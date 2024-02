Bleu Bacon, c’est Yannick Haenel qui passe une nuit au musée, seul en compagnie des toiles du célèbre peintre Francis Bacon. Un cheminement marqué par une débauche de couleurs, où domine le bleu. Une installation entre deux eaux, entre réel et peinture, entre matière et fiction, entre les salles d’un musée et l’œuvre de Bacon.

Une nuit qui débute par le tableau d’un robinet d’eau ouvert et finit par le tableau d’un puissant jet d’eau, d’eau, mais pas que… Avec Bleu Bacon, Yannick Haenel nous fait entrer avec lui à l’intérieur de l’œuvre du peintre pour y découvrir sa structure interne, interroger le mystère de la création artistique, mais aussi y mirer son histoire personnelle comme son propre désir de vivre et de jouir. Car ce que raconte cette nuit au musée de Yannick Haenel , à l’image des œuvres de Bacon, est pénétrée de sexualité.