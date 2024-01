La compagnie La Grive invite à goûter aux Cépages dansants à la mairie de Châteaugiron, dans le cadre du festival Waterproof. Vendredi 2 février 2024, les danseurs Bastien Lefèvre et Clémentine Maubon et le sommelier caviste Emmanuel Ménard offrent au public une drôle expérience : une dégustation de vins dansée. Un voyage sensible et poétique multi-sensoriel le temps d’une soirée singulière.

Créée en 2019, la compagnie La Grive est le fruit du travail artistique des chorégraphes Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre. Avant de s’épanouir tous les deux dans le milieu de la danse contemporaine, le duo avait en commun, sans se connaître, l’expérience du milieu sportif dans leur jeunesse respective : la première a pratiqué la gymnastique pendant de nombreuses années, le second le handball pendant ses études au STAPS (sciences et techniques des activités physique et sportives) de Caen. « Contrairement à ce qui circule sur Internet, on en a fait beaucoup, mais on n’a pas été des sportifs de haut niveau », informe d’ailleurs Bastien Lefèvre, codirecteur artistique de la compagnie. Autre point en commun : tous deux se sont initiés à la danse après une blessure. « Après une rupture des ligaments croisés au genou, on avait conseillé à Clémentine de faire de la danse contemporaine pour la rééducation », précise le chorégraphe qui s’est mis à la guitare après une fracture, ce qui l’a amené à créer de la musique pour la danse contemporaine avant de la pratiquer.

Les futurs partenaires se rencontrent en 2006 à la formation professionnelle du danseur interprète COLIN de Istres. Après avoir fait chacun et chacune leur bout de chemin, ils se retrouvent au centre chorégraphique de Caen avant de commencer à imaginer des projets ensemble puis monter la compagnie La Givre en 2019. « Le panel de nos spectacles est très large et varié, et chaque création ne se situe pas au même endroit. » Chacune traduit cet amour pour l’effort physique et l’engagement du corps.

Clémentine Maudon et Bastien Lefèvre

Cépages dansants est leur premier projet ensemble, né d’une commande de Catherine Gamblin-Lefèvre, directrice du festival Danse de tous les sens (Falaise, Normandie) et du sommelier caviste Emmanuel Ménard. « À la sortie des spectacles, il avait l’habitude toutes les années de présenter un vin qui lui semblait en adéquation avec le synopsis des spectacles », raconte le danseur. La programmatrice a finalement proposé au sommelier de s’associer à deux danseurs afin de créer une forme artistique performative. Au début aux côtés de Yannick Hugron, actuel directeur du CCN de Grenoble, Clémentine Maubon prend rapidement la place de ce dernier. Ensemble, ils développent et poursuivent le projet avant même la création de leur compagnie six ans plus tard. « Une autre structure le portait avant, mais on l’a naturellement reprise à la création de la compagnie, comme c’est nous qui nous en occupions. »

À l’instar des spectacles qu’ils ont créés les années d’après, Cépages dansants possède cette singularité propre à la compagnie et commune à toutes leurs créations, malgré leur grande différence. Dans la recherche d’une dimension très humaine, dans l’envie de raconter plus qu’une histoire et d’utiliser l’humour, parfois l’émotion, ils ont fabriqué leur signature. Il ajoute simplement : « Puis le vin, on aime ça, on habite dans une région viticole donc on s’est naturellement dit qu’on allait créer autour de cette thématique, c’était intéressant et original. »

Le trio a imaginé une performance qui montrerait la relation entre les mondes viticole et chorégraphique sur la base d’un vocabulaire commun. « On utilise naturellement les mêmes mots et expressions pour parler de deux milieux qui ne se connaissent pas, de la qualité d’un vin, sa texture, son visuel et de la danse, d’un danseur et d’une danseuse », déclare Bastien Lefèvre. « On s’est demandé comment l’un peut regarder l’autre, comment l’un peut expliquer l’autre. » Une phrase chorégraphique commune pour chaque vin a ainsi été écrite, celle-ci se voit ensuite modifiée pendant la performance selon les qualités et le caractère du vin dégusté. Blanc sec ou moelleux, rouge charpenté ou délicat, la danse se glisse dans des moments inattendus pendant la dégustation de vin et le traduit. « En regardant la danse, on comprend ce qu’il vient d’être dit et, à l’inverse, si la danse apparaît avant le vin, on essaie de comprendre ce que l’on va boire. »

© théâtre les 3 chênes

Le corps comme la vigne et le raisin sont des matières vivantes qui sont en mouvement, qui évoluent : les muscles, les organes et le sang d’un côté ; la végétation, la chimie et la macération de l’autre. C’est dans cette dimension poétique et philosophique que les deux se sont retrouvés. Cépages dansants aborde l’individualité de chaque vin comme celle de chaque corps. « Notre corps est constitué de notre vie entière, de notre passé donc il n’y a pas une histoire identique ou un mouvement qui est fait de la même manière. Ce n’est pas une chose que l’on cherche à développer, car c’est un fait. » Quand Clémentine Maubon danse un vin, sa manière de le travailler et de l’interpréter en fonction de la recherche faite dessus sera différente de celle de Bastien Lefèvre.

Assis dans une forme cabaret, les spectateurs et spectatrices vont écouter et être initiés. Ils vont voir de la danse et déguster du vin, le voir, le sentir, le goûter. « De la même manière qu’on a cherché le mouvement, on a réfléchi à quel type de musique ou quel musicien/musicienne pourrait répondre au vin qui est dégusté », dans le but de créer un écrin artistique multisensoriel.

Le côté performatif de la création se prolonge dans le renouvellement régulier de la carte des vins, selon les années et les géographies où ils jouent. La trame chorégraphique demeure la même, mais les danses sont légèrement modulées en fonction des caractéristiques et de sa singularité. Ainsi, Cépages dansants a déjà 10 ans d’âge, mais comme tout bon vin, il vieillit bien.

© théâtre les 3 chênes

(Spectacle complet)

Voir la programmation du festival Waterproof, du 1er au 16 février 2024

À lire également :