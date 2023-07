Vannes. Le Vannes Rétromobile Club traversera la ville avec ses vieilles dames le 30 juillet 2023

Comme chaque année, le Vannes Rétromobile Club (VRC) organise sa 7e Traversée de Vannes le dimanche 30 juillet dans le Morbihan. Cette manifestation est ouverte à tous les propriétaires de voitures de collection, à partir du moment où le véhicule a plus de 30 ans, membres ou pas du VRC. Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au mercredi 26 juillet 2023.

La septième édition, du Vannes Rétromobile Club se déroulera le dimanche 30 juillet. Il invite les participants à le retrouver à 9h-9h30 pour le départ du parcours qui prendra effet sur le parking du magasin l’Hyper U de Saint-Avé (56). Les véhicules se rangeront en colonne dans l’ordre du départ. C’est là que le café d’accueil sera servi à tous et où la plaque de rallye sera remise.

Après un briefing de circonstance pour les équipages et des échanges conviviaux, la longue colonne forméé par la centaine de vieilles voitures s’élancera vers 10h, en direction de l’Ouest de Vannes pour une escapade d’une quarantaine de kilomètres tout autour du Pays Vannetais. Afin d’éviter de perdre du monde dans le cortège, il est possible qu’un véhicule identifié et connaissant parfaitement l’itinéraire soit intercalé toutes les dix voitures. Au retour, le cortège prendra la direction de Ploëren et traversera le centre ville de Vannes, la Mairie, les remparts et le port pour se diriger ensuite vers Séné et Port Anna, pour atteindre l’arrivée sur le parking de Larmor Gwened, au bord du Golfe pour partager le verre de l’amitié et le pique-nique vers midi.

Cette manifestation a été initiée par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) en 2016. Elle se déroule toujours le dernier week-end du mois de juillet dans tous les clubs de France affiliés. Cette sortie dans les villes du pays a pour objectif de sensibiliser les élus français et la population locale sur l’existence, la conservation et la préservation de ce patrimoine roulant. Pour le Vannes Rétromobile Club, l’initiative et la tâche de l’organisation de la Traversée de Vannes sont revenues au très passionné François Oligo de Mériadec (56) et à l’ancien pilote de courses vannetais Jean-Paul Delaizir.

François Oligo Jean-Paul Delaizir

Mais le VRC, ce n’est pas que la Traversée de la ville de Vannes. Fondé en décembre 2009 par Jean Autret, il organise une multitude d’animations et d’expositions tout au long de l’année. Une des dernières en date, une exposition à thème a rencontré le succès pour sa toute première fois, malgré la météo pluvieuse. Elle s’est déroulée le dimanche 18 juin dernier en matinée sur l’Esplanade Simone Veil du Port de Vannes. Pour commémorer l’appel du Général De Gaulle, le Vannes Rétromobile Club a organise une exposition de véhicules anciens d’avant-guerre avec des participants en costume d’époque.

Une dizaine de voitures d’avant 1940 étaient exposées notamment une Fouillaron 1904, une Citroën Rosalie de 1933 et une Citroën Traction avant de 1937. Pour animer musicalement l’exposition, un groupe de danseurs du club de danse de salon de la presqu’île de Rhuys a exécuté plusieurs danses en tenue rétro sous les yeux du président d’honneur du VRC Jean Autret. Ce dernier, avec un souci du détail, avait décoré le stand de l’association avec du mobilier d’époque : un vieux poste de radio, un gramophone, des affiches appelant à la résistance.

Les prochains rendez-vous du VRC pour 2023

Le dimanche 6 Août – le dimanche 3 septembre – le dimanche 1er octobre – le dimanche 5 novembre et le dimanche 3 décembre : rassemblement et exposition sur le parking du Gémo à Vannes.

Le dimanche 20 Août : rassemblement au Musée éphémère, esplanade Simone Veil 2 à Vannes

Le dimanche 17 Septembre : Balade d’équinoxe pour les Journées Européennes du Patrimoine

Le samedi 2 Décembre : Participation du VRC au Téléthon de Vannes

Des baptêmes ont été organisés à l’édition 2022

Infos pratiques

Traversée de Vannes avec le Vannes Retromobile Club : Dimanche 30 juillet 2023

Rendez vous fixer : entre 9h et 9h30

Le tarif est de 15 euros par voiture et comprend le café d’accueil, la plaque de rallye et l’apéritif : n’oubliez pas votre verre et votre pique-nique !

Cette sortie est limitée à 100 véhicules avec inscription obligatoire sur le site internet du VRC avec clôture des inscriptions : le mercredi 26 juillet 2023

www.vannesretromobileclub.com