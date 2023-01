Vannes. Le Ty Colibri de Ménimur, un restaurant solidaire pour tous

A Vannes, l’ancien café le Ty Colibri, situé dans le secteur Ménimur qui est classé zone prioritaire avec ses 5 000 habitants, est devenu un restaurant social. Il est ouvert à tous, tous les midis de la semaine sauf les fins de semaine et propose une cuisine-maison, des animations et une bonne dose de partage aux habitants et aux associations de cet arrondissement. Une convention a été signée entre la Ville de Vannes et l’association le Ty Colibri présidée par Annick Khounchef. L’objectif est de nourrir un lien social, autrement dit des échanges dans une ambiance chaleureuse et conviviale au profit de tout à chacun, toutes générations confondues.

A Ty Colibri on y mange et on y danse

Ouvert le 1er septembre 2021, le restaurant se situe au sein du quartier Ménimur. Il est le cœur battant de la petite place qui regroupe les commerces, les services et la médiathèque. Au restaurant associatif, sis entre la poste et la pharmacie, on mange bien et pour pas très cher ! Le menu complet est à seulement 9,50 euros le lundi, le repas étant baptisé anti-crise et à 13 euros les autres jours de la semaine.

L’équipe de l’association Ty-Colibri

La salle est accueillante et décorée joliment, en grande partie avec des meubles et objets de récupération. Les chaises ont été peintes par des jeunes du quartier. Des jeux de société et des livres ont été mis à disposition des participants. Quelques tables ont été installées en terrasse. Il y a le public de passage, celui du matin, du midi et de la fin d’après-midi après le travail !

Côté restauration, l’objectif du restaurant associatif est de travailler en circuit court au plus près des producteurs et de s’orienter vers des repas décarbonés.

En ce début 2023, Akim Khounchef, le mari de la présidente de l’association et cuisinier bénévole, propose 2 formules : 1) un repas à 5 euros le lundi pour les personnes non imposables, moyennant un abonnement annuel de 15 euros – 2) un repas à 2 euros pour les étudiants, possible grâce à un don de 7 500 euros reçu de la Fondation du Grand Orient de France (engagée dans des actions multiples en faveur de la solidarité universelle). Un afterwork est proposé le vendredi, jusqu’à 21 h.

Akim, le cuisinier bénévole

Akim, à l’initiative de ce projet, souhaite faire du Ty Colibri, un lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants du quartier en espérant toutefois trouver l’équilibre économique de l’opération. “Nous disposons, malgré les difficultés, de plusieurs atouts : le loyer gratuit de la ville de Vannes qui paie aussi les fluides jusqu’à la fin de l’année et nous bénéficions d’une bonne équipe de bénévoles,” explique-t-il. Ils sont environ une quinzaine à se relayer pour donner un coup de main à Annette qui bénéficie de l’unique poste salarié. Il y a, par exemple, Mohana, jeune réfugié malien de 25 ans, qui apprend à préparer et servir les cafés, rejoint par une jeune stagiaire qui sert les clients du restaurant, etc.

Il faut admettre qu’Akim Khounchef a l’expérience du social, puisqu’il a créé en 2015 l’association anti-gaspillage Les Cuisiniers solidaires, également à Ménimur. Présidée aujourd’hui par Jacques Cardot, elle emploie trois salariés dont deux sont à temps plein. L’association compte aujourd’hui 80 adhérents dont la moitié sont des bénévoles. Elle a pour rôle de sensibiliser le public à la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant des ateliers cuisine dans les quartiers. Les producteurs locaux approvisionnent régulièrement l’association qui cuisine avec les habitants. À raison de deux ou trois ateliers par semaine dans les quartiers vannetais, plusieurs centaines de participants ont été accompagnés cette année.

Annette la salariée (à gauche) et Annick la présidente du Ty Colibri

“Au Ty Colibri, on travaille aussi avec la Mission locale (la structure qui favorise par ses actions l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans) – la section professionnelle des lycées – avec des migrants – avec des associations, pour remettre le pied à l’étrier à des personnes dans le besoin.” ajoute la présidente.

Depuis l’ouverture, six personnes sont venues travailler en CDD. Elles ont par la suite retrouvé un emploi. Derrière la restauration, il y a plein de projets auxquels toute l’équipe participe.

Les autres objectifs de l’association sont de mobiliser un maximum de personnes autour d’initiatives diverses, “pour faire vivre ce quartier cosmopolite, pour que les habitants de Ménimur sortent de chez eux et fraternisent” s’entendent à dire les bénévoles de l’association qui proposent les initiatives solidaires suivantes :

Le frigo partagé, unique dans son genre, où l’on peut d’une part venir déposer des produits frais non périmés et d’autre part se servir en fonction de ses besoins.

Une journée autour d’auteurs, comme celle organisée le 18 décembre 2022 qui accueillait 4 auteurs illustrateurs dans la grande salle du restaurant solidaire. Ce sont les jeunes du quartier qui, dans le cadre de l’opération Argent de poche du centre socioculturel Henri Matisse, avaient collé les affiches dans les halls d’immeubles, pendant que les écoliers du quartier postaient l’information par mail aux familles. Les échanges se doivent aussi interculturels, de façon à prouver que la culture n’est pas réservée à l’élite et uniquement au centre-ville. Il s’agissait pour ces auteurs présents de rencontrer les habitants du quartier pour leur parler de leur profession.

Le samedi 17 décembre, le bar-restaurant associatif accueillait un atelier bijoux et organisait un réveillon musical de Midi du 31 décembre.

Avec chants et danses, cette rencontre était destinée aux personnes seules avec le double objectif de briser leur solitude et de permettre aux bénévoles de réveillonner également le soir. Ce fût un beau succès puisqu’une soixantaine personnes avaient répondu présentes.

Prochaine animation :

En ce début d’année, l’association va présenter une très belle exposition photo des visages de Ménimur. Un studio photo installé dans le restaurant a permis de réaliser une trentaine de portraits d’habitants, tirés en grand format sur panneau aluminium, grâce au mécénat d’une entreprise locale.

Infos pratiques :

Bar-restaurant associatif A Ty Colibri 10, Place Henri Auffret – Ménimur à Vannes Contact : 02 97 54 41 90