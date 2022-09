W’in Coworking : bienvenue dans l’open space le plus insolite de Nantes !

Parmi tous les espaces de travail à Nantes, W’in Coworking Mondésir est sans aucun doute le plus saugrenu. Êtes-vous à la recherche d’un espace confortable, calme et inspirant pour travailler ? Qu’il s’agisse d’un open space pour la journée ou d’un bureau pour plusieurs mois voire années? Installé au cœur du centre-ville dans une ancienne église désacralisée, l’environnement de W’in Coworking ne va pas vous laisser indifférent.

Construite en 1860, qui aurait cru qu’un jour la Chapelle de Marie-Réparatrice puisse un jour servir de décor au monde de l’entreprise ? De style Néo-roman, ce bijou du patrimoine nantais a, depuis son culte, été désacralisé. Fut un temps où elle avait été rachetée par le réalisateur Marc Caro qui souhaitait y tourner ses films (son nom honore aujourd’hui l’un des bureaux à louer). Ce n’est qu’il y a deux ans que Clarence Grosdidier, fondateur du groupe Nessence, décide de racheter l’édifice pour en faire un espace de coworking. À cette occasion, l’agence d’architectes ACKA est mobilisée pour métamorphoser le lieu. Les fresques peintes et les mosaïques dorées sont rénovées avec soin pour qu’ainsi voit le jour l’open space le plus majestueux de Nantes : W’in Coworking Mondésir !

Aurélia Folliot, space manager du W’in Coworking Mondésir.

À partir du perron, l’originalité du lieu se laisse déjà deviner à travers sa porte vitrée. On y aperçoit des rangées de bureaux qui s’étalent sous l’enfilade des colonnes de pierre et des poutrelles métalliques. Dans cette église encaissée entre deux résidences, tout a été adapté pour répondre aux besoins des travailleurs nomades. Au premier étage, on trouve une cuisine baignée dans la lumière chaleureuse des vitraux d’origine. Verrières et chapiteaux que l’on admire mieux en empruntant la passerelle qui nous mène à la deuxième partie de l’édifice. Là, deux blocs de verre et de néons (des bureaux) se superposent l’un sur l’autre sous le dôme de l’église où l’on peut accéder. Pour l’instant inusité, cet espace au sol vitré est décoré d’une fresque reprenant les huit symboles de Marie. Exactement au même endroit, une vingtaine de mètres plus bas, un espace détente aux coussins “bohème chic” vous accueille sous le feu de doux luminaires et l’or de fresques christiques.

Les actuels résidents comptent dans leurs rangs les sociétés ArtimIS, Willing, Nicholson, Swiss Life, Jazz au pays, Glitch studio, Radisson hospitality ou encore Seureca Veolia pour ne citer qu’eux. Et pourtant il reste encore de la place : au premier septembre viennent de se libérer des bureaux pour six et huit personnes. Adonc si vous ne voulez pas rester seul chez vous pour travailler et que vous cherchez une communauté bienveillante et sympa, ou que vous souhaitez créer une antenne de votre entreprise à Nantes, W’in Coworking vous propose un cadre de travail atypique, calme et inspirant.

En fonction de vos besoins, le site dispose de différentes formules d’abonnements. À partir de vingt-quatre euros ttc, vous pouvez profiter d’une journée dans l’open space convivial. Trois salles de réunion peuvent également être louées à l’heure, à la journée voire plus, par vous ou votre entreprise. Par exemple, la plus grande, la salle Scorsese, peut accueillir sous sa voûte dix places assises ou vingt personnes “en théâtre”. Pour celles et ceux qui préfèrent travailler en équipe, six bureaux de quatre à huit places permettent de se concentrer. Ces postes fixes sont vendus sous forme d’abonnements à partir d’un mois mais sans engagement. W’in Coworking Mondésir offre donc un environnement exceptionnel produisant une forte impression sur ses invités et locataires.

La salle Scorsese et son ambiance solennelle et lumineuse.

Pour Aurélia Folliot, le space manager du site, la satisfaction des coworkers est primordiale. C’est pourquoi ils bénéficient d’activités afterwork et d’ateliers sport et bien-être, des sessions de coaching sportif en collectif et en individuel à des tarifs préférentiels. Elle s’occupe également d’offrir un petit-déjeuner à tous les coworkers le jeudi matin et peut organiser des brunchs ou des plateaux repas pour les entreprises qui réservent les salles de réunion. Mais les avantages des locataires ne s’arrêtent pas là. Chacun bénéficie d’une W’inner card, une carte leur permettant de bénéficier de promotions chez les commerçants et prestataires de services partenaires.

Si pour l’instant le site n’est exploité que le jour, il ne va pas tarder à l’être aussi la nuit. En effet, le rez-de-chaussé du W’in Coworking Mondésir peut également être privatisé pour organiser des soirées avec, selon vos désirs, traiteur et concert. Réserver ce genre d’espace est plus facile qu’il n’y paraît. Surtout avec la nouvelle application mobile W’in Coworking & bureaux partagés, qui vous permet, en un simple clic, de louer un espace de travail depuis votre portable. Alors freelancers et startupers, l’aventure vous tente ?

INFORMATIONS PRATIQUES

W’in Coworking Mondésir se situe à Nantes au 1 rue Mondésir. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, ferme à 17h le vendredi. Fermé le samedi et dimanche.

Tél : 06 98 08 03 60

Site internet

Instagram