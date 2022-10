Yuku et la fleur de l’Himalaya ou la quête de l’enfance éternelle

Yuku et la fleur de l’Himalaya est une comédie musicale animée, réalisée par Rémi Durin et Arnaud Demuynck, et sortie en salle le 20 octobre 2022. On y retrouve les voix de Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom Novembre et Alice on the Roof. En coproduction franco-belgo-suisse, avec notamment la société rennaise Vivement Lundi!

Dans la famille de souris de Yuku, c’est la grand-mère qui règne sur la bibliothèque et détient le pouvoir de ce lieu enchanté. Mais un jour, le chat de la maison attaque et, dans ce chaos, les livres sont détruits, avec eux le savoir, l’intelligence et la lumière. L’âme, en soit. Peu après cette attaque, Yuku et ses frères et sœurs apprennent que l’heure est venue pour Grand-mère de partir avec la taupe dans les entrailles de la terre. Mais il y fait noir là-dessous. Le noir, c’est la grande peur de Yuku et de ses frères et soeurs. Alors pour que Grand-mère n’ait pas peur durant son voyage, la petite souris va aller chercher pour elle la fleur de lumière éternelle. Elle comprend vite que pour faire ce périlleux voyage qui l’attend, il faut être resté un enfant.

Ce dessin animé de Arnaud Demuynck et Rémi Durin raconte le voyage initiatique d’un enfant à l’âge ingrat où les adultes commencent à lui donner des responsabilités de grand alors qu’il aspire à rester encore un peu enfant.

Tout au long du dessin animé, que les adultes peuvent prendre autant plaisir a voir que les plus jeunes, des métaphores de la vie se sont glissées. Ainsi, pour expliquer aux petits que Grand-mère, devenue une très vieille souris, s’apprête pour son dernier voyage dans les galeries de la terre, la mère utilise la métaphore de l’escalier de la cave. Un escalier à sens unique.

L’injonction qui est faite à Yuku de grandir est formulée dès la première scène, avec sa mère, quand elles cherchent toutes les deux de la nourriture. À elle aussi, on raconte l’histoire de l’escalier que l’on finit tous par prendre un jour, mais elle est l’aînée, alors elle doit comprendre que, comme la fleur de l’Himalaya dans le livre de sa grand-mère, ce ne sont au final que des histoires. En grandissant on doit en quelque sorte « cesser de croire ».

Ça, Yuku s’y refuse. Alors, contre avis de tous les adultes qu’elle croisera sur sa route, à commencer par sa mère, elle part à la recherche de la fleur de lumière éternelle qui réconfortera sa grand-mère, en emportant évidemment son fidèle ukulélé.

Sur sa route, elle croise toute sorte d’animaux vivant à la surface qui lui font comprendre que, parfois, la route est plus importante que l’objet de la quête. Si elle ressort grandie de cette aventure, les animaux qu’elle croise, à ses côtés, requestionnent leur identité et leur personnalité. Ainsi, l’écureuil trop stressé par la vie, qui ne l’écoute d’abord pas, qui est devenu « trop adulte » en soit, réapprend aux cotés de Yuku à relativiser et à prendre son temps. Le loup du pont de la peur lui-même, avoue à Yuku, qu’il aimerait faire autre chose, mais « C’est [son] rôle »…

Ce dessin animé à la nostalgie colorée est à découvrir au plus vite en salle. En Bretagne, le dispositif Zoom Bretagne propose des projections en musique à Quimper, Douarnenez, Morlaix, Questembert, Plougonvelen et Callac.

Le 25 octobre 2022, à 15h30 au Cinéma TNB de Rennes, le storyboarder Benjamin Botella viendra parler de sa contribution au dessin animé de Rémi Durin et Arnaud Demuynck.