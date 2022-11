Adieu à Rennes ! Duo pour une mise en terre par Patrice de Bénédetti et Yann Lheureux

Adieu ! est né de la rencontre entre Yann Lheureux et Patrice de Bénédetti. Cette performance d’une demi-heure est à découvrir à Rennes le 5 novembre.

Un détour, une urgence, une envie de créer un objet singulier sur un sujet intime et universel, échangé le soir autour d’un verre. C’est la conversation de deux hommes avec brouettes ; ils ont 50 ans, enterrent leurs jeunes années, leur père… et refont le monde. Yann et Patrice ont des choses à dire et pour l’occasion, vont se servir de tous les éléments constellant leurs univers respectifs (danse, texte, objets, etc.)

Unidivers vous recommande cette performance et tout le travail artistique de Patrice de Bénédetti que notre rédaction apprécie beaucoup (voir nos articles connexes ci-dessous).

Samedi 5 novembre 2022

18:30

La Capitainerie – Les Petits Bateaux, Canal Saint-Martin, Rennes

Gratuit, sans réservation

À partir de 10 ans

Attention, jauge limitée

Accueil 30 minutes avant le début du spectacle

