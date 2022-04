BÉCHEREL. RENDEZ-VOUS À LA FÊTE DU LIVRE

La fête du livre reprend ses quartiers à Bécherel du 16 au 18 avril 2022. Au traditionnel marché du livre ancien et d’occasion se joint un programme d’animations ayant pour thème “l’écrire et le dire”. Après deux éditions manquées et presque trois ans d’absence, le comité d’organisation piloté par la Maison du livre entend bien faire résonner la littérature sur la place publique, dans les ruelles et les jardins de la petite cité de caractère bretonne.

La fête du livre à Bécherel, c’est pour bientôt ! Du 16 au 18 avril 2022, la 32e édition de cette célébration festive et culturelle animera les places, ruelles et jardins du pittoresque village d’Ille-et-Vilaine, mais aussi ses librairies et sa Maison du livre. En plus d’un grand marché du livre ancien et d’occasion dans le centre historique, tout un programme d’activités articulé autour du thème “l’écrire et le dire” fera résonner la ville de mille écritures.

Ravie de ce retour, après deux éditions avortées par la crise sanitaire, Valérie Auvergne, directrice de la Maison du livre, qui pilote l’événement, espère que le public sera au rendez-vous, comme il l’a été depuis 1989 et la première fête du livre à Bécherel. Dans ces années, un collectif d’habitants cherche un moyen de dynamiser la petite ville, qui fédérerait le territoire et le rendrait attractif. Ils et elles jettent finalement leur dévolu sur le livre, après une visite de Redu en Belgique, village du livre lui-même inspiré de Hay-on-Wye au Pays de Galles, la première occurrence du concept. En guise de galop d’essai, le collectif imagine une grande manifestation : c’est la première fête du livre de Bécherel. Le succès de fréquentation les incite à annoncer la suite de leur projet, faire de Bécherel une cité permanente du livre, la troisième au monde, la première en France. Depuis lors, ce sont une quinzaine de libraires, bouquinistes ou artisans du livre qui forment le noyau dur de ce village d’irréductibles lecteurs et lectrices.

Fête du livre à Bécherel © D.R.

En 2011 était inaugurée la Maison du livre, dédiée à la valorisation de Bécherel, cité du livre. Équipement culturel de proximité, rattaché à Rennes Métropole depuis 2014, elle coordonne l’organisation de la fête du livre et de la nuit du livre, en plus d’autres activités à l’année : des animations en lien avec les écritures ou les propositions artistiques du territoire, des expositions, des résidences d’auteurs et désormais de l’édition. Cette année, le bédéiste Lomig, en résidence à bécherel, et l’auteur Filip Forgeau, le premier à être édité par la Maison du livre, donneront un aperçu de leurs travaux pendant la fête du livre.

C’est cette même Maison du livre qui a proposé le thème de la nouvelle édition de la fête du livre : l’écrire et le dire. « Après deux éditions annulées et de longs mois de fermeture, on avait envie d’une certaine légèreté, de quelque chose de plus festif que ne l’est habituellement la scène du livre », précise Valérie Auvergne. De la plume à la voix, il y a le parcours qui donne vie à un texte, qui l’incarne, et qui peut passer par bien des chemins d’expression. “Chanter, déclamer, slamer, hurler ou murmurer”, annonce le programme de cette 32e édition de la fête du livre. Celui-ci inclura aussi bien des rencontres d’auteurs, des lectures, que des formes théâtrales, musicales, hybrides, faisant s’envoler le livre en confettis festifs.

Dans cette idée, l’auditorium de la Maison du livre accueillera plusieurs performances à mi-chemin entre musique et littérature. On retrouvera par exemple le samedi 16 avril un concert du chanteur Kent, également auteur d’une bande dessinée sur Elvis Presley, qui présentera son nouvel album, Scherzando. Le dimanche, Christian Olivier, chanteur des Têtes raides, proposera, en compagnie d’André Markowicz, une lecture musicale de son dernier ouvrage, La Révolution au cœur. On retrouvera le même artiste plus tôt dans la journée pour sa performance Chut ! : une lecture de grands textes de la chanson, mais sans musique, pour les faire entendre autrement. Le lundi, c’est la chanteuse et poétesse Sapho qui sera mise à l’honneur au cours d’une lecture musicale de son livre Aujourd’hui. Journal au bord. Un auteur et une autrice de la jeune collection Iconopop des éditions de L’Iconoclaste, Suzanne Rault-Balet et Arthur Navellou, illustreront également leurs ouvrages, respectivement dimanche 17 et lundi 18.

Le reste de la programmation s’étalera dans tout Bécherel et prendra bien des formes, à commencer par le marché du livre ancien et d’occasion, qui tient ses quartiers dans le centre historique. La fête du livre est avant tout pensée comme une déambulation dans la ville. « Ça n’a jamais été un salon d’auteurs », témoigne Valérie Auvergne qui préfère « jouer sur le patrimoine local : les rues anciennes, les jardins fermés, les paysages faits de petits monts et de vals ».

Alors rendez-vous samedi dans la cour de chez Colette, une des fondatrices de la fête du livre pour des lectures comiques, ou encore sur le parvis de l’église la même après-midi, chez Anne et François plus tard dans le week-end. Arrêtez-vous au jardin du Thabor pour un massage sonore, ou au bar à histoires dans le centre. Laissez-vous guider par le crieur de rue, Fabien Moretti, qui animera Bécherel tout le week-end. Une nouvelle lecture musicale, du fameux poète breton Yvon Le Men celle-là, se tiendra le lundi dans le jardin communautaire ouvert en 2021 et géré par l’association et théâtre La Roncette. Un autre lieu inédit de cette nouvelle fête du livre sera le jardin du presbytère qui accueillera plusieurs performances, chant et chansigne, lectures et adaptations théâtrales.

Ajoutez à cela des expositions et installations, des ateliers chanson, enluminure, reliure, calligraphie et écologie (proposés par l’association locale Regards de mômes), une chasse au trésor Mille et Une Nuits, un escape game Harry Potter et même une démonstration de tir à l’arc pour elfes et gentils gobelins et vous aurez un week-end pour toute la famille. Car à tout âge, les mots nous font voyager. En espérant que ceux-ci vous conduisent à Bécherel !

Tous les ateliers et animations sont gratuits, sur inscription

Pour l’accessibilité des lieux ou animations, merci de vous renseigner au 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr