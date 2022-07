Rennes Métropole s’équipe de 200 vélos à assistance électrique reconditionnés

Rennes Métropole collabore avec une filière de réemploi et réinsertion pour l’obtention de 200 vélos à assistance électrique (VAE) supplémentaire à la location longue durée. Ce mardi 12 juillet, Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole délégué au Mobilité et aux transports, les services de la Métropole et Keolis Rennes ont visité l’atelier de reconditionnement des VAE STAR dans les locaux de l’association Talendi (ex Bretagne Ateliers), à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Depuis avril 2022, Rennes Métropole et Keolis Rennes collaborent avec Talendi pour reconditionner les vélos à assistante électrique (VAE), afin de répondre à la demande croissante de location longue durée dans le cadre d’une démarche de recyclage en faveur de la transition écologique et de soutien à l’emploi local et d’insertion.

Une demande croissante de vélo électrique en location longue durée

Depuis l’intégration en 2013 d’une flotte de vélos à assistance électrique, les services vélos de Rennes Métropole se sont étoffés afin d’accompagner les changements de comportement des habitants vers des modes de transport dits doux comme le vélo.

Aujourd’hui, 1 800 vélos électriques sont proposés en location longue durée à la Maison du Vélo de Rennes. Chaque mois, de plus en plus d’habitants souhaitent louer un VAE pour 12 mois, mais le nombre de vélos est limité et il est donc plus difficile de répondre à la demande, ceci dans un contexte de difficultés d’approvisionnement liés à la pénurie de certaines matières premières et à l’explosion de la demande sur le marché du vélo depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Une solution : s’appuyer sur la filière locale de réemploi

Pour faire face à cette demande accrue et au contexte de pénurie, le conseil métropolitain du jeudi 28 avril a voté l’augmentation du nombre de VAE disponibles à la location longue durée, passant de 1 800 à 2 000 VAE. Ceci est rendu possible grâce au reconditionnement de 200 VAE du parc actuel par l’association d’insertion par le travail Talendi.

Depuis quelques années, Rennes Métropole fait déjà appel à l’association La Petite Rennes pour la désélectrification des VAE qui se charge de les revendre ensuite à bas prix. Actuellement, le cycle de vie d’un VAE de Rennes Métropole suit généralement le schéma suivant : 2 ans de location longue durée aux particuliers, 2 ans de location aux entreprises, et 1 an de location courte durée à la Maison du Vélo. Après ces 5 années, le vélo est revendu aux fournisseurs pour reconditionnement.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration avec Talendi, 200 vélos seront reconditionnés par an, comprenant le reconditionnement mécanique et le changement du système électrique, après analyse et diagnostique des besoins. À termes, il est envisagé que le reconditionnement concerne également l’ensemble du système électrique, (batterie, câbles, moteurs). Cette collaboration permet donc de prolonger significativement le cycle de vie des vélos, pour mieux répondre à la demande grâce aux vertus écologiques du recyclage tout en soutenant l’emploi local de réinsertion.

Un nouveau dispositif d’inscription pour la location longue durée

Depuis le début du mois de juillet, un nouveau dispositif d’inscription en ligne a été mis en place sur le site star.fr pour la location de VAE longue durée, avec la possibilité en cas d’indisponibilité de vélo d’être prévenu lors du réapprovisionnement : star.fr/se-deplacer/velo/location-longue-durée.

Collaborer avec une association locale de réinsertion

Engagée depuis de nombreuses années auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire, Rennes Métropole fait elle-même appel à des entreprises locales du secteur. Le partenariat avec Talendi s’inscrit pleinement dans une démarche volontariste de soutien à l’emploi local et de réinsertion. L’association a constitué une équipe de trois personnes en situation de handicap chargée de prolonger la vie des VAE, notamment par la réfection ou le changement des batteries, dans une démarche d’insertion ou de réinsertion par l’emploi.

Talendi en quelques mots

Créée en 1975, Talendi est une association dont la mission est d’offrir un emploi en Entreprise Adaptée (EA) ou en Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) à des personnes en situation de handicap. Certifiée ISO 90001, EN 9001 et engagée RSE au niveau exemplaire, Talendi (anciennement Bretagne Ateliers) maîtrise de nombreux savoir-faire en câblage, montage industriel, métallerie, reconditionnement, usinage et aussi en dématérialisation de documents et impression numérique. Entreprise de l’économie social et solidaire, sous agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), Talendi est également reconnue d’intérêt général.

Infos pratiques :

Informations et inscription pour la location longue durée d’un vélo électrique à l’adresse suivante : https://www.star.fr/se-deplacer/velo/location-longue-duree

Plus d’informations sur l’association Talendi sur leur site internet : https://www.talendi.com/