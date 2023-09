Bretagne. Retour gagnant du tennis chez la jeunesse ?

La 17e édition de l’Open Blot Rennes a eu lieu du 11 au 17 septembre 2023. Dans ce cadre, Unidivers s’est intéressé à la question de l’attractivité du tennis chez les jeunes. Après une baisse flagrante du nombre de jeunes licenciés à la Fédération Française de Tennis entre 2012 et 2021, un tournant semble s’opérer. Les deux dernières années confirment une hausse du nombre de licenciés aussi bien dans les chiffres nationaux que dans la région bretonne.

Avant d’entrer sur le court du Liberté pour voir les matchs du jour, il faut passer la porte du village de l’Open. Sur la droite de l’entrée, des terrains miniatures pour permettre aux jeunes de taper la balle. Sur la gauche, un terrain de pétanque où venir jouer en compagnie de Henri Leconte, Laurent Maistret ou Gérard Holtz. Des espaces dédiés à la restauration accueillent les visiteurs du tournoi qui, sourire aux lèvres, échangent leurs pronostics concernant le programme du tournoi.

Dans cette ambiance, il est difficile d’imaginer que le tennis français ait pu être en perte de vitesse ces dernières années. Pourtant, selon la Fédération Française de Tennis, le nombre de licenciés a chuté de 1 121 752 à 947 294 en 10 ans, entre 2012 et 2021 (source). Cette baisse drastique s’observe davantage chez les jeunes que chez les adultes : pour une perte d’environ 120 000 jeunes adhérents, une baisse de 54 000 adultes est constatée. Mais depuis 2021, le nombre de licenciés s’élève brusquement et repasse le million. Même constat à plus petite échelle : en Bretagne, les chiffres se sont également inversés. Le sport de raquette dépasse à nouveau les 40 000 adhérents dans la région.

Matthieu Blesteau, directeur de l’Open Blot Rennes

Si le tennis est en bonne santé aujourd’hui, comment expliquer son déclin progressif de 2012 à 2021, en particulier chez les jeunes ? « Il y a 50 ans, on faisait de la natation, de l’athlétisme et de la gymnastique » analyse Matthieu Blesteau, directeur de l’Open Blot Rennes. « Puis des sports ont émergé comme le football, le tennis et le basket en France. De nouveaux sports plus en adéquation avec les attentes de la société émergent constamment. Il y a donc un morcellement naturel et général ». La multiplication des activités sportives fait apparaître de nouvelles voies face aux pratiques, comme le tennis, où le plaisir n’est pas immédiat. « Le tennis est un sport très exigeant, il faut jouer, s’entraîner, travailler, on se fait pas plaisir tout de suite. Or, on est dans une société de l’instant, on change, on zappe très vite ». La croissance explosive du padel paraît symptomatique de cet état de fait : « Pourquoi ça marche aussi bien le padel ? Parce que c’est beaucoup plus adapté aux attentes des jeunes sportifs ou des adultes : c’est facile d’accès. On joue enfermé entre quatre murs en verre, même si on tape trop fort, la balle revient ; on peut jouer plus facilement de façon mixte parce que le nivellement se fait plus facilement et on joue à 2 contre 2 donc le côté individualiste est beaucoup moins présent ».

La Fédération Française de Tennis s’est rapidement saisie de la question pour pallier cette chute dans les taux de licenciés chez les jeunes. Les clubs se sont mobilisés pour s’assurer de proposer un accueil qualitatif à travers de nouvelles initiatives : « cours de mini-tennis rebaptisés Galaxie Tennis avec des couleurs [un programme qui permet aux jeunes de 4 à 10 ans de progresser tout en s’amusant et en les amenant progressivement vers des matchs en autonomie, ndlr], développement des plateaux de compétition pour les couleurs rouge, orange et verte, proposition de stage à toutes les vacances scolaires », voilà les actions portées par l’école de tennis à l’intention des jeunes explique Patrick Faure, président du Tennis Club Grégorien. Plus largement, le club sportif organise des animations afin de fédérer et développer l’appartenance au club à travers ses événements (matchs par équipe, soirées, assemblée générale…) et propose à ses jeunes adhérents une inscription gratuite à son tournoi.

Autre acteur du tennis en Bretagne : l’Open Blot Rennes qui a enflammé le Liberté pour sa 17e édition. Le tournoi qui promeut la pratique du tennis sur le territoire a eu lieu en plein cœur de la capitale bretonne du 11 au 17 septembre 2023. Mais pour certains, l’événement commence plus tôt dans l’année avec l’opération Open en Quartiers by Pierre Promotion en collaboration avec la municipalité. Entre le 26 avril et le 23 août, des jeunes de 8 à 14 ans issus de quartiers défavorisés de Rennes sont initiés au tennis avec des sportifs de haut niveau puis sont invités au tournoi. « Pour les enfants qui ont la chance de rencontrer Arthur Rinderknech [actuel numéro 67 mondial et joueur de l’équipe de France] ou Arnaud di Pasquale [médaillé de bronze aux Jeux Olympiques] dans leur quartier, c’est toujours un super moment », s’enthousiasme Matthieu Blesteau. D’autres actions sont proposées à leur intention : les enfants des écoles de tennis bretonnes sont invités à venir sur l’Open et à rencontrer les joueurs pour le Kids Day et des écoliers sont accueillis dans le cadre d’un projet pédagogique pour l’Open des Scolaires. « Quasiment 4000 enfants sont invités tous les ans sur l’Open », ajoute le directeur du tournoi. « Avec le comité d’organisation de l’Open, on tient vraiment à faire du tournoi un événement populaire. On est content de pouvoir amener des jeunes et des adultes qui n’étaient initialement pas intéressés par le tennis à travers nos actions ».

Le déclin du sport de raquette est mis en berne en 2022 et voit même une belle augmentation. Au niveau régional, la Ligue de Bretagne de Tennis enregistre 45 655 personnes licenciées pour la saison 2022-2023, parmi lesquelles 22 882 sont des jeunes. La saison 2020-2021 en comptabilisait quant à elle 38 623, dont 20 362 jeunes. À titre de comparaison, 45 809 étaient licenciées à la Ligue de Tennis de Bretagne en 2012 avec un total de 25 565 jeunes (source). Si le nombre de licenciés total est quasi le même en 2012 et en 2023, la part des jeunes reste tout de même plus basse.

Les chiffres sont à relativiser vis-à-vis de la pratique exclusive du tennis, car ils comprennent les licences multi-raquettes, de padel et de beach tennis depuis la réforme de la licence C (club) de 2022. La licence multi-raquettes, nécessaire pour faire du tennis, permet également de pratiquer padel, beach tennis, courte paume et paratennis alors que celles de padel et de beach tennis donnent exclusivement accès à leur pratique. Sur l’ensemble des licences 2022-2023, la Ligue de Bretagne de Tennis compte 40 335 licences multi-raquettes, 921 licences exclusives au padel, 41 au beach tennis et 4358 licences scolaires, découvertes et hors-clubs.

Au niveau local, un autre problème apparaît : si la capitale bretonne possède des infrastructures pour jouer, il n’existe en revanche pas de clubs municipaux. Les plus proches sont situés en périphérie de la ville et sont saturés. « L’école de tennis est pleine, mais nous cherchons des solutions pour ouvrir d’autres créneaux », affirme Patrick Faure. En plus des actions de mobilisation propres au club, le président du Tennis Club Grégorien observe une embellie après COVID du nombre de licenciés. Retour gagnant pour le sport de raquette ?

