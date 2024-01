KID#1 de Joachim Maudet sera présenté au Triangle les 15 et 16 février 2024 dans le cadre du Festival Waterproof. Ce spectacle de la compagnie Les Vagues est le premier solo d’une suite de soli à venir.

Originaire de Bretagne, Joachim Maudet se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En parallèle de sa formation, il étudie à l’université Paris VIII en art du spectacle théâtrale puis en Art et Spectacle Chorégraphique où il obtient sa licence en 2010. Il commence sa carrière d’interprète avant la fin de sa formation, en collaborant avec Tatiana Julien sur La Mort et l’Extase ainsi qu’avec Arthur Perole sur Divine Hérésie. Riche de sa formation et curieux de découvrir d’autres horizons, il part à l’étranger, où il danse pour l’Akram Khan Dance Company et la Noord Nederlandse Dans entre autres. Il revient en France en 2013 et commence à collaborer avec plusieurs chorégraphes tels que Samuel Faccioli et Bérengère Fournier (La Vouivre), Christian Ubl, Léa Tirabasso, Arthur Perole, Léonard Rainis et Katell Hartereau (Le pôle) ainsi que Ambra Senatore.

En parallèle de son parcours d’interprète, Joachim Maudet crée la compagnie Les Vagues en 2017 dans une envie de travailler la relation et la dissociation du corps et de la voix. Sa première pièce, ˈstɔːriz voit le jour en 2019. Il crée ensuite le solo GIGI en 2021 et le trio WELCOME en 2022.

KID#1 est la quatrième pièce de Joachim Maudet et ouvre un cycle de travail sur l’enfance. Pièce de groupe dans un seul corps, les voix intérieures du chorégraphe plongent le spectateur dans ce moment de bascule entre l’enfance et l’adolescence à travers la question du harcèlement. Cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité́ de sa recherche autour de la relation/dissociation du corps et de la voix : des voix distinctes des corps, entités autonomes et indépendantes venant dialoguer, se mêler et s’interposer avec le mouvement physique. « Ce qui fait la spécificité du travail de Joachim Maudet, c’est une dissociation corps et voix, où à travers la ventriloquie, tous ses personnages se retrouveront dans ce même corps », déclarait Patrice Le Floch, directeur du Triangle – Cité de la danse, pendant la conférence de presse du festival. « Il nous fera vivre ces scènes de la cour d’enfant à la cour d’adolescent, au moment où les corps vont se codifier. C’est à cet endroit-là que le spectacle va poser son propos. »

KID#1 est le premier solo d’une suite de soli. Chacun d’entre eux sera porteur d’une part d’intimité lié à l’enfance. Ce sera l’occasion de plonger dans la mémoire physique et vocale, et de retracer ces situations marquantes qui ont façonné l’adulte que l’on est aujourd’hui. Redonner vie à ces moments du passé dans un corps du présent. Quel moment de notre enfance a marqué l’adulte que l’on est aujourd’hui ? Que reste-t-il d’un dialogue mouvementé sur le corps ? Quelle est la résonance d’une action/réaction sur le développement d’une personne ?

Festival Waterproof : KID#1 de la compagnie Les Vagues. Chorégraphie et interprétation : Joachim Maudet. Au Triangle, Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes.

Le 15 février 2024 à 19h et le 16 février 2024 à 20h30.

Durée : 50 minutes. Dès 14 ans.

Plein : 12€ / Waterpass : 8€ / Sortir! : 4€

