Rennes. L’Open Blot Rennes 2023 s’enflamme au Liberté : jeu, set et match

L’Open de tennis 2023 de Rennes revient pour une nouvelle édition au Liberté du 11 au 17 septembre 2023. Il s’agit d’un tournoi professionnel intérieur masculin de l’ATP Challenge Tour, qui réunira plusieurs joueurs de classe mondiale. Il est devenu le 6e tournoi français indoor en 2022. Plus de 30 000 spectateurs attendent avec enthousiasme cette semaine passionnante remplie de moments palpitants ! La billetterie ouvre dans la matinée du mercredi 12 juillet 2023.

Créé en 2006, l’Open Blot de Rennes reviendra pour une 17e édition au Liberté. Cette 17e édition est le rendez-vous sportif incontournable de la rentrée. Vainqueur de l’édition précédente, le numéro 1 français et 40e mondial Ugo Humbert viendra défendre son titre à Rennes face à des adversaires probablement redoutables. Le plateau sportif sera dévoilé sur TV Rennes mercredi 23 août 2023. Cette édition réussira-t-elle à maintenir un record d’affluence à près de 31 000 spectateurs ? Rendez-vous en septembre !

© Remy Chautard

© FFT

L’Open Blot de Rennes présentera comme chaque année deux tableaux sur surface dure : le simple et le double. 32 joueurs s’affronteront dans ce tournoi en simple tandis que 16 équipes se feront face en doublette. Le directeur du tournoi Matthieu Blesteau nous explique comment les joueurs sont sélectionnés : « Les joueurs s’inscrivent au tournoi. Les 21 joueurs les mieux classés rentrent directement dans le tableau final. Les autres se disputent des matchs de qualification : 6 joueurs sont retenus. On ajoute à cela les invitations délivrées par le tournoi pour former un tableau de 32 joueurs ».

Pour cette nouvelle édition en 2023, le tournoi a gagné en prestige en devenant un tournoi Challenger 100. « On est passé d’un prize-money de 65 000 € à 120 000 € qui nous donne accès à la catégorie supérieure. On est censé être plus attractif car on donne plus de points ATP [points de classement des joueurs en France et dans le monde, ndlr] et plus de prize-money aux joueurs. »

Le Village de l’Open accueillera une étonnante nouveauté pour cette année : le tournoi de pétanque des personnalités ! Chaque jour, les spectateurs pourront encourager leurs célébrités préférées lors de cet événement. D’autres personnalités surprises sont prévues. Voici les dates clés de ce mini-tournoi :

Lundi 11 septembre : Henri LECONTE – le finaliste de Roland Garros 88 et vainqueur de la Coupe Davis en 91.

– le finaliste de Roland Garros 88 et vainqueur de la Coupe Davis en 91. Mardi 12 septembre : Gérard HOLTZ – Le journaliste emblématique de France TV.

– Le journaliste emblématique de France TV. Mercredi 13 septembre : Laurent MAISTRET – Le vainqueur de Koh Lanta en 2014 et de Danse avec les Stars en 2016.

« On souhaite offrir un tournoi sportif de très haut niveau mais également des animations sous le signe de la convivialité où les Rennais ont plaisir à se trouver. Il est considéré par les joueurs comme l’un des meilleurs tournois de France voire du monde. On veut en faire un lieu de vie et un événement populaire, très grand public, qui dépasse les frontières du sport. » En effet, l’Open Blot de Rennes n’est pas réservé qu’aux passionnés de sport. C’est d’ailleurs pour cela que la finale était complète l’année dernière. Il est tout à fait possible de s’y rendre pour d’autres raisons et de prendre du plaisir, c’est le cas notamment pour les enfants. « On a des animations tous les jours comme les groupes de musique, le village, etc. Il y en aura des délocalisées. Tennis en ville aura lieu le 2 septembre Place du Parlement, où l’on installe un terrain de mini-tennis pour les enfants. Ce sera également le cas au centre commercial Grand Quartier le 9 septembre », nous annonce officiellement Matthieu Blesteau.

« Nous sommes au Liberté depuis 2020. C’était un choix pour développer le tournoi, que ce soit en termes d’accessibilité ou d’infrastructures. C’était également la politique de la Ville de Rennes qui souhaitait proposer un sport de haut niveau en centre-ville. »

Bien que les organisateurs jugent le coût du Liberté trop élevé, les tarifs restent accessibles. Du lundi au jeudi, les places seront de 12 €, tandis qu’elles se fixeront à 16 € du vendredi au dimanche. N’oublions pas le tarif réduit (enfant jusqu’à 11 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi et RSA) à 3 €.

Le directeur du tournoi Matthieu Blesteau dévoile ses projets d’avenir pour l’Open Blot de Rennes : « Dans le futur, on pourrait ouvrir la tribune derrière l’écran géant pour libérer 500 places et développer un village extérieur sur l’esplanade Charles de Gaulle. On veut également devenir un tournoi ATP 125 dans 2-3 ans, c’est absolument indispensable pour stabiliser un plateau de très haut niveau. Mais il faut rester prudent car nous n’arriverons peut-être pas à avoir tous les ans des joueurs de très gros calibres comme Andy Murray ou Dominic Thiem. » À noter que les hausses de charges pour un périmètre constant s’élèvent à plus de 100 000 € pour cette année.

Infos pratiques

Open Blot Rennes 2023, du 11 au 17 septembre 2023.

Le Liberté – 1 Esplanade Charles de Gaulle 35000 Rennes

Site internet

Billetterie