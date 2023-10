Rennes. L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, un déluge de poésie 

L’album jeunesse L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, auto-édité en 2022, retrace la folle aventure d’un anti-héros prêt à sauver tous les animaux, mais surtout … à faire la sieste ! Rencontre avec l’illustrateur.

Après ses études en arts appliqués à Rennes, Jean-Charles Debroize poursuit son chemin artistique dans la publicité avec l’agence rennaise Kerozen. Sur son temps libre, l’artiste continue son travail d’illustration, en collaboration avec diverses associations. Toujours avec l’intention de suivre ses envies artistiques et ce, avec le plus de liberté possible, il décide d’écrire son propre album jeunesse et de l’auto-éditer : « J’ai donc commencé sans aucune contrainte de temps ». En 2018 débute l’écriture de L’Arche de Roger.

Jean-Charles Debroize

« Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. »1 Roger est un homme moche, sympathique avec ses semblables, et il marche avec un slip. Ce petit humain aux poils sous les bras n’a rien demandé et n’a qu’un précepte : « Pour rester bien peinard, mieux vaut s’mettre à l’écart ». Mais lorsqu’un violent orage s’abat sur sa contrée, il décide vite de mettre à profit sa maisonnette pour sauver tous ses amis animaux naufragés dans le déluge.

Dans ce pastiche de l’Arche de Noé, Roger est donc un anti-héros « moche mais sympa », s’amuse Jean-Charles Debroize. Avec un style très simpliste dans les formes, « un ventre avec une tête qui dépasse et deux bras, deux jambes », l’illustrateur plonge ses lecteurs dans un univers poétique et sensible, où les animaux ont l’air aussi doux que des peluches. Pour y parvenir, il a réalisé tous ses dessins au traditionnel, sur papier. Puis, la colorisation a été faite à la palette graphique, par aplats de pinceaux en transparence, jouant ainsi avec les éclairages et les ambiances : « c’est ce qui donne cet aspect traditionnel, avec ses défauts », explique-t-il. Dans cette atmosphère visuelle enfantine, le choix du noir et blanc surprend et donne une dimension remarquable à l’album : « Je voulais un anti-héros pas du tout biblique mais, par contre, qu’il soit projeté dans un univers très pictural. Un Wallace & Gromit dans un décor de Gustave Doré, quelque chose de très inquiétant ».

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022.

Si l’auteur a désamorcé la perspective biblique de son histoire, il tient tout de même des responsables du déluge qui s’abat sur Roger et ses compagnons : les humains.

« Finalement, pour moi, c’est clair : Si toute la vallée s’est changée en mer, C’est qu’un barrage vient d’être ouvert ! »

Ce monde verdoyant altéré n’est pas sans rappeler les thématiques écologiques des histoires de Hayao Miyazaki, où l’harmonie de la nature se confronte à l’invasion humaine, comme dans Pompoko (Isao Takahata et Miyazaki, 1994). Et, d’après Roger, cette dégradation de l’environnement n’est pas prête de s’arrêter : « Passez-moi les jumelles, je crois que ce n’est pas fini ! ».

L’Arche de Roger, avec sa mécanique en vers, insuffle la musicalité d’un conte à ce récit et promet d’amuser les enfants (et leurs parents) !

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022, croquis.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022, croquis.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022, croquis.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022, croquis.

L’Arche de Roger de Jean-Charles Debroize, 2022, croquis.

L’Arche de Roger de JC Debroize. 48 pages. Parution : 20 février 2022. 15,99€.

1 Bible de Jérusalem, Ancien Testament, Genèse, Le Déluge, 7 (éditions Cerf, 1988)

