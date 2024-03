L’heure est au renouveau pour la cité de caractère Bazouges-la-Pérouse. La municipalité, réélue en 2020, a entrepris la réhabilitation de la maison Rimbert afin d’y abriter une cour des savoir-faire. Le projet comprend la création d’ateliers d’artistes, de logements et l’agrandissement de l’office du tourisme.

À l’occasion de son second mandat, Pascal Hervé, maire de Bazouges-la-Pérouse, porte un contrat d’objectifs et de développement durable (CODD). En 2021, La municipalité lance un travail de réflexion en concertation avec les habitants et associations de la commune. Les échanges menés réaffirment les éléments constitutifs de l’identité de la commune – ruralité, art et patrimoine – avec un objectif : la recherche de la labellisation « ville et métiers d’art ». La ville s’inscrit par ailleurs dans la démarche « Petites Villes de Demain » (PVD).

La future cour des savoirs-faires de Bazouges-la-Pérouges © BRUDED

Le contrat d’objectifs réfléchit au devenir de cinq bâtiments vétustes ou inutilisés du centre-bourg de la commune. La localisation de la maison Rimbert, située dans l’hyper-centre de la ville, constitue un emplacement idéal : « L’achat de la maison jouxtant l’office de tourisme constitue un enjeu très stratégique puisqu’il constitue un accès piéton privilégié vers l’arrière du bourg et son belvédère », indique le maire de la commune. Le projet, en accord avec l’objectif artistique, naît alors : créer une cour des savoir-faire.

La maison et ses annexes représentent une surface totale de 860m². La municipalité en fait l’acquisition via le portage foncier de l’EPF (Établissement Public Foncier) Bretagne pour la somme de 80 000€. Le projet final comprend 2 appartements T1, 3 appartements T2 et 3 ateliers d’artistes, et l’agrandissement de l’office de tourisme sur une surface de 140m². La commune brétillienne réaffirme ainsi sa position afin d’obtenir le label « ville et métiers d’arts ».

Le projet de restauration a été confié au cabinet Soubeyrand. « Le CODD avait évalué le projet à 720 K€, nous serons plutôt à 1 638 K€, afin de répondre à des enjeux de qualité patrimoniale et énergétique. Pour nous aider dans le projet, pas moins de 13 dossiers de demande de financement ont été déposés », indique le maire. À l’heure actuelle, la Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux (DETR) a dispensé une aide de 120 000€ à la commune et le Fonds vert une aide de 473 000€ pour son axe rénovation énergétique des bâtiments publics.