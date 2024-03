À une centaine de jours de sa grande édition estivale, Astropolis annonce le line up quasi complet des nuits du festival qui agitera la pointe brestoise du 26 au 30 juin 2024.

Pour son climax annuel, Astropolis donne à nouveau rendez-vous dans son mythique écrin du Manoir de Keroual et ses 4 scènes entourées de verdure, et annonce trois formats club le vendredi et le dimanche, pour un week-end en immersion totale dans les musiques électroniques et l’atmosphère singulière de Brest.

Découvrez les 30 artistes qui feront les nuits d’Astropolis !

Avec le légendaire LAURENT GARNIER pour un closing magistral, le selector chevronné aux bonnes vibes GERD JANSON, le turbulent MALL GRAB, la house classy de DJ SEINFELD, les hybridations cold wave de MARIE DAVIDSON, un live hybride inédit de MANU LE MALIN avec [KRTM], les lives du monumental BLAWAN ou de l’étoile montante hard techno WALLIS, le king de la ghetto tech MCR-T, le bijou techno SETAOCMASS, les b2b fiévreux aux saveurs UK de DJ FUCKOFF & DENHAM AUDIO et de RONI & LISA MORE, les basses rampantes de SIMO CELL, la drum’n’bass pure de SKEPTICAL & SP:MC ou d’ELISA DO BRASIL (qui fêtera ses 25 ans de carrière), la global club de BADSISTA et de TATYANA JANE, la techno émotionnelle et nostalgique d’IMOGEN, les racines roots de BIG RED (Raggasonic) & DJ ABSURD, le live futuriste de SWOOH, l’étoile montante du hardcore RABBeAT, un plongeon immersif dans le hardcore anglais avec le live AV DNGN DRGNS (Dolphin & Deathmachine), un closing du festival en grande pompe par THE DRIVER et bien sûr, nos résidents du SONIC CREW. [Annulation : Annoncé dans les premiers noms de l’été, la venue de Partiboi69 est annulée]

À son habitude, Astropolis croise les générations d’artistes dans son maelström bouillonnant, offrant sur scène, une cartographie contemporaine aussi exigeante que défricheuse de la scène électronique. House vibrante, bass music fiévreuse, hybridations live, énergie de la rave et techno sous toutes ses formes, cette édition 2024 rassemble les énergies les plus créatives et excitantes du moment comme des deux dernières décennies, propice aux belles surprises et découvertes sur ses nombreux dancefloors. Oiseaux de nuits, amoureux·ses de fêtes hédonistes, puristes de l’expérimentation et du son originel ou insatiables diggeur·ses de nouveautés, une parenthèse enchantée que l’on souhaite hors du temps, mémorable, fédératrice et libre pour tou·tes dans nos nombreux terrains de jeu plein air, du mystique bois de Keroual aux parcs de la ville, et indoor (Vauban, La Suite…).

Rendez-vous du 26 au 30 juin pour cette 28e édition qui se veut une fois de plus rassembleuse, célébrant la diversité et la créativité d’une scène qui ne dort jamais.