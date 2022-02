BÉCHEREL. LA VILAINE EXPOSE SA BD PRÈS DE RENNES

Du 18 janvier au 7 avril, la maison du livre de Bécherel présente le projet du collectif La Vilaine : créer une revue en BD qui a pour fil rouge Rennes et réunit des auteurs de BD rennais.

La Maison du livre accueille à bras ouverts un peu de Rennes avec la Vilaine Expo, proposée par le collectif d’auteurs La Vilaine, qui édite une revue rennaise dessinée (le num 4 est en préparation).

Des toilettes du bar un peu rock, aux clins d’œil faits par chaque auteur à « son » Rennes, la grande ville se décline en BD dans une exposition haute en couleurs. Et c’est aussi et surtout un beau panorama des auteurs de BD émergents ou déjà reconnus.

Le parcours traverse à la fois ce projet collectif et des originaux des différents auteurs. C’est une belle occasion de découvrir des styles, des formats et des matériaux radicalement différents et de repérer des auteurs et dessinateurs locaux.

L’exposition se compose de panneaux qui racontent le projet avec notamment un coup de projecteur sur la partie cadavre exquis de la revue : le chapitre Rennais qui débrouille un mystère à plusieurs mains et plusieurs crayons…

Des dessins originaux des auteurs complètent cette scénographie. Leurs albums BD ponctuent la visite. N’hésitez pas à vous asseoir au bar, sur les fauteuils, ou sur les toilettes du bistrot pour bouquiner !

En bas des escaliers, la visite se poursuit et un atelier-expo vous accueille pour laisser place à votre imaginaire. Les bulles vous appartiennent… Imaginez vos onomatopées les plus secrètes et lâchez-vous ! Votre bulle rejoindra le mur de bulles amorcé par les auteurs ! Vous êtes désormais officiellement un.e Vilain.e !

“Une vilaine expo ?“, vous interrogez-vous. Est-ce une exposition qui fait des bêtises ? Une accumulation de planches pas toujours belles réalisées par des auteur·rice·s au physique ingrat ? Une salle remplie de bédéastes qui lancent des méchancetés crasses à tout va ?

Pas tout à fait, non. Il y est plutôt question de collectif, de débit de boissons, de gazette, de polar, de drôleries, de travail acharné puis, quelque part, de beauté. Comment ? Cela manque toujours de clarté ? Entrez donc, qu’on vous présente les Vilain·e·s, ces énergumènes qui prétendent faire de Rennes un décor de BD !

La Vilaine, c’est un joyeux foutoir. Un truc protéiforme à plusieurs mains.

Une aventure épique. La Vilaine prend sa source dans une double envie. Créer un bel objet avec de chouettes trucs à lire, espace de liberté en autoproduction, ouvert aux amateur.rice.s, aux pros, à toute personne qui souhaite y participer d’une manière ou d’une autre. Et d’autre part, provoquer la rencontre, faire vivre le petit monde de la BD rennaise, sortir les ours de leur atelier, discuter, rire, chanter, danser, refaire le palmarès d’Angoulême entre ami.e.s. On a abandonné la partie chantée et dansée.

Le concept

Après une longue année de réflexion et de rencontres plus ou moins studieuses est née la Vilaine. Aucune autre contrainte imposée aux récits que notre port d’attache. Oui, tout se passe à Rennes, toile de fond urbaine des errances de nos personnages. Ainsi, le lecteur averti appréciera de reconnaître la ville dans ses décors, ou dans de simples clins d’œil.

Lomig en plein montage

Vous l’aurez compris, c’est pour ça que nous l’avons appelée la Vilaine, rapport à la géographie. Il y avait aussi une histoire de vote que nous pourrions vous raconter, mais ne nous perdons pas dans les détails. Notez tout de même qu’elle a failli s’appeler Gazette Saucisse.

La Vilaine n’a pas hésité à s’associer à tous les évènements et acteurs culturels possibles, particulièrement quand ceux-ci n’ont aucun lien avec la bande dessinée.

Ragondix le barman de l’expo

Et puis il y a eu l’idée de se réunir, provoquer des échanges autour de la BD et créer des récits à plusieurs mains. Les auteurs on les choisit au physique. C’est important pour pouvoir ensuite les envoyer écouler les stocks dans les festivals.

Le reste importe peu. Débutants, professionnels ou amateurs, issus du milieu de la BD depuis trois générations ou débarqués du street art, de l’illustration, on ratisse large. Il nous en faut quand même entre trente et cinquante par numéro… On joue parfois les entremetteurs entre ceux qui dessinent et ceux qui inventent des histoires. On raconte même que des projets sont nés de ces nouvelles unions, mais chuuuut… cela ne nous regarde pas.

Dimanche 6 mars / Un Dimanche en BD

Avec les membres du collectif La Vilaine / De 14h à 18h en continu

Pour animer ce premier dimanche, nous avons confié les clés de la Maison au collectif rennais La Vilaine.

Rencontres, ateliers et dédicaces autour de La Vilaine Expo nous donneront l’occasion de côtoyer de près auteurs et illustrateurs. Venez rencontrer les Vilain.e.s !

