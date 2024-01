La Folie des Passions est le quatrième disque du guitariste rennais Yvan Knorst. Il vient le présenter en compagnie de l’altiste Aude-Marie Duperret et du clarinettiste Stéphane Le Dro jeudi 18 janvier, 20h00, à The Roof Rennes-Hôtel Dieu.

Le guitariste Yvan Knorst pratique l’art de la rencontre et des sentiers buissonniers. Ses collaborations avec des artistes aussi divers que Marc Ribot, Julien Jacob, Les Trompettes du Mozambique ou encore Fannytastic ont forgé son propre univers musical, ou jazz, classique et musiques traditionnelles tissent des pièces subtiles, innovantes, ludiques et chaleureuses.

Pour son quatrième album, La Folie des Passions, il invente une formule en trio inattendue, ses guitares invitant le violon alto d’Aude-Marie Duperret et la clarinette basse de Stéphane Le Dro. Un très beau disque qui a déjà conquis nombre de mélomanes, habitués des enfants de Bohème.

Renseignements, billets et réservations chez les enfants de Bohème, disquaire, 12, rue Saint Malo – Rennes 02 99 42 59 13 contact@lesenfantsdeboheme.fr

Ce concert bénéficie du soutien du festival Autres Mesures, qui met en lumière la diversité et l’inventivité des musiques d’aujourd’hui, sans distinction de styles ni de forme d’expression…

The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine