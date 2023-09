Rennes la Vilaine 5. La revue dessinée revient en bande

La Vilaine est une revue rennaise dessinée en bande. Des histoires de fiction, des reportages, ayant la capitale bretonne comme port d’attache. D’un récit à l’autre, les personnages se croisent ou se retrouvent parfois, mis en scène par des auteurs pros et amateurs dans une grande diversité de ton ou de style. Après un premier numéro réussi en 2019, vendu à plus de 2000 exemplaires, la bande de dessinateurs se renouvelle depuis jusqu’au 5e numéro à paraître fin septembre 2023. Et la Vilaine ne lésine pas pou ses cinq ans avec deux couvertures, dont une à tirage limité, magnifiquement illustrées par Claire Malary.

La Vilaine, c’est quoi ?

La Vilaine Association est un collectif qui réunit depuis 2019 des autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs rennais (de naissance, d’adoption, de passage…), les amène à se rencontrer et à co-créer une revue annuelle autoéditée. Cette Vilaine Revue, c’est un recueil de nombreuses histoires de 1 à 8 pages, regroupées dans des rubriques thématiques. Unique contrainte : l’histoire se passe à Rennes !

Le cinquième numéro :

Dans cette nouvelle revue de 192 pages, 43 auteurs proposent une quarantaine d’histoires à travers 4 rubriques : Rennais.es (un feuilleton à la « Plus Belle la vie », mais à Rennes), Mondo Bizarro (rendez-vous de l’étrange et de la musique), Colombages (plongeon dans le Rennes du XVIIIe), Confluences (aventure épique aux côtés de la baroudeuse Simone-Trois-Yeux). De la bagarre, du frisson, du raffinement, de l’émotion !

La Vilaine n°5

Sortie le 23 septembre 2023

192 pages

20 euros (couverture classique) 25 euros (couverture collector)

Dédicaces en avant-première samedi 16 septembre (14h-20h) au Thabor, dans le cadre de I’m From Rennes, lancement officiel de la revue le samedi 23 septembre au Pavillon de la Courrouze (15h-20h), à Pré en Bulles le 24 septembre, la Ferme de Quincé le 28 septembre, et bien sûr à Quai des Bulles du 27 au 29 octobre.

