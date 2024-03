Bienvenue dans la 34ème édition – sauvage – de la Fête du livre du 30 mars au 1er avril 2024 ! Autour du marché du livre ancien et d’occasion organisé par Bécherel Cité du livre, pendant 3 jours, Bécherel sort les griffes et exprime ses instincts sauvages.

Des jardins à la Maison du livre en passant par les places et ruelles, on aime se perdre dans la petite cité médiévale au fort caractère. On y fête les écritures, les autrices et auteurs, les mots et les livres sous toutes les formes ! Entre quelques rugissements de lectures musicales, feulements de balades poétiques ou contées et déclamations ici et là, le village s’ensauvage !

Au programme, ateliers et animations invitent à laisser sortir la bête qui est en nous. Les expositions à lire et à voir et les rencontres nous rappellent qu’être sauvage, c’est d’abord une histoire de regard porté sur l’autre. Tout le weekend, dès samedi 30 mars 2024 à 10h, retrouvez le traditionnel marché du livre ancien et d’occasion dans le centre ancien et la librairie Le Forum du livre. Vente de livres des auteurs et éditeurs invités, avec les coups de cœur de la libraire, à la Maison du livre.

Samedi 30 mars 2024

Les Petits Champions de la lecture

Lecture à voix haute

Finale départementale du concours de lecture à voix haute : 14 élèves s’affrontent autour de joutes impitoyables… celles de la lecture ! En 3 min, il faut convaincre et le plus dur pour le jury sera de choisir ! La finale nationale aura lieu à la Comédie Française. À soutenir sans modération. 10h | Durée 1h30 | Tout public | Maison du livre | Sur réservation

Kraken

Atelier sonore

Atelier de bruitages sonores autour d’un livre « sauvage ». Griffes, craquements et autres hurlements : le public participe avec instruments et objets sonores à la création de sa bande son. 14h30 > 16h30 | Durée 2h | Dès 7 ans | Maison du livre | Sur réservation. Également le dimanche 31 mars 2024.

Jusque Très loin | CieAida

Théâtre

Un spectacle créé par Sara Amrous, écrit en partie à la Maison du livre. Suite à un drame, trois sœurs se retrouvent dans leur maison familiale. Les années sont passées, la distance est instaurée mais très vite la complicité revient. Chacune se confie sur son parcours, ses expériences, ses questionnements. Elles mêlent leurs souvenirs, pour mieux renouer avec le présent et celles qu’elles sont devenues aujourd’hui. Émotion, mais aussi énergie sont au rendez-vous pour l’écriture et la mise en scène de ce spectacle désormais en tournée. 17h30 | Durée 1h15 | Dès 14 ans | Maison du livre | Sur réservation

Jusque très loin, cie aida de Sara Amrous.

Dimanche 31 mars 2024

Petites lectures sauvages l Agathe Jeanneau

La comédienne Agathe Jeanneau se glisse ici et là, dans les boutiques du centre et dans la rue et propose aux passants ses lectures choisies. Une bonne raison de découvrir cette artiste multifacette (comédienne, voix off, lectrice à voix haute sur C8, et animatrice radio sur Canal B) ! Dès 11h | Durée 5 min | Tout public | Centre ancien. Également le lundi 1er avril 2024.

La RiPOSTE | Cie Choupa Choupa

Jeux d’écriture sur la voi(x) publique

Des jeux d’écriture express et mobiles avec deux agentes engagées et clownesques ! Venez quand vous voulez ! 11h > 12h30 | en continu 16h30 > 18h | Tout public | Centre ancien | Chapiteau de la place des halles. Également le lundi 1er avril 2024.

La Riposte, Cie Choupa Choupa

Jan de l’ours | Cie Les mots du Vent

Spectacle

Solo conté avec tambour et manteau de fourrure ! Sa mère est une femme, son père est un ours. Mal venu, trop velu, mais fort, très fort, il n’a pas peur, jamais, mais il doit surmonter bien des épreuves ! Un récit d’aventure à couper le souffle. 11h30 | Durée 55 min | Dès 7 ans | Maison du livre | Sur réservation

Sauvages l D’après le livre de Nathalie Bernard, éditions Thierry Magnier

Mise en voix musicale par l’autrice

Avec un accompagnement musical signé Hectory, musicien aux inspirations folk/blues, l’autrice porte haut et fort son texte, qui aborde l’un des moments noirs de l’histoire des amérindiens. Suivie d’une séance de dédicaces. 14h > 14h45 | Durée 45 min suivi d’un échange /dédicaces. Dès 12 ans | Maison du livre | Sur réservation

Sauvages de Nathalie Bernard

Sauvage ? | Delphine Jacquot, éditions Seuil Jeunesse

Dédicaces

Ses œuvres sont à l’honneur dans la Maison du livre où l’illustratrice offre une œuvre colorée pour illustrer les textes éclairants de l’album documentaire Sauvage ?. Au cœur de son univers fictif et fantastique, elle propose des dédicaces en toute simplicité. 14h30 > 16h30 | Tout public | Maison du livre

Sauvage d’Alexandre Galand et Delphine Jacquot, éditions du Seuil Jeunesse, 2022.

Contre les bêtes | Gaëlle Héraut, éditions La ville brûle

Lecture spectacle du texte de Jacques Rebotier

Un texte mi-rageur mi-rieur, un drôle de réquisitoire Contre les bêtes, et un auteur entre Saint François d’Assise et Pierre Desproges ! 14h30 | Durée 40 min | Dès 12 ans | Centre ancien | Place Jehanin Cour Chez Colette librairie Donjon du bas

Contre les bêtes de Jacques Rebotier, éditions La ville brûle

Punk attitude | Lionel Chouin

Rencontre / Atelier de collage punk

Autre forme sauvage, le mouvement punk se raconte à travers l’histoire de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols. Lionel Chouin présente ce mouvement, dans sa BD L’art du désastre (Éditions Futuropolis) et propose un atelier de collage punk ! Donc… Punk is not dead !14h30> 16h30 | En continu | Dès 10 ans | Maison du livre

Malcolm McLaren, l’art du désastre de Lionel Chouin, éditions Futuropolis

Balade botanique contée l Laurent Azuelos

Parcours dans les chemins de Bécherel pour découvrir ses merveilles végétales. Le botaniste-conteur apporte un œil scientifique, curieux et malicieux sur la nature ! Suivie d’une séance de dédicaces de son livre-CD L’arbristoire (Éditions Didier Jeunesse). 15h | Durée 1h30 | Dès 5 ans | Centre ancien l Départ Maison du livre | Sur réservation

Louis la Malice

Slam épicé

Ce duo à la verve joyeuse tend un miroir poétique, fantaisiste et sensible, au monde qui les entoure. Les textes déclamés abordent des thématiques actuelles dans une langue rafraîchissante et chargée d’humour… et ça fait un bien fou ! 15h15 et 16h | Durée 30 min | Tout public | Centre ancien. Atelier Auregan suivre les toiles. Également le lundi 1er avril 2024.

Le Mètre-mot | Cie Wonderkaline

Spectacle solo

Vincent Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète à la «Raymond Devos » mais pas que ! 15h30 | Durée 1h | Tout public | Centre ancien | Jardin du presbytère

Exprosion Improsion | Olivier Mellano, éditions MF

Lecture Concert

Le nouveau livre d’Olivier Mellano, également musicien et compositeur est une expérience poétique et philosophique qui nous guide de nos mondes intérieurs aux confins du cosmos. Pour cette traversée musicale il convie les voix magnétiques de Claire-Ingrid Cottenceau et Carlo Brandt. La création sonore d’Olivier Mellano traverse tous ses univers et propose une expérience immersive où le sens et les sons ne font plus qu’un. Suivie d’une séance de dédicaces. 18h | Durée 1h | Dès 12 ans | Maison du livre | Sur réservation 2024.

Exprosion improsion d’Olivier Mellano, éditions MF.

Lundi 1er avril 2024

Un bon déjeuner | Cie Écoutez voir

Spectacle jeune public d’après le livre d’Anaïs Vaugelade, Le déjeuner de la petite ogresse, éditions École des loisirs

La petite ogresse va faire la rencontre d’un enfant pas comme les autres. Un petit garçon qui se laisse capturer, un enfant qui ne pleure pas et qui ne crie pas. Quelle étrange rencontre… 11h | Durée 45 min | Dès 5 ans | Maison du livre | Sur réservation

À la découverte des plantes sauvages de Bécherel | Malika Teneur

Promenade comestible

Apprenez à identifier les plantes comestibles au cours d’une balade avec cette herboriste, et découvrez leurs propriétés et leurs utilisations culinaires. 11h | Durée 1h30 | Dès 9 ans | Départ Maison du livre | Sur réservation



Au cœur des solitudes | Lomig, éditions Sarbacane

Rencontre et grignotage sauvage

Suite de ce beau projet ! Accueilli en résidence en 2021 à la Maison du livre, il vient nous présenter sa bande dessinée et son exposition sur John Muir, un des premiers écologistes américains, à l’origine du parc Yosémite. Le récit de cette création est pimenté du voyage que Lomig a effectué en Californie sur les pas de John Muir. Suivie d’une séance de dédicaces. 11h30 | Durée 1h | Dès 10 ans | Maison du livre

La Bête

Performance

Vous qui pensez avoir tout vu et tout lu, sachez qu’il existe encore bien des mondes sauvages et insoupçonnés ! Des explorateurs et scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de plantigrade au cœur des forêts sauvages de l’Europe de l’est. Ce spécimen unique vous est révélé en exclusivité mondiale à Bécherel… 12h et 15h | Durée 20 min | Tout public | Centre ancien. Parvis de l’église.

Nous traverserons des orages l Anne-Laure Bondoux, éditions Gallimard jeunesse

Lecture musicale

Lecture par l’autrice, en duo avec Sean Seago à la guitare. Cette saga familiale traverse le siècle entre guerres, amour et tendresse. Suivie d’une rencontre et dédicace. 14h | Durée 1h | Dès 12 ans | Maison du livre | Sur réservation

Nous traverserons des orages, d’Anne-Laure Bondoux, éditions Gallimard jeunesse.

L’arbre de colère l Cie L’autre sens, d’après le livre de Guillaume Aubin, éditions la Contre Allée

Lecture dansée

Lecture charnelle et incarnée, pour entrer dans la peau de Fille-Rousse, une peau mêlée à la fois femme et homme. L’auteur est à retrouver à 16h pour présenter son roman en cours de préparation. 14h | Durée 1 h | Dès 12 ans | Maison du livre.

Expositions de la Fête des livres, en continu au Jardin de la Maison du livre de 10h à 19h

Sauvage ? l Delphine Jacquot

Enrichies par les textes d’Alexandre Galand, les illustrations colorées de Delphine Jacquot plongent le visiteur dans l’histoire des sauvages de toutes sortes et sur le regard qui leur est porté.

Mascarade ! l Anne-claire Macé

En écho à l’expo Sauvage ?, la plasticienne présente ses masques : une forme artistique originale qui laisse place à l’imaginaire et à la nature.

L’aventure sauvage l Cie Amavada

Le roman populaire d’aventure. Voyage à la découverte d’une littérature finalement peu reconnue qui embarque le visiteur dans l’univers fascinant de héros aventuriers.

Au cœur des solitudes l Lomig

Vers le destin sauvage de John Muir, naturaliste américain. Une nature immense, un destin hors du commun.

Fête du Livre de la Maison du Livre de Bécherel, du 30 mars au 1er avril 2024.

Gratuit (Réservations obligatoires pour certaines animations)