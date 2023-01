Vannes. Programme des Nuits de la lecture du 19 au 22 janvier 2023

La septième édition de la manifestation culturelle Les Nuits de la lecture se déroulera partout en France du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023. Le public est invité à se réunir à l’occasion de nombreux évènements physiques et numériques au cours de ces quatre soirées qui évoqueront… la peur. On compte plus de 350 animations en Bretagne. Coup de projecteur sur la ville de Vannes.

“Traces” | Exposition de calligraphie arabe

Du 19 janvier au 21 janvierDu 11/01 au 20/01

Médiathèque de Ménimur18 Rue Marie Laurencin

56000 Vannes

La collection « TRACES » est le fruit d’un travail sur plusieurs supports unissant la calligraphie et l’univers pictural. Mohammed IDALI emprunte…

Tout public

Calligraphie arabe | Atelier découverte

Le 20 janvierA 17h30

Médiathèque de Ménimur18 Rue Marie Laurencin

56000 Vannes

Par Mohammed IDALI, Artiste Peintre Calligraphe. Lors d’un atelier de calligraphie, l’écriture s’explore au travers de son tracé, de sa couleur…

Tout public

Les Couleurs du Monde | Spectacle contes calligraphies

Le 20 janvierA 20h

Médiathèque de Ménimur18 Rue Marie Laurencin

56000 Vannes

Par Mohammed Idali, Artiste Peintre Calligraphe et Yann QUÉRÉ, conteur. Un voyage dans les contes du Monde où le Monde se raconte, se dessine…

Tout public

Sur les chemins du Monde | Spectacle contes et musique du monde

Le 20 janvierA 18h

Médiathèque de Ménimur18 Rue Marie Laurencin

56000 Vannes

Par Christine LERAY, Conteuse et Angélina AUBRY, Musicienne Christine et Angélina vous emmènent en musique, au fil des contes et des chansons…

Tout public

“Jeux d’ailleurs” | Atelier jeux

Le 20 janvierA 17h

Médiathèque de Ménimur18 Rue Marie Laurencin

56000 Vannes

Découvrez et venez tenter votre chance avec des jeux venus d’ailleurs : Awalé, Othello, Yoté, Dames chinoises, Penté…et chatouillez votre nez en…

Tout public