bas pour des collections renouvelées à une fréquence très régulières. Il faut rappeler qu’au niveau mondial, ce sont 56 millions de tonnes de vêtements qui sont produits chaque année. Un mode de production qui a montré ses failles et ses déviances ces dernières années (exploitation de la main d’œuvre, manque de qualité, surproduction, pollution etc…)

La mode éthique, appelée aussi mode responsable, slowfashion, fairfashion ou encore ecofashion est une autre manière de consommer et acheter. Pour Camino, il s’agit “d’acheter moins et mieux”. Une manière de repenser notre rapport au produit selon des critères de durabilité, de qualité mais surtout d’éthique, avec une production humaine et juste pour les “salariés”.

Le concept Camino

Camino, un nom d’origine celte qui fait écho à la Galice et Bretagne, chères à Patricia Campos, créatrice du projet. Un lien entre la France et l’Espagne qui rappelle le “camino de Santiago” (chemin de Saint-Jacques de Compostelle), mais surtout qui évoque l’existence d’un autre chemin alternatif, une autre manière de voir la mode. Un nom qui est aussi facile à retenir et à prononcer pour les non-hispanophones.

« La philosophie de CAMINO – qui signifie chemin en espagnol – est de participer aux changements qui s’opèrent dans la mode d’aujourd’hui afin de créer une industrie plus juste, plus saine et plus transparente demain », est-il précisé sur le site de la boutique.

Le concept de la boutique est simple : produire du prêt-à-porter responsable, qui réponde à des critères choisis. La boutique s’est construite autour de ces critères minutieusement sélectionnés et indispensables à la qualité des produits mis en vente. En proposant sa vision du monde, Camino veut réduire l’impact environnemental que génère l’industrie textile, en se dirigeant vers un modèle de production durable.

Pour ce faire, Camino propose, en premier lieu, des vêtements produits avec des matériaux de bonne qualité : coton biologique, fibre de lin, fibre de chanvre, fibre écologique ou bien fibre recyclée. Une manière de privilégier la qualité sur la quantité, surtout quand on sait qu’en Europe, 4 millions de tonnes de textiles sont jetés sur 5 millions de tonnes mises sur le marché.

C’est sans oublier que l’industrie de la mode et du textile reste volontairement opaque quant aux modes de production, aux lieux de fabrication et surtout quant aux conditions qui accompagnent cette production. Les vêtements sont vendus peu chers sur le marché ce qui sous-entend une exploitation de la main d’œuvre. Pour Camino, le respect des droits du travail est essentiel ainsi qu’une juste rémunération des acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne de production, du champ jusqu’aux couturiers. La boutique s’assure de ne vendre que des vêtements produits en Bretagne, en France ou en Espagne, et dans des conditions de travail humaines et respectueuses.

Secrets de fabrication

Autant d’éléments qui confèrent à Camino son caractère unique et original. Pour le choix des vêtements qu’elle souhaitait vendre dans sa boutique, Patricia Campos a été rechercher les meilleures marques afin qu’elles répondent à tous les critères souhaités. La collection change deux fois par an, selon la coutume traditionnelle. Se relaient dans la boutique, une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Certaines pièces sont quant à elles intemporelles et il est possible de les acheter toute l’année. C’est le cas des sous-vêtements et des basiques comme les body, débardeurs, leggings, etc.

Bijoux créés par l’ Atelier Diospyros

Culottes menstruelles proposées par La Culotte Parisienne

En produits bretons, Camino propose également des bijoux, réalisés par l‘Atelier Diospyros à Fougères. Ces pièces, en chute de bois précieux (ébène, bois de rose et violette, sycomore, etc.), sont uniques selon le bois utilisé, la forme et la coupe choisie pour chacune d’entre elles. Bientôt, il sera possible d’ajouter à ses emplettes automnales des cirés jaunes, sous peu en magasin, confectionnés de A à Z par une créatrice bretonne.

Côté France, on retrouve la marque La Gentle Factory, qui propose des pièces plutôt classiques comme la fameuse marinière, chouchou de le mode à la française. Ou bien encore La Culotte Parisienne, des culottes menstruelles écologiques et économiques.





En alliant produits français et produits espagnols, la boutique arbore un visage à la fois intemporel et fashion. Il est possible de retrouver des pièces simples et classiques, mais aussi des vêtements tendance et design, notamment parmi les produits espagnols dont la marque Brava. Motifs soignés et dessins d’artiste, cette entreprise s’attache à rendre les vêtements éthiques le plus design possible. C’est cette pluralité de propositions qui donne aussi à Camino son caractère unique et atypique. Sans oublier de mentionner la présence de baskets et de sacs unisexe, qui change en fonction de la saison.

Une boutique éthique de la tête aux pieds

La boutique suit cette politique respectueuse de l’environnement de la tête aux pieds. Tout est pensé pour rendre la boutique la plus responsable possible.

Les luminaires et les cintres provenant d’Espagne sont en carton recyclé. Le comptoir et certains portants ont été réalisés à partir de palettes de bois récupérées et réutilisées. Un travail signé Boby & Co, une entreprise d’éco-conception et de création artisanale de mobiliers et structures légères en matériaux de récup’ et naturels. La cloison de la cabine d’essayage ? De vieilles portes auxquelles a été donné une seconde vie, et sur lesquelles ont été cloués d’anciens fers à repasser en fonte qui font office de porte-manteaux. La pièce la plus originale reste peut-être le rideau de la cabine d’essayage, une pièce de patchwork réalisée à la main par un ami de la gérante.







Plein d’éléments qui font de la boutique un endroit singulier où le prêt-à-porter prend soudain une dimension plus humaine.

Après un an passé à rechercher le parfait local, Camino a enfin pu voir le jour en cette rentrée 2021 et s’ajoute aux autres boutiques éthiques de la capitale, en proposant une collection de prêt-à-porter variée et de qualité. Le coup de cœur de la rédac s’est porté sur le marque espagnole Brava, dont le design à la fois moderne et minimaliste rende l‘ ecofashion tendance et mode. La rédaction a sélectionné pour vous ses pièces favorites :

Alors, prêt.te à porter vos valeurs ?

