Saint-Malo. Le Varnakal aura lieu intra-muros le dimanche 19 février

A Saint-Malo, le carnaval Varnakal est une fête gratuite, familiale, amicale et costumée pour fêter la joie d’être ensemble et chasser Sinistroz d’Intra-Muros avec des animations décalées, drôles, musicales et festives. Le second degré y est le bienvenu. L’idée étant de se marrer tous ensemble, de se re-voir, et de festoyer en dimanche 19 février 2023 entre 10h et 20h.

Il était une fois, il y a fort fort longtemps, dans un petit quartier fort joli entouré de remparts sur le bord de mer, des habitants et visiteurs qui aimaient s’y retrouver pour rire, chanter, et festoyer. Pendant les temps qui forgèrent l’âme de ce petit quartier, la vie habitait ses murs, ses ruelles et ses commerces. C’était la bonne époque.

Puis, doucement mais sûrement, Sinistroz et ses amis envahirent la ville. D’abord alléchés par cette belle ambiance et ce beau cadre de vie, ils firent ensuite tout leur possible pour la mettre au pas et l’endormir. Et Sinistroz s’installa en ville.

Les joyeux habitués des lieux ne reconnaissairent bientôt plus leur quartier, puis leur ville. Triste, froide, silencieuse, et chassant ses propres enfants vers des contrées plus lointaines. Pour la plus grand satisfaction de Sinistroz.

De ces enfants, beaucoup se résolurent à se faire une raison. Ils partirent donc. Regardant leur quartier avec tristesse devenir petit à petit un Mont Saint-Michel bis. Eux, ayant l’âme des fougueux corsaires, contraints à l’exil. Impuissants.

Tous ces enfants espéraient qu’un jour, un quelconque changement arriva. Mais celui-ci ne se produisit pas. Il en était ainsi. La ville s’était endormie. Alors, ils se mirent en tête que pour amorcer ce changement, ils n’avaient peut être pas eux même assez donné de leur personne. Et il s’en remirent le temps d’une journée à Varnakal, le dieu de la fête. Et Varnakal leur répondit : « Mets ton déguisement, lave toi les dents, va chercher tes enfants, et va faire la fête dans Intra-Muros le dimanche 19 février déjà ! Réveille toi d’abord! Et le reste suivra peut être…». Et les enfants exilés des quartiers commencèrent à se préparer. Cherchant costumes et déguisements pour toute la famille. Car ce jour là, ce serait la fête. Notre fête. N’en déplaise à Sinistroz.



Infos pratiques



COSTUMES

Varnakal est une fête costumée où chacun est acteur de la journée. En famille, entre amis, ou entre collègues, préparez vos bandes ! Le thème est libre mais les bandes peuvent choisir un thème pour leur costume. Pas besoin d’investir des mille et des cents pour cela, prenez ce que vous avez dans vos armoires et soyez créatifs! C’est tout ce qui compte. Un concours récompensera la bande la plus originale et des lots seront à gagner!

PRIX

Toutes les animations sont gratuites grâce aux partenaires.

PROGRAMME

Le programme des animations est en cours de préparation mais le Varnakal se déroulera du 10h et 20h le dimanche 19 février 2023.

– Chasse aux Trésors en équipes familiales dans Intra-Muros avec de nombreux lots à gagner (réservé aux 40 premières bandes familiales qui seront tous costumés. Bientôt plus d’infos.)

– Déjeuners concerts

– Danse

– Flash Mob

– Groupe musical déambulatoire

– Boum des enfants costumés

– Blind test loufoque

– Crêpes

– Concours de la bande aux costumes les plus originaux (Cadeaux à gagner)

– Lancer d’oeufs sur Sinistroz

– Concert en fin de journée et verre de l’amitié

– Etc…

Contact :

Besoin d’une info ? Envoyez nous un email avec en objet VARNAKAL à lapiratefamily@gmail.com