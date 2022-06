Arzon. Vague de chaleur musicale au festival Braises sonores

Le festival Braises sonores souffle un vent de chaleur sur Arzon (Morbihan) du 24 au 26 juin 2022. Avec pour épicentre l’emblématique discothèque Malvern, l’équipe organisatrice propose trois journées et deux nuits de musique et de danse sous le soleil de la presqu’île de Rhuys. Oscillant entre performances live et DJ sets dans des registres house, funk, soul, hip-hop, les musiques noires donneront le la à un week-end qui s’annonce torride.

Les Braises sonores ravivent la flamme ! Du 24 au 26 juin 2022, le festival morbihannais revient pour une 5e édition à Arzon dans un format toujours plus généreux. Cette année, ce sont trois après-midi en open air et deux nuits en club qui sont proposées aux adeptes de musiques noires, avec une programmation mêlant étoiles montantes de la scène électronique française et valeurs sûres du terroir breton. Le tout se déroule dans le cadre somptueux de la discothèque Malvern et de son jardin verdoyant.

Depuis 2016, et son premier événement, l’association Braises sonores s’active dans la presqu’île de Rhuys pour y diversifier l’offre festive et musicale. Ses fondateurs sont aussi bien amateurs de musiques électroniques, house, minimal, micro house, hip-hop, que des styles parents de ces derniers, soul, funk, disco. Ils sont persuadés que ces musiques, qu’on décrit souvent comme solaires, ont toute leur place sur les côtes morbihannaises. La suite leur donnera raison, puisque leur petit open air prend de l’ampleur d’année en année, pour devenir un joli festival, un rendez-vous musical et estival à ne pas manquer, à l’instar de son cousin, Les Électros de Quiberon.

La principale évolution cette année est que les Braises sonores installent leur foyer autour et dans la discothèque Malvern. Tout de pierres de granit et de chêne massif, le club aux allures médiévales — son nom fait référence à une légende bretonne — offre une scénographie naturelle sans pareille. Emblématique de la région depuis son ouverture en 1993, il avait fermé en 2010 avant de rouvrir en juillet 2021, à la grande joie de l’association Braises sonores qui y organisait déjà en septembre deux Nuits de Braise aux couleurs de leurs inspirations musicales. D’une capacité de 900 places, le Malvern est aussi entouré d’un espace de verdure idéal pour les open airs qui s’y dérouleront vendredi, samedi et dimanche après-midi. La musique y sera évidemment centrale, mais accompagnée d’activités ludiques (terrain de volley, jeux pour petits et grands, maquillage), de stands de producteurs locaux (huîtres, saumon fumé, glace artisanale) et d’un espace buvette et restauration.

Côté musique, les Braises sonores offrent un bel équilibre entre performances live et DJ sets. Les festivités commencent dès le vendredi midi au marché de port Navalo avec la fanfare rennaise Ooz Band qui déambulera le long de la digue. Elle a la particularité de ne proposer que des compositions originales, dans un registre groovy, funk, jazz New Orleans. Le brass band ouvrira aussi l’open air à 16 h. Pour cette première partie de soirée, on retrouvera aussi le duo house parisien Camion Bazar, connu pour ses DJ sets déjantés brassant des influences jazz, disco et acid. Cette première après-midi sera complétée par deux DJ résidents des Braises sonores, Bengz et M. Felix.

Ce dernier, installé à Paris depuis plusieurs années, a tissé des liens avec la scène de la capitale. Ainsi, la première soirée au Malvern accueille le trio de DJ La Minimalerie, dont les sets oscillent entre house, minimal et disco, ou encore le DJ et producteur Baccus, membre de la maison d’artistes Chevry Agency, fer de lance de la scène house parisienne actuelle. Ils seront accompagnés d’un autre résident des Braises sonores, Jeff Roy.

Samedi, rendez-vous dès midi pour un open air dantesque ! Avec au programme, le live du duo afro rock Bafang, originaire de Caen mais familier de la Bretagne grâce à leurs collaborations avec les Trans Musicales. On retrouvera aussi le groupe de funk rennais Bravo Nils, et, dans un univers house progressive, le machiniste Threat Level Midnight, Rennais de Turtle Corporation, collectif également représenté par le DJ Do Joad. La tête d’affiche de cette après-midi est sans doute le duo Kabylie Minogue, qui mêle des sonorités orientales à des productions oscillant entre acid et trance.

Samedi soir, deux familles parisiennes seront au rendez-vous : le label Automatic Writing et le collectif La Meute, tous deux s’inscrivant dans des univers house minimal, deep et micro. Le reste de la soirée fera la part belle aux artistes bretons, avec le Rennais Hirah, les Nantais No Whr et Foga, Lagauth, résident du collectif Oyster House de Carnac, et Zumix des Braises sonores.

Le festival se clôture en douceur par un dernier open air le dimanche. L’invité d’honneur de cette après-midi sera DJ Suspect, un grand monsieur du hip-hop français, beatmaker mais aussi DJ virtuose se baladant allègrement dans les musiques où règne le groove. La journée s’ouvrira avec une figure locale, Wally Stryk, fondateur du label Hermine Rec et du festival Les Électros de Quiberon. Elle se finira avec Blat, fondateur des Braises sonores, qui aura le plaisir de conclure ce week-end festif auquel il a grandement contribué.

En somme, un programme des plus alléchants pour le premier week-end de l’été. Alors, rendez-vous du 24 au 26 juin à Arzon pour mettre le feu au dancefloor des Braises sonores. Les DJ résidents de Braises sonores seront aussi à Rennes vendredi 17 juin pour proposer un premier échauffement avant le festival au café-concert l’Uzine.

