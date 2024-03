Le 12 février dernier, le Président de la Fédération Française de Voile m’a tenu informé de l’e-mail anonyme qu’il venait de recevoir, mettant en cause Clarisse Crémer qui aurait bénéficié d’informations de routage de son mari Tanguy Le Turquais lors du Vendée Globe 2020-2021. Depuis, la Fédération Française de Voile m’a demandé ainsi qu’au Comité de Course de désigner un Jury qui s’est chargé d’analyser la véracité des éléments et leur contenu. Le Jury International est entièrement convaincu qu’il n’y a eu aucune mauvaise conduite de la part de Clarisse Crémer ou de Tanguy Le Turquais et vous comprendrez qu’il ne me revient aucunement de faire quelconque commentaire sur une décision prise par l’autorité sportive fédérale. Je prends donc acte de ces conclusions rendues en toute indépendance.” Alain Leboeuf – Président du Vendée Globe



DÉCISION DU JURY



VENDEE GLOBE

Instruction selon la règle 69.2 des Règles de Course à la Voile le samedi 2 mars, à partir de 11h00

PARTIES :

Clarisse Crémer, skipper de Banque Populaire pendant le Vendée Globe 2020-21.

Tanguy Le Turquais, Accompagnateur de Banque Populaire dans cette épreuve.

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Les parties ont choisi également comme représentant et conseiller

– Alan Roberts

– Pauline Daraux

Témoins présentés par les parties :

– Christian Dumard expert en routage conseiller météo pour la direction de course du Vendée Globe 2020-2021.

– Jacques Caraes Directeur de course du Vendée Globe 2020-2021.

Traducteur FRA/GBR : Tom Grainger (demande de Tanguy Le Turquais)

Les allégations de mauvaise conduite sont sérieuses et concernent le principe de la course, à savoir une course en solitaire sans assistance.

L’autorité organisatrice qui a désigné ce jury international conformément à la règle 69.2(k) pour décider s’il y avait lieu de convoquer une instruction avait activement demandé que cette instruction ait lieu.

La règle 69 ne prévoit pas de délai pour la tenue d’une instruction. La règle 69.2(e) exige qu’une instruction en vertu de la règle 69 soit conforme à plusieurs règles de la partie 5 des règles de course relatives aux réclamations et aux demandes de réparation. Aucune règle relative aux délais n’est mentionnée comme règles applicables dans ce cas

Dans le cas présent, les photos des messages WhatsApp sont tout aussi valables aujourd’hui qu’elles l’auraient été lors de la course de 2020-2021 si elles étaient apparues à ce moment-là. Le passage du temps n’en a pas diminué l’importance.

L’identité de la personne qui a publié les photos n’est pas connue. Les métadonnées des images ont été supprimées. Il n’y a pas d’autres preuves. Cela n’empêche pas la tenue d’une instruction en vertu de la règle 69, sur la base de ce qu’elles contiennent, et les informations « de quelque source que ce soit « peuvent être prises en considération. La même chose pourrait se produire dans le cas d’un contenu de presse ou de télévision non attribué. Le jury international a donc estimé qu’il convenait de procéder à cette instruction.

Le jury international doit ensuite décider s’il est « confortablement satisfait » que (a) les preuves sont authentiques et, dans l’affirmative, (b) qu’il y a eu mauvaise conduite. Dans la négative, les allégations sont rejetées. Dans cette affaire, il n’a pas été nécessaire d’enquêter plus avant sur le statut des photos, car les parties elles-mêmes ont confirmé par la suite dans un communiqué de presse qu’il s’agissait de photos de conversations WhatsApp entre elles. La question de l’instruction était donc de savoir si l’une ou l’autre des parties avait commis un acte de mauvaise conduite.

FAITS ETABLIS

Les principaux éléments de preuve examinés, discutés et interrogés étaient 14 captures d’écran de messages WhatsApp entre Clarisse et Tanguy, provenant d’une source inconnue, constituant, vraisemblablement, quelques-uns des nombreux messages de ce type dans le cadre de la communication autorisée entre Clarisse et Tanguy pendant la course, à l’aide du téléphone du bateau et du propre téléphone de Tanguy.

Cinq photos comprenaient des exemples d’images de trajectoires générées par Tanguy. Cela concernait des parties de la course très différentes (Passage de la dépression Théta, approche du Cap Horm, passage retour de l’équateur et arrivée). Le Jury International accepte le fait que Tanguy cherchait à comprendre les intentions de Clarisse, pour se rassurer sur sa sécurité (en tant que mari) et afin de répondre aux questions des médias et de la famille. Les trajectoires ne comportaient pas d’informations détaillées sur le vent, l’état des vagues, les heures et les options de parcours que Clarisse aurait pu adapter à son propre usage.

Deux photos concernaient le fait que Clarisse avait un problème avec son AIS et souhaitait vérifier si elle était visible sur le site web Marine Traffic.

Les dernières images concernent l’arrivée prévue de Clarisse, en relation avec des conditions météorologiques extrêmes. Il s’agissait d’un problème soulevé par la direction de course, qui fournissait aux concurrents des conseils et des informations météorologiques et les encourageait à coordonner leurs plans avec leurs équipes. Pour cette raison, un groupe WhatsApp avait été créé avec la direction de course, le bateau, l’équipe à terre et le consultant météo. L’heure d’arrivée de la navigatrice était également une question importante pour les médias et pour leurs familles. Son bateau avait plusieurs heures de retard sur le précédent et plusieurs heures d’avance sur le suivant.

Les modèles météorologiques utilisés par Clarisse avec le programme de routage étaient plus sophistiqués que ceux de Tanguy, et elle les utilisait pendant de nombreuses heures chaque jour.

REGLES ET CONCLUSIONS

Avis de course (AC) 4.3.2: Définition de routage

Les captures d’écran ne démontrent pas qu’il y a eu « routage » comme défini dans l’article 4.3.2 de l’avis de course.

Clarisse n’a pas demandé de conseils d’itinéraire à Tanguy. Elle n’a jamais suivi aucune des captures d’écran de Tanguy. Ce n’étaient pas des informations utiles pour elle. Elle était toujours en possession de meilleures informations et avait le temps de travailler sur ses plans.

AC 4.3.3 Aide à la performance

Les captures d’écran ne démontrent pas que Clarisse a reçu une aide à la performance tel que décrit dans l’article 4.3.3 de l’avis de course..

AC 6.4.5 Suivi de course / Circonstances exceptionnelles

​L’équipe de la Direction de Course a appliqué l’article de l’AC « Circonstances Exceptionnelles » en fin de course pour Banque Populaire, en raison de problèmes de sécurité dus à des vents violents et à des conditions météorologiques exceptionnelles, pour assurer la sécurité de la concurrente et de son bateau. Cela incluait l’autorisation des conversations et des options pour l’arrivée de Banque Populaire.

Clarisse a bien demandé l’avis de Tanguy sur ses intentions d’arrivée, mais c’était par sécurité et incluait la possibilité de ralentir volontairement, pour éviter les marées basses ou une arrivée de nuit compte tenu du mauvais temps. Il s’agissait de problèmes sur lesquels la direction de course avait alerté tous les concurrents et équipes à terre des bateaux susceptibles d’être concernés. Elle n’a donc pas reçu d’aide extérieure.

Tanguy avait envoyé plusieurs options de routes à Clarisse, de sa propre initiative. Le jury international estime que ce n’était pas une chose sage ou nécessaire, mais admet que son intention était d’obtenir des éclaircissements sur les projets de Clarisse plutôt que de lui conseiller quoi faire.

DECISIONS

Règle 69, mauvaise conduite – Le Jury International est entièrement convaincu qu’il n’y a eu aucune mauvaise conduite de la part de Clarisse Crémer ou de Tanguy Le Turquais.

L’allégation de mauvaise conduite de Clarisse Crémer est rejetée.

L’allégation de mauvaise conduite de Tanguy Le Turquais est rejetée.