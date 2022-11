Vïa Danse d’Élisa Le Merrer : échanges poétiques à l’EHPAD des Champs Manceaux

VÏA DANSE de la performeuse Elisa Le Merrer est un projet dédié aux personnes âgées des EHPADS d’Ille-et-Vilaine. Dans ce cadre, l’EHPAD des Champs Manceaux, à Rennes, accueillera du 7 au 10 novembre 2022 une installation performative pour un spectateur. Suivra une exposition sonore et photographique du 6 au 16 décembre au Triangle – cité de la danse, partenaire du projet.

À l’initiative du service culturel département d’Ille-et-Vilaine, le projet VÏA Danse d’Elisa Le Merrer s’adresse aux personnes âgées qui résident dans les EHPADS d’Ille-et-Vilaine. Dans ce cadre, l’EHPAD des Champs Manceaux de Rennes accueille une installation performative pour un spectateur pendant une semaine, à compter du lundi 7 novembre 2022. La création se développera ensuite courant 2023 dans plusieurs EHPADS du département.

VÏA est née de l’histoire d’Elisa Le Merrer (compagnie 3***), à la suite de l’entrée de son père, âgé alors de 59 ans, dans son « nouveau chez lui », un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. La performeuse découvre alors les lieux, ses soignants et ses résidents. Elle est touchée par cet univers particulier dont on connaît la réalité seulement lorsque l’on est concerné plus ou moins directement, et « dont on sait les tragédies vécues pendant la pandémie, l’isolement, l’enfermement et les vécus qui ont été ceux des résidents », comme le souligne à juste titre Patrice Le Floch, directeur de la cité de la danse. L’artiste, dont la création se situe entre théâtre, performance, installation plastique et chorégraphique, pense un projet dont un des buts principaux est de faire sortir ses personnes de leur quotidien, leur routine aussi peut-être.

Le projet a été développé en partenariat avec le Triangle, structure qui développe des projets et des temps de rencontre réguliers avec les personnes âgées, notamment avec plusieurs EHPAD du Sud de Rennes. « Il nous semblait essentiel d’ouvrir cette fenêtre sur les établissements du troisième âge qui viennent déjà au Triangle par différentes actions culturelles en journée », déclare-t-il. « Là, il s’agit d’être dans un endroit de créativité et de création. C’est la rencontre avec le département qui a permis cette proposition. » Avec un sujet qui s’inscrit dans des problématiques sociétales et sociales, notamment celle de l’exclusion des personnes âgées, Vïa a en effet été accompagné par le département d’Ille-et-Vilaine au titre du FAAT – fonds d’accompagnement artistique et territorial, dispositif d’action culturelle, par la DRAC Bretagne et la Région Bretagne.

© Elisa Le Merrer

Le projet se découpe en deux parties. Du 7 au 10 novembre 2022, l’artiste partagera un temps privilégié, sensible, avec chaque résident de l’EHPAD des Champs Manceaux. Puis, une exposition photographique et sonore sera présentée dans l’établissement puis au Triangle du 6 au 16 décembre 2022.

VOLET 1 : VÏA

D’abord, VÏA, cet abri, cet espace intime dans lequel Elisa Le Merrer accueille et accompagne un résident pour un voyage poétique et unique. « Durant cette performance se déroulera une représentation pour un spectateur donc chaque résident aura le privilège d’une rencontre avec l’artiste. », précise-t-il encore. Pendant 20 minutes, un temps suspendu qui n’existe qu’entre l’artiste et le résident, la performeuse proposera un moment de partage corporel avec les résidents dans une chambre aménagée, créant ainsi une relation. Station sensorielle, le lieu et l’instant éveilleront les sens par l’intermédiaire d’une bande sonore, d’une projection d’images et de photos (scènes de vie), d’ambiances lumineuses, de diffusion de fragrance, du toucher, d’objets et de mouvement.

Le but est de retrouver des sensations de bien-être, de lâcher prise et de remobiliser la personne par le mouvement du corps. Dans cette volonté de reconnexion et d’apaisement, ces outils tendent à stimuler la mémoire, les souvenirs et la cognition de la personne. « VÏA est un révélateur. Les personnes âgées me livrent leur quotidien, leur passé, leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs mémoires. Je décide donc d’enregistrer tous mes entretiens, des pépites, des souvenirs d’une autre époque et d’un autre siècle, ancrés dans l’Histoire », explique l’artiste. Les soignants et la famille sont également invités à partager cette expérience pour créer du lien, de la communication et de générer un échange intergénérationnel.

© Elisa Le Merrer

VOLET 2 : « Je me souviens »

Puis, vient le travail photographique « Je me souviens ». Travaillant en collaboration avec la photographe Pauline Goasmat, la performeuse a développé, dans le prolongement de son installation performative, un volet photographique. À la suite de l’expérience sensorielle des anciens pendant la première phase du projet, Elisa Le Merrer donne à son propos une dimension plastique, visuelle. Un témoignage de ces moments passés à travers un objet apporté par la personne âgée. « Je demande à la personne âgée de venir avec un objet évoquant un souvenir personnel. – un portrait « de famille » du résident, fond noir, éclairage continu, façon studio. – un gros plan sur la main du résident avec l’objet apporté », précise-t-elle.

L’exposition photographique et sonore donnera ainsi à voir ces instants privilégiés avec les résidents et résidentes du lieu. Les voix des résidents qui évoquent leur souvenir feront écho aux photographies. Après une première visibilité à l’EHPAD des Champs Manceaux, l’exposition sera présentée au Triangle – Cité de la danse, du mardi 6 au vendredi 16 décembre 2022.

Elisa Le Merrer

Née en Bretagne, Elisa Le Merrer, performeuse, plasticienne, se forme au studio Pygmalion à Paris. Elle est interprète dans différents projets : Voxes Festival DAF à Genève, Facing Landscape de Claire Soubrier dans le cadre du concours Danse Elargie au Théâtre de la Ville (Paris), Love me tender au Regard du Cygne (Paris)…

En parallèle de sa pratique au théâtre, elle s’intéresse aux fluides, au mouvement, le rapport au corps devient le fil conducteur de son parcours. Elle débute une formation en reiki avec Maître Génard. Elle utilise le corps comme un médium perceptif, intuitif et vibratoire. Elle établit ce lien dans l’échange de son objet artis-

tique et du spectateur. La rencontre avec la chorégraphe, performeuse Nadia Vadori Gauthier, l’incite à creuser ce nouveau format d’expression. Elle intègre son atelier mensuel de recherche qui lui a permis de créer son propre projet LA BOITE NOIRE; dispositif plastique performatif.

En 2014, elle devient artiste associée de la Passerelle, Scène nationale de Saint Brieuc et crée la cie 3***. Son identité artistique est basée sur un processus de création entre théâtre, performance, installation plastique et chorégraphique. Elle collabore avec la vidéaste Pauline Goasmat et développe ensemble une série d’hommages cinématographiques sous forme de performance vidéo.

Elle poursuit son travail de création photographique et performatif autour d’une installation sensorielle VÏA, dédiée aux personnes âgées résidant dans les ehpads. Elle collabore avec la photographe Isabelle Vaillant et travaillent ensemble sur le corps en mouvement et créent une série d’installations LA CHAMBRE et LES VISITES. Elle met également en place en France et à l’étranger des ateliers pédagogiques et de sensibilisation autour de la performance dans les écoles, aux Beaux Arts de Brest, les collèges, les lycées, les ehpads et au sein de quartiers sensibles.