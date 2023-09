La violoniste Natacha Triadou en tournée en France et à l’étranger

La violoniste Natacha Triadou donne des concerts partout en France et à l’étranger. Elle se produit en solo, mais aussi en compagnie de divers orchestres au piano et à l’orgue, notamment avec l’Orchestre Philharmonique Européen. Si elle participe à de nombreux festivals, chaque année elle n’oublie pas la Bretagne, région qu’elle affectionne tout particulièrement. Découvrez les dates et lieux de ces prochains concerts !

Natacha Triadou et Christophe Larrieu

Natacha Triadou a tout d’abord souhaité nous faire partager la très belle et touchante Liste de Schindler de John Williams, extraite d’un concert qu’elle a donné avec le pianiste Christophe Larrieu, chef d’orchestre au Capitole de Toulouse.

Natacha Triadou est venue jouer en Bretagne cet été 2023. Elle s’est notamment produit le mardi 1er août dernier à l’église Saint-Guénolé de Locquénolé dans le Finistère. La violoniste a enchanté l’auditoire par sa virtuosité, la sonorité colorée de son violon et son phrasé élégant. Elle a su capter l’attention de ses auditeurs avec ses riches prestations et avec un programme très éclectique. Elle a développé avec brio son aisance et sa dextérité avec l’interprétation d’une variation complexe de Niccolo Paganini (1782-1840).

Elle était l’invitée des Amis de l’Abbaye à Langonnet dans le Morbihan dimanche 6 août. Comme à la chapelle Saint-Michel de Questembert (56) le vendredi 4 août, Natacha a proposé L’Âme du Violon Virtuose, un voyage musical, tout en émotion à la découverte des compositeurs : Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et de Pablo Sarasate (1844-1908). Ce fût le triomphe dans la nef de l’Abbatiale. Elle a aussi joué des pièces rares, telle que la chasse de Niccolo Paganini, encore inconnue en concert. Le public a été conquis par l’interprétation !

A Langonnet ÀA Locquénolé

À l’église Notre-Dame-des-Flots d’Etel dans le Morbihan, la violoniste a offert au public un voyage musical commenté avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Pietro Locatelli (1695-1764) un compositeur italien de musique baroque, du violoniste Heinrich Biber (1644-1704) un compositeur de musique baroque austro-tchèque et de Niccolo Paganini, etc.

Originaire de Sarthe, Natacha Triadou découvre le violon à l’âge de 4 ans. A 12 ans, elle obtient le premier prix de solfège et l’année suivante elle est médaillée d’Or de violon. Elle fait ses études au Conservatoire National de Toulouse. Elle donne sa première représentation à la télévision à Toulouse, alors qu’elle n’a que 14 ans, juste après avoir participé au festival de Prades.

Elle rencontre le célèbre violoniste américain Yehudi Menuhin et part en Angleterre se perfectionner dans son école à Cobham. Elle côtoie ensuite de grands maîtres de la musique internationale : Peter Norris, Christopher Rowland, etc. À Lubeck en Allemagne, elle étudie encore aux côtés du professeur Maria Egelhof. En Suisse, elle rencontre le violoniste argentin Alberto Lysy.

Aujourd’hui, Natacha Triadou est une artiste internationale qui aborde tous les répertoires. Elle aime faire voyager son public avec les plus grands compositeurs, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Elle comptabilise plus de 200 concerts en solo pour tous publics. Ses lieux de concerts sont très différents les uns des autres : parfois prestigieux, parfois plus intimes, parfois insolites ! Elle participe aussi à de nombreux festivals ou saisons musicales en France mais aussi à l’étranger.

Infos pratiques :

– Vendredi 22 septembre : à La Tour d’Aigues dans le Vaucluse

– Dimanche 24 septembre à Saint-Tropez, dans le Var

– Samedi 30 septembre : à Ségrie, dans la Sarthe

En octobre :

Dimanche 1er octobre : à Souancé-au-Perche, en Eure-et-Loire,

puis ce seront des concerts en Allemagne et en Suisse…