Le duo pop breton Vindotalé sort un nouvel album le 10 février

Vindotalé est un duo breton de pop-rock celtique mâtiné d’électro. Le binôme mélange les compositions de chants traditionnels bretons et français avec de la musique celtique, irlandaise et écossaise. Le compositeur Gwenole Lahalle joue de la guitare et Bleunwenne Mevel chante. En tournage à la chapelle Bleue de Ploërmel le mardi 20 décembre pour le clip de lancement de leur prochain album, le duo annonce la sortie de Bale le 10 février 2023.

Aztec Musique à gauche et Vindotalé à droite

“Cependant, cette fois, nous serons quatre sur scène ! On a proposé à Aztec Musique, alias Stéphane de Vito à la basse et Benoît Guillemot à la batterie, de faire un bout de route sur scène avec nous. Cet album à quatre s’intitulera : Bale, autrement dit : Marcher en breton. On en dévoilera davantage prochainement ! ”, se réjouit le duo. La vidéo a été tournée par Jacques-Yves Lafontaine, technicien son et vidéaste des studios de Bretagne, localisés à Ploërmel.

Ploërmel a déjà accueilli Vindotalé en résidence à la Chapelle bleue en février et avril 2021. En décembre 2020, ils avaient déjà été les invités de la communauté de communes dans le cadre des « Clap culture » (Captation et retransmission en direct sans public présent sur les réseaux sociaux de spectacles), la volonté étant de soutenir le monde de l’événementiel durant cette sinistre période de crise sanitaire avec aussi l’objectif de soutenir la création d’artistes régionaux.

Le duo était également présent à Ploërmel pour la nuit de Samhain en clôture du Festival Brocéliande Fantastic en octobre dernier. Vindotalé donne des concerts partout en Bretagne. Cette année, ils sont montés sur scène dans le Morbihan : à Ploeren pour la Fête de la Bretagne – à Malestroit pour les Vendredis du Canal – à La Gacilly au Végétarium Café – au Bar Breton de Brech ; mais également à Guingamp (Côtes-d’Armor) pour la Fête de la musique – à Médréac (Ille-et-Vilaine) aux Vendredis du Rail – et même en Loire-Atlantique pour les Nuits salines de Batz-sur-Mer.

Vindotalé

En savoir plus sur Vindotalé :

Bleunwenne Mevel est tombée très jeune dans la passion de la musique. Elle commence par apprendre le piano avant de se consacrer au chant. Puis, elle s’intéresse aussi à la danse bretonne qu’elle pratique pendant une dizaine d’années au sein de la Kerlenn Pondi, un ensemble traditionnel regroupant un bagad et un cercle celtique fondé en 1953 à Pontivy (Morbihan). Elle rejoint par la suite la Kevrenn Alré, le bagad de Lorient. Bercée par des genres musicaux très variés allant du classique au rock en passant par les musiques du monde, elle s’inspire des chanteuses telles que : Karen Matheson, Tori Amos ou Loreena McKennitt. Elle surfe entre les planches de l’opéra de Rennes et la création bretonne, entre projets personnels et artistes reconnus. Son univers de référence est la musique bretonne et celtique.

Bleunwenne Mevel

Gwenole Lahalle apprend la guitare dès l’âge de 12 ans : il compose, chante et monte sur scène trois ans plus tard au sein du groupe de rock celtique : Tan Flam (bien connu dans les années 80-90). Gwenole poursuit son parcours et consume sa passion musicale pour devenir ingénieur du son. Pour autant, il travaille régulièrement avec de nombreux artistes de la scène bretonne traditionnelle (Carré Manchot – Annie Ebrel – Yann Fanch Kemener – HM Quintet) et de la pop (Julien Jacob – Lugo – Delahaye – Sylvain Giro). Il participe à de nombreuses manifestations et festivals, tels que Les Vieilles Charrues, Les Transmusicales, l’Art Rock, le Festival de Cornouailles. En 2008, il crée son propre studio d’enregistrement. Il continue en parallèle à composer, demeurant toujours aussi inspiré par la culture pop-rock et la musique bretonne et celtique.

Gwenole Lahalle

La rencontre et la création du duo Vindotalé :

C’est tout d’abord un clip réalisé pour la chanson Melezouriou Arc’hant sorti au cours de l’été 2019. La chanson est si accrocheuse qu’elle donne déjà envie d’en savoir plus, d’en avoir plus ! Alors fort de leur expérience réciproque, les deux artistes s’attellent à la réalisation d’un album flamboyant et signent : Tan, le premier album du duo qui sort le 4 décembre 2020. Tan signifie : feu en breton, ce feu symbolique présent dans tout l’imaginaire celtique : les feux de Beltane le 1er mai, mais aussi les feux de joie de Samhain, le feu du nouvel an celtique. C’est aussi le feu intérieur, la force de vie qui habitent les différentes chansons de l’album. Une énergie très positive accompagne toute la genèse de la création de cet album, entre enthousiasme et évidence. La pochette est originale : Sur un fond noir, apparaissent les silhouettes de Bleunwenne et de Gwenolé et différents motifs aux couleurs ardentes se dessinent. Sur le nom du groupe, la voyelle O dévoile les symboles féminin et masculin.

Un extrait du poème Incandescences de Xavier Grall est apposé au dos du livret. Il vient compléter et illustrer parfaitement les intentions de l’album :

“Feux de mer, feux de terre, terre de feu, vie de feu, danse ! danse ! danse ! aime ! brûle ! brûle ! aime !”