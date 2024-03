La petite cité de caractère Bazouges la Pérouse, en l’Ille-et-Vilaine, est dotée d’une vie associative et culturelle riche, située à 45 minutes à de Rennes. Sa proximité du Mont Saint-Michel ajoute à son potentiel et fait d’elle un lieu de passage touristique attractif.

Le tissu associatif, d’entreprises artisanales et d’artisans d’art riche de Bazouges la Pérouse, ainsi que sa centralité territoriale lui ont permis d’intégrer le programme Petites villes de demain (PVD). Lancé en octobre 2020 par Jacqueline Gourault, alors Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, il a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

Forte d’un patrimoine bâti riche, la municipalité de Bazouges la Pérouse souhaite désormais tisser une toile autour de toutes les formes de patrimoine : bâti, naturel, immatériel, comme le montre notamment la mise en place d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP devenue AVAP puis SPR, Site Patrimonial Remarquable. Celle qui est homologuée petite cité de caractère depuis 2014 bénéficie d’une visibilité touristique et d’aides financières pour des travaux de restauration.

des savoirs ancestraux dans des événements thématiques, comme en témoigne la traditionnelle fête du pommé. Cette spécialité locale du 19e siècle est fêté chaque année le troisième week-end d’octobre, la municipalité en profite d’ailleurs pour organiser « Un dimanche de caractère en Bretagne ». Ce genre d’événements confirme sa volonté de faire découvrir la commune autrement par le biais d’une culture, y compris populaire, ouverte à tous.

Entre subventions et mise à disposition d’espaces, la municipalité a à cœur de faire vivre culturellement le bourg grâce à ces acteurs associatifs qui portent la vie culturelle. Parmi eux, le regroupement d’ateliers d’artistes Superflux (anciennement le Village), Le Bazar café de l’association Tri Maouez, et le Printemps des arts. Créé en 2022, ce dernier a pour objectif de permettre à des artistes d’exposer dans des lieux insolites. Elle loue un local dans le bourg où les artistes tiennent quatre demi-journées de permanence par semaine. Le municipalité les aide à hauteur de 200 €/mois pour le financement du loyer. L’association d’éveil et de pratique musical Music’À Bazouges rassemble quant à elle plus de 100 élèves issus des communes de Bazouges, Montreuil et Montours. Une professeure salariée assure des cours d’initiation musicale, de guitare, de piano ainsi qu’une chorale.

La Maison Rimbert à Bazouges la Pérouse

Dans la valorisation de son patrimoine bâti, la commune porte depuis peu un nouveau projet : la future « cour des savoir-faire » qui prendra place dans la maison Rimbert et ses différentes annexes, acquise pour la somme de 80 000 €. D’une surface totale de 860 m², l’objectif est d’y proposer notamment des ateliers à des artisans d’art dans le but à long terme d’obtenir le label « ville et métiers d’arts ».