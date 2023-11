La villa Rohannec’h proposera le samedi 25 novembre sa dernière ouverture publique de l’année à l’occasion de la lecture théâtralisée du texte écrit par Karin Serres lors de sa résidence d’écriture. Fruit d’un partenariat entre le Domaine départemental et le festival De Beaux Lendemains, Festival Art Enfance Jeunesse, qui en a initié l’idée, le projet était d’offrir à l’autrice un cadre propice à la création. Cette dernière s’est appropriée les lieux et son imaginaire a donné naissance à un nouveau récit que le public pourra découvrir en présence de l’artiste.

Autrice associée du Festival De Beaux Lendemains 2023, Karin Serres a écrit J’embarque ! ou Le gant de plumes, un texte qui parle de migrations : migration des oiseaux qui font escale dans la réserve de la baie, migration des pêcheurs qui partaient en Islande ou à Terre Neuve, migration des humains qui cherchent refuges… L’artiste, qui a travaillé durant une semaine (du 9 au 14 octobre 2023) à la villa Rohannec’h, s’est imprégnée des lieux et des histoires humaines qui l’ont parcouru pour écrire son texte.

Mise en voix : Laurance Henry

Avec : Harrison Mpaya et Maria Aziz Alaoui

Karin Serres © Bertrand Couderc

Karin Serres est née en 1967. Écrivant déjà romans et nouvelles, ses études de scénographie (ENSATT 1987) lui font découvrir l’écriture dramatique qui la mène à l’écriture radiophonique : trois formes littéraires qu’elle travaille désormais en parallèle. Boursière de la région Île-de-France, du CNL et de la DMDTS, elle a écrit près de 80 textes de théâtre souvent publiés, joués ou traduits, dont la moitié s’adresse à un public jeune, particulièrement aux adolescents. Membre du Laboradio de France Culture, Prix Radio SACD 2011 pour l’ensemble de son œuvre, elle a écrit une quinzaine de pièces radiophoniques, toutes mises en ondes sur France Culture, France Inter ou France Musique, et une trentaine de chansons. Prix du 17ème roman européen pour la jeunesse, prix Canal J, elle a également écrit de nombreux albums et romans pour la jeunesse. Karin Serres est autrice associée de la saison 2023- 2024 de Très Tôt Théâtre.

Festival de Beaux Lendemains, Festival Art, Enfance, Jeunesse, 2023. © Jeanne Paturel

Au cœur d’un parc dominant le port du Légué, la villa Rohannec’h, propriété du Département des Côtes d’Armor, occupe une

position privilégiée de trait d’union entre le centre-ville de Saint-Brieuc et la mer. Propices à la promenade, le parc de Rohannec’h

et ses 7 hectares riches d’une biodiversité préservée, sont ouverts au public. La villa, quant à elle, est un lieu culturel émergent

qui apporte sa contribution à la dynamique créative, culturelle et économique du territoire en accueillant chercheurs et artistes

visuels et en favorisant la production de projets artistiques hybrides en lien avec les acteurs du territoire et ses habitants.

Lecture théâtralisée de J’embarque ! ou Le Gant de Plumes de Karin Serres. Samedi 25 novembre à 18h30 à la villa Rohannec’h.

9 rue de Rohannec’h à Saint-Brieuc

Renseignements complémentaires : Festival De Beaux Lendemains

Entrée libre et gratuite mais jauge limitée, réservation conseillée au 07 66 60 28 88 ou par mail à contact@de-beauxlendemains.f