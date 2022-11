A Vitré Idémia fabrique la moitié des cartes bancaires

Une carte bancaire sur deux en Europe est fabriqué à Vitré dans l’entreprise Idémia, bénéficiaire de France Relance. Idémia est le leader dans la conception et la fabrication de cartes bancaires et de terminaux biométriques, présent par exemple dans les passeports.

Idemia est une entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, l’identification et l’authentification, l’analyse de données et de vidéos. Issue fin 2017 du rapprochement de Morpho, créée en 1982 et anciennement filiale du groupe Safran et leader des solutions de sécurité et d’identité, et d’Oberthur Technologies, acteur français de la sécurité numérique et physique, principalement pour les secteurs bancaires et des télécoms, la société Idemia est désormais détenue par le fonds de pension américain Advent International. De fait, Advent International réunit depuis 2017 dans son escarcelleSafran I&S et d’Oberthur Technologies (OT).

En 2020, l’entreprise compte près de 15 000 salariés à travers le monde. Le siège social de l’entreprise se situe à Courbevoie, en France, et les principaux centres de R&D sont à Osny, Pessac, Meyreuil, Sophia Antipolis. La société gère également des sites industriels à Vitré et Saint-Étienne-du-Rouvray, ainsi qu’un centre de services à Dijon.

L’entreprise Idémia compte 450 permanents sur le site de Vitré. Parmi ces 400 personnes, près de 70 sont dédiées au pôle recherche et développement, spécialisé dans la création de cartes bancaires. Aujourd’hui, IDEMIA produit plus de 1,5 milliards de documents sécurisés par an, et plus de 7 millions de cartes sécurisées par mois, dont une carte bancaire sur deux en Europe.

Afin de consolider sa présence en Ille-et-Vilaine, Idémia va construire un nouveau site de production destiné au développement et à la fabrication de solutions de paiement et de connectivité. Construit avec une logique écologique, ce nouvel espace de production est optimisé pour réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Cette activité est soutenue par l’État. Ce soutien a été amplifié dans le cadre du plan de relance à hauteur de 600 000 € en 2021, pour 4,5 millions d’euros d’investissement.