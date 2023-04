Vertou. Le carnaval de la Fête des cerises 2023 est dédié aux métiers

Le 75e anniversaire de la Fête des Cerises à Vertou en Loire Atlantique se déroulera le dimanche 14 mai 2023 de 14h à 19h. Le thème du défilé carnavalesque de cette année sera : les métiers. Le public est attendu afin de participer gratuitement à cette journée haute en couleurs qui proposera spectacles et concerts.

Les rues de Vertou seront animées, dimanche 14 mai, par le carnaval avec son défilé de chars, de groupes costumés et de musiciens. Il sera suivi d’un spectacle et d’un concert au Parc du Loiry, le tout gratuitement pour tous les publics. A la tête de cette organisation Michel Rivet, le président de la Fête des Cerises en partenariat avec la municipalité de Vertou. Les enfants seront déguisés en policiers, pompiers, jardiniers, marins, infirmières et chirurgiens, cuisinières, mécaniciens, militaires, etc. Ils accompagneront quelques chars de sapeurs-pompiers, de jardiniers, de cavaliers et de lavandières.

Des groupes musicaux animeront l’après-midi, à la fois au cours du défilé et sur scène

Terçamizade :

L’association Mundo Musik de Port-saint-Père (44) est une association de passionnés de musiques d’Afrique, des Caraïbes, du Brésil et d’ailleurs

L’Espérance

Marching Band, l’orchestre et sa quarantaine de jeunes musiciens de la commune de La Ferrière (85) revendique ne pas être une fanfare. Il offre au public des prestations modernes et dynamiques.

Flor Carioca,

est une école de samba créée à Nantes (44) en 2011 qui fait la promotion de la culture brésilienne en France. Elle fait partie intégrante de l’Association Sportive et Culturelle Bonne Garde, basée dans le quartier Pirmil à Nantes.

Concert :

L’orchestre Exode et ses quatre musiciens sont de retour : Yvon Belleil à la guitare et au chant : il était surnommé Jésus avec sa barbe et ses cheveux longs ; Patrick Couprie à la basse ; Claude Richard au clavier et Joël Priou à la batterie et aussi au chant.

En 1974, l’orchestre Exode égraine ses premières notes à la Fête des Cerises. Jusqu’en 1979, le groupe des quatre musiciens animent les noces et les fêtes du vignoble. Puis ils font une pause qui va durer 40 ans. Il remonte sur scène à la Fête des Cerises en 2019 pour festoyer ensemble et interpréter de nouveau les airs joués 40 ans plus tôt. Depuis, ils se produisent dans les bars du coin.

Le programme

A 14 h : Le défilé avec les enfants costumés partira devant l’école Saint-Martin/Saint-Joseph de l’avenue de Morges pour déambuler dans les rues du bourg avec les chars fabriqués par les bénévoles et les animations musicales de la région. L’arrivée du corso s’observera vers 15 h au Parc du Loiry. Depuis l’édition 2019, le parcours est différent. Après l’avenue des Morges, il empruntera le boulevard des Sports, la rue Alexandre Arnaud puis le boulevard Guichet Serex pour gagner le parc du loiry.

A 15 h : Animations au Parc du Loiry : aubades des groupes musicaux participants au défilé

A 16 h : Concert du groupe Exode : autour des années 1970 avec les quatre musiciens appelés maintenant les Papys de l’exode !

Sur place : stands et jeux traditionnels, restauration rapide avec spécialités à la cerise.

Souvenirs : La Fête des Cerises remonte aux années 1920, sans avoir de nom jusqu’en 1947. A cette période, elle se déroulait au mois de juin à la pleine saison des cerises dans le pré des Treilles, l’actuel stade Vertou-centre. En 1948, l’abbé Mercier baptise cette fête : Fête des Cerises. En 1974, elle s’établit alors au Parc des Baillorges, l’actuel Parc de la Sèvre. Les Nantais appréciaient beaucoup cette grande fête populaire et champêtre, surtout le défilé qui regroupait déjà 1000 participants. C’est ainsi que des générations se sont suivies sur le parcours du défilé de la Fête des Cerises, un lieu et un moment d’échanges entre tous les Vertaviens. Chaque année, le défilé avait un thème : les chansons, les opérettes, le cirque, les animaux, la ronde des prénoms, la Bretagne, les aventures de Tintin, etc. pour n’en citer que quelques-uns. La thématique de l’édition 2022 portrait sur : Autour du monde.

Infos Pratiques

Fête des Cerises : dimanche 14 mai 2023

Rassemblement à 14h avenue de Morges à Vertou (44)

Fête entièrement gratuite : défilé, spectacle et concert

Comité de la Fête des Cerises 1, place Saint Martin à Vertou (44)