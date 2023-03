Vitré. Liudmila Ménager dispense des cours d’art aux adultes en formation au CLPS 

Liudmila Ménager est architecte, artiste peintre, traductrice et illustratrice de profession. Son pays d’origine est la Russie. Arrivée en France il y a dix ans et domiciliée à Vitré en Ille-et-Vilaine, la Bretagne est devenue sa seconde patrie. Unidivers vous raconte comment, après les difficultés d’usage à apprendre la langue de notre pays, Liudmila va s’intégrer, ne rien lâcher, persévérer pour la conduire à créer son propre Atelier d’art et de théâtre. Elle y dispense aujourd’hui des cours pour des stagiaires adultes issus du (CLPS) Centre de formation professionnelle de Vitré.

Aujourd’hui, Liudmila Ménager remercie le Centre de formation pour adultes de Vitré pour lui avoir confié des stagiaires adultes originaires de six pays différents, au sein de son atelier d’art et théâtre, baptisé La clé d’une fée et pour avoir pu réaliser cette expérience si précieuse avec eux. La peintre professionnelle a dispensé des cours d’une dizaine de séances qui leur ont permis de découvrir les bases du dessin et de la peinture, tout en se perfectionnant en langue française.

l’équipe multinationale réunie : Liudmila, à droite

Pour mener à bien la mission d’animer l’atelier de création, Liudmila s’est inspirée de son projet éducatif : Les Trésors de la Bretagne, son livre sorti aux éditions L’Éditeur 35, qu’elle a écrit en 2022 et qui décrit un voyage fascinant dans notre région à travers des coloriages. Elle propose, alors, à ses stagiaires de composer un conte qui s’inspire de leur expérience de vie personnelle et qui saura transmettre un message de paix, d’égalité et de diversité du monde. Pleinement investis dans l’activité créative en équipe, les élèves de Liudmila, composés par une équipe multinationale, ont réalisé un travail intense. Une fois l’écriture de l’histoire terminée, ils l’ont intitulée Les amis sont partout. Encadrés par leur formatrice, ils ont réalisé ensuite quinze illustrations-scènes avec une histoire qui s’inspire de leurs propres vies, de leurs vécus qui deviennent les aventures de six personnages à travers six pays différents : la Colombie, le Maroc, l’Afghanistan, l’Ukraine, la Roumanie et la France. Grâce au petit théâtre de bois d’origine japonaise : le Kamishibaï, les réalisations ont été présentées grâce à un défilé, où chacune des créations était animée par la musique folklorique du pays de chacun des participants. “Les objectifs de cet atelier se déroule dans un cadre d’art-thérapie, un outil pédagogique puissant qui permet de s’exprimer, de partager ses impressions, de se perfectionner en langue française, de prendre confiance en soi et de ne pas avoir peur de prendre la parole en public”, explique Liudmila.

A travers cette histoire et les personnages eux-mêmes, la formatrice souligne les six valeurs essentielles et primordiales dans notre monde : l’amitié, l’amour, la paix, le soutien, le partage et l’espoir. “La réalisation de ce théâtre part d’une expérience sociale pour mes stagiaires ainsi que pour moi. Elle leur fait analyser la situation de leur nouvelle vie, résume leurs objectifs à venir et permet de perdurer dans leur intégration en France. Le bilan commun de leur histoire en est la meilleure preuve, car tous sont égaux indépendamment de la nationalité, de la couleur de peau et de la religion. L’amitié est appréciée ici pour sa sincérité et son bon cœur, pour son aide et son soutien.”

Liudmila Ménager

En tant que française d’adoption depuis 2013 et d’origine russe, Liudmila Ménager se souvient d’avoir suivi le même parcours et fait les mêmes démarches que ses apprenants. Après plusieurs années d’expérience, elle est consciente au combien qu’il est important de retrouver la sérénité et d’apprendre à gérer ses émotions pour apprécier le plaisir de toute activité, notamment l’apprentissage du français, car le barrage de la langue et notamment son accent ont été parfois l’objet de moqueries même si elles étaient inoffensives. Elle a trouvé le courage de continuer l’apprentissage du français même s’il a fallu lui consacrer des années. C’est pour tout cela qu’elle a su partager son parcours personnel et professionnel en France, notamment sa formation au CLPS.

Liudmila Ménager est née en 1986 en Russie. Très jeune, elle écrivait en secret, juste pour se faire plaisir. Diplômée universitaire en architecture et urbanisme en Russie, elle se passionne pour la peinture et ses différentes techniques : l’acrylique, l’aquarelle, la gouache, le pastel sec et à l’huile. L’artiste est créative et accomplie et représente le monde dans toute sa beauté. Passionnée par l’art abstrait, elle crée des portraits, du patrimoine bâti et naturel, des animaux, de la danse, etc. Elle est également passionnée par le style féerique.

Également écrivaine, les œuvres de Liudmila sont romantiques et font partie de collections d’art dans le monde entier, particulièrement appréciées par des amateurs d’art russes, américains, chinois et français. En 2017, ses œuvres ont été distinguées d’une part lors d’exposition d’art Jeux, Hasard & Cinéma au Festival de Cannes et d’autre part au Grand Salon d’Art Arbustes à Mantes-la-jolie (78).

En 2019 Liudmila Ménager écrit son premier livre en français, en russe et en anglais La Princesse et la Bête : Miroir de la Vérité. Ce conte illustré est une sorte de message à toutes les filles et femmes qui ont temporairement perdu confiance en elles-mêmes, mais qui rebondissent. Parfois, cela reste difficile de distinguer où est la fiction, quand le conte est inspiré d’une histoire vraie ! C’est l’histoire de la rencontre de deux femmes : la première est une princesse célèbre qui défend les droits de l’homme ; la seconde est une artiste-illustratrice et écrivaine. Elles vont créer ensemble un projet créatif très spécial.

Pour ce conte de fées philosophique, Liudmila Ménager décroche en octobre 2019 le Prix national Plume d’or de la Russie, en devenant Lauréat d’Argent dans la nomination Spiritualité.

Le style d’écriture de Liudmila Ménager ressemble un peu au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry ou aux contes de Hans Christian Andersen. Ils ont la même gentillesse des sentiments, de l’amour, de l’amitié et de l’aide mutuelle entre les individus. En outre, le projet a été soutenu par les représentants de l’Ermitage aux États-Unis, de l’Organisation du patrimoine culturel de Bavière en Allemagne, par les propriétaires du château de Chenonceau et de l’abbaye du Mont Saint Michel en France. Les lecteurs ont, eux, le privilège de découvrir ces perles d’architecture que sont les châteaux de la Loire, le château de Louis II de Bavière, l’Ermitage en Russie, etc.

En 2020 Liudmila Ménager a été lauréate du concours international Open Eurasia Contest à Londres, dans la catégorie illustration.

Mosaïque de Noël, son dernier livre de coloriage, est écrit pour l’art-thérapie de 7 à 100 ans et prend la suite des Trésors de la Bretagne. Ce nouvel ouvrage incarne une aventure de Papa Noël dans la forêt de Brocéliande pendant sa grande course de fête. “A travers 25 dessins et légendes magiques, le lecteur entre dans un espace volontairement onirique afin de redonner au Ciel, à l’eau et la glace, à la terre et à la forêt, aux hommes et à la fête, le sens du bonheur.”

L’art pour Liudmila est nécessaire pour exprimer les émotions, les sentiments agréables qui viennent du cœur mais aussi ceux qui entraînent de la tristesse ou l’abandon. Pour elle, la peinture, l’écriture et l’art dans sa généralité font rêver les gens afin qu’ils se souviennent que nous sommes tous des humains capables de réaliser de merveilleux projets. Liudmila poursuit toujours ses objectifs : ceux de montrer, aux enfants comme aux adultes, la beauté des relations humaines car ses livres et sa peinture s’adressent à tous. Elle continue de croire et de convaincre que l’art-thérapie guérit les cœurs des gens…

Infos pratiques : pour retrouvez les oeuvres de Liudmila Ménager

