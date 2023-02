Vannes. Radio Kalon, la radio associative qui prend de l’ampleur    

Radio Kalon est une webradio à finalité d’insertion sociale et professionnelle. Créée par Antoine Jouillé, elle est basée à Vannes et favorise le lien entre un public démuni et les auditeurs, un impact social double. Depuis quatre ans, Radio Kalon se développe grâce à ses nombreux bénévoles. En ce début d’année 2023, la radio associative accueille Julien, en qualité de salarié. Unidivers a rencontré cette radio associative, vous parle de ses objectifs et vous présente ses actions, notamment celle autour de la réalisation de podcasts consacrés aux droits de l’Homme.

Il y a quatre ans, Antoine Jouillé a créé Radio Kalon, une petite radio associative. Il l’a baptisée du mot breton Kalon qui signifie cœur ou courage en breton. Radio Kalon s’adresse à un public fragilisé en Bretagne, car il s’agit d’une radio d’insertion sociale et professionnelle destinée à redonner le courage, le sourire et la confiance à des talents cachés, oubliés, ou qui ne souhaitaient pas se manifester jusque là. L’objectif de la radio associative est de redonner confiance en aidant chacun à se réinsérer dans la société en libérant la parole. Pour ce faire, elle apporte aux auditeurs des outils de connaissance sociaux et psychologiques.

A gauche : Antoine Jouillé – à droite : Julien le nouveau salarié

Au départ, Antoine teste l’idée avec les compagnons d’Emmaüs et leur propose des ateliers radio en choisissant des thématiques qui les intéressent et sur lesquelles ils peuvent s’exprimer. Cette initiative rencontre vite la motivation et le succès. Les ateliers radio se travaillent en groupe et permettent à de nombreux participants de sortir de leur isolement.

“La radio associative donne la parole à tous ceux et celles qui sont en souffrance, aux blessés de la vie, aux handicapés, à ceux qui ont perdu leur emploi ou un être cher, aux laissés pour compte, etc.” La radio associative leur donne l’occasion de s’évader, de s’exprimer librement et crée du lien social entre des publics vulnérables et les auditeurs. Pour animer une émission, quatre ou cinq personnes se réunissent pour former un groupe, puis choisissent un thème et se répartissent les tâches.

Yvan, Océane, Jordan, Morgane et Stéphane

Kévin

Céline et Alexis

Alix

Charlotte et Brahim

Brian

Claudine et Céline

Le bilan de l’année 2022 est riche et intense : plus de 150 bénéficiaires des ateliers radio ; plus de 300 personnes interviewées ; une vingtaine de bénévoles et autant de partenaires et d’émissions récurrentes ; plus de quinze événements, salons et festivals auxquels Radio Kalon a pris part.

Antoine Jouillé était, depuis la création de la radio, le seul salarié au sein de Radio Kalon qu’il dirige accompagné par une vingtaine de bénévoles, mais en ce début d’année 2023 Julien vient de le rejoindre.

“Nous sommes contents d’annoncer à nos auditeurs l’arrivée d’un nouveau salarié en qualité d’animateur radio : Julien. En contrat de professionnalisation à Radio Kalon, il débute par une formation auprès de notre partenaire la Skol Radio Laser. Une fois sa formation accomplie, Julien, l’ancien bénévole, animera son émission radio : la matinale de Radio Kalon.” annonce Antoine Jouillé.

Une nouvelle émission a vu le jour avec des jeunes de la Mission Locale où Orlane, Milena, Hakim, Abdu et Lazare abordent la sexualité sous plusieurs angles : l’éducation, la prévention, l’identité, les préjugés, les violences, les cultures, etc.

Les jeunes de la Mission locale de Vannes avec l’animatrice

Les jeunes de la Mission locale d’Auray

L’année 2023, ce sera aussi pour Radio Kalon de perdurer dans le projet Européen en journalisme citoyen, autour des droits de l’Homme. Commencé en septembre 2021, il devrait se terminer en octobre 2023. Radio Kalon y participe en partenariat avec deux autres associations : d’une part avec la radio African Média Malta, qu’Antoine avait rencontré lors d’un voyage personnel à Malte, pendant quelques mois en 2018. Elle vise à l’insertion professionnelle des migrants, nombreux sur l’île et à 60% venus d’Afrique (de Somalie, d’Erythrée, du Soudan et d’Ethiopie) ; et d’autre part, avec l’association italienne Share Milano Radio de Milan en Lombardie.

Les trois radios sont destinées à encadrer de jeunes adultes, âgés de 18 à 30 ans : des migrants, des jeunes Maltais, des jeunes Italiens et des jeunes Bretons. Les trois associations partenaires : Radio Kalon, African Média Malta et Share Milano Radio se partageront dix articles chacune, étant donné que La déclaration des droits de l’Homme en possède trente.

“Pour Radio Kalon, les jeunes gens, bretons et migrants, viennent de Vannes, de Auray, des communes voisines. Nous réalisons des micros-trottoirs puis des podcasts sur les droits de l’Homme. Les jeunes suivent aussi une formation d’une quarantaine d’heures en journalisme citoyen”, explique Antoine. La radio associative invite aussi des intervenants, tels que des associations et des journalistes, parmi eux : le Télégramme de Rennes, un indépendant de Vannes, Fabien Delettres de Virgin radio et originaire de Guingamp, ont déjà été reçus.

Une délégation locale de la Ligue des droits de l’Homme viendra témoigner le lundi 27 février 2023.

Micro-trottoir sur le port de Vannes







Intervention de Mooéra Lahalle, journaliste au Télégramme

Retour sur le parcours de Antoine Jouillé et la création de radio Kalon :

Originaire de la région parisienne, Antoine Jouillé a fait une partie de ses études à l’étranger et est titulaire d’un diplôme en sciences économiques et commerciales.

Au cours de son parcours professionnel, il a exercé différents métiers, notamment en Normandie, dont celui de conseiller en gestion dans une banque pour petites et moyennes entreprises. En parallèle, il s’est intéressé à plusieurs types de bénévolat, au service du Samu social, de la Croix Rouge et au sein d’une radio associative. Il profite de ce média pour réaliser des reportages sur l’activité du Samu social. Les radios associatives, il les connaît bien pour les avoir découvert à Rouen dix ans plus tôt quand il écoutait Radio HDR, une radio des quartiers populaires des hauts de la ville. Le contact avec la radio va déclencher un tournant dans sa vie et l’orienter vers ce qu’il a vraiment envie de réaliser.

Antoine Jouillé

Parce qu’il a de la famille en Bretagne, Antoine Jouillé s’installe à Trégastel dans les Côtes d’Armor en décembre 2018. Il est alors directeur de la radio associative Radio Kreiz Breizh (RKB) qui existe depuis plusieurs décennies. Antoine bouscule les codes de la radio et modifie les grilles de programmation. Il fait intervenir à l’antenne des profils socioprofessionnels variés. Il souhaite être plus présent sur le terrain, développer les programmes jeunesse, inventer un dispositif d’accompagnement. Cette radio ne l’occupera que quelques mois, car en septembre 2019, il crée sa radio associative Kalon, association qu’il a fondée en parallèle en mars 2018. Antoine Jouillé et Radio Kalon s’installent alors à Vannes (56).

Pour ne faire le portrait que de trois fidèles bénévoles, on retrouve : Tristan qui fait son service civique et qui a rejoint Radio Kalon. Passionné par l’humour et le stand up, il anime des chroniques régulières ; Kevin prépare des émissions à caractère sportif ; Lucie, en domicile groupé accompagné à Saint-Avé, participe aux ateliers radio pour s’ouvrir aux autres.

Aujourd’hui, il est possible de retrouver tous les podcasts des émissions précédentes : on y retrouve la variété des sujets proposés, la bonne humeur qui règne dans le studio d’enregistrement, fidèle à une ligne de conduite de Radio Kalon. La radio est considérée comme un outil d’insertion grâce aux thématiques différentes de ses émissions, par ses témoignages, ses reportages et ses ateliers faits par des personnes en insertion et dédiées au grand public, à qui cela permet aussi de mieux connaître les problèmes et conditions de vie d’autrui.

Infos pratiques

Radio Kalon

46 Rue de l’Amiral Pierre Ronarc’h à Vannes

Contact : +33618121015 ou : antoine.joullie@gmail.com