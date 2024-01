Marion Lagarde, artiste illustratrice sous le nom Paper & Pen, expose pour la première fois dans les locaux d’Espaces Atypiques à Vannes, 3 rue de la monnaie, jusqu’au 15 mars 2024. Munie de son feutre noir, l’illustratrice tire le portrait à des architectures à main levée. Vernissage : le 15 février 2024.

Passionnée d’architecture et de dessin depuis l’enfance, Marion Lagarde a créé Paper & Pen en novembre 2020, à Guigel-Plages, dans le Morbihan, après avoir travaillé15 ans dans la communication. « Attachée à l’urbain, mon parcours personnel a été jalonné de déménagements avec toujours de nouvelles architectures et histoires de ville à découvrir. J’habite aujourd’hui pour la première fois à l’extérieur d’une métropole, à côté de la mer en Bretagne, où nous vivons avec mon conjoint et notre petite fille. »

Marion Lagarde

PAPER AND PEN, c’est laisser s’exprimer l’architecture sous mon feutre.

Le noir comme couleur de cœur, l’artiste travaille directement sur papier à la main levée avec des feutres de différentes, sans esquisse préalable. Son dessin n’est jamais retouché à l’ordinateur. Chaque trait est définitif. C’est ce qui donne cette vibration si particulière à ses illustrations. « Je rehausse un ou plusieurs détails à la feuille d’or. » Son travail se décline en plusieurs formats : fresques murales, utilisation web, impressions, goodies…

L’exposition présente huit illustrations en éditions limitées dorées à la feuille d’or.

Espaces Atypiques à Vannes, 3 rue de la monnaie, Vannes.

Vernissage : le 15 février 2024.

Marion Lagarde

contact@paper-and-pen.com

06 63 16 29 19