Vannes. Jour de l’été et Fête de la musique rimeront dans de nombreux lieux

Sur le calendrier, le 21 juin est le jour du solstice d’été et marque le début de la saison estivale. En France, c’est aussi le jour choisi pour célébrer la Fête de la Musique. Vannes, dans le Morbihan, ne fera pas exception. Comme chaque année, la ville accueillera un programme varié de concerts gratuits qui attirera des milliers de personnes aux goûts musicaux différents, de 18h30 à minuit environ.

Le centre-ville de Vannes sera particulièrement animé pour la 41 e édition de la Fête de la Musique du mercredi 21 juin 2023. On célèbrera de la façon la plus festive possible la nuit la plus courte de l’année. De nombreux concerts souffleront des vents musicaux dans les rues et sur les places principales de la commune. Les musiciens locaux se produiront en plein air. Tous les genres musicaux seront présents, allant du rock à la pop en passant par le jazz et la musique traditionnelle bretonne de manière à satisfaire le plus grand nombre de visiteurs. Les bars et les restaurants proposeront également des concerts dans une ambiance conviviale et festive où la scène et la programmation seront libres. Les principaux lieux à retenir à Vannes : place de Bretagne (Palais des Arts) ; place Maurice Marchais (Hôtel de Ville) ; esplanade Simone Veil au port ; place Gambetta, rue Ferdinand le Dressay ; au port et au quartier Saint-Patern.

En partenariat avec la municipalité de Vannes, l’association vannetaise Noz’N’Roll, organisatrice de concerts et manifestations culturelles, programme chaque année l’événement. C’est la salle de concert Echonova de Saint-Avé (56) qui prendra en charge la programmation de la scène au port pour ces artistes. À partir de 18h, l’Echopark occupera la scène principale du port où se produiront les groupes : La Violette épineuse, Serpent, Anne de Ker, Tu M’Ador et Kind of Guru.

La Violette épineuse : Si vous voulez voir et entendre ce qu’est le matin, ou l’aube de cette artiste, elle montera sur la scène des musiques actuelles du port de Vannes. Cette fleur fragile et dangereuse à la fois, a des choses à vous dire et promet d’exploser sa voix qu’elle prépare depuis longtemps. La musicienne libère ses émotions grâce à sa voix perçante avec un set piano voix conçu afin d’épurer ses compositions initialement électro dark.

La Violette épineuse

Serpent : les meilleurs musiciens de la scène française accompagnent le chanteur Mathieu Lescop pour proposer un incisif terriblement efficace. Le groupe avance à bas bruit, sournois et menaçant à l’image de cette époque incertaine. Post-punk, post-funk et post-moderne, Serpent déchiquette les étiquettes ! Son premier EP porte un nom de manifeste : Time for a rethink = Il est temps de repenser.

Serpent

Anne de Ker : est-elle une actrice qui rêve d’être chanteuse ou bien une chanteuse qui rêve d’être actrice ? Cette bretonne possède les deux talents et n’a qu’une chose en tête : celle de créer ! Ça va dépoter le 21 juin à Vannes, avec son panel de pop, rock, électro, funk, post-punk et soul…

Anne de Ker

Tu M’Ador : C’est la rencontre de deux personnes faites pour vibrer ensemble : Emma et Paul. Instinctivement, le duo se livre dans une pop épurée et emprunte tant à l’énergie du rock anglais d’Oasis et à la fraîcheur de Thérapie Taxi, qu’à la poésie de la chanson française de Feu ! Chatterton. Le binôme est pop dans la vie et rock à la scène.

Tu M’Ador

Kind of Guru : La rencontre de cinq musiciens forme un groupe en mars 2020 qui se lance le pari audacieux de mêler les sonorités hip-hop US et UK à la fraîcheur des sons électro-pop actuels. Les paroles des textes sont ciselées, sublimées et délicieusement décalées. La formation hors norme est composée de deux saxophones barytons, d’un soubassophone et d’une batterie. Le groupe rennais enflammera le reste de la soirée, de ce 21 juin 2023, avec sa musique ovni où se rencontrent cuivres et musique électronique

Kind of Guru

La Fête de la Musique est devenue un événement musical mondial qu’on célèbre partout en France depuis le 21 juin 1982. En France l’initiative revient à Jack Lang, ministre de la culture à cette époque. La fête de la musique est aussi la grande fête qui marque le début de l’été chaque année.

Infos pratiques

Fête de la musique à Vannes : le mercredi 21 juin 2023

Association Noz’ N’ Roll, 31 rue Guillaume Le Bartz, à Vannes (56)

06 99 66 36 88 ou info@noznroll.org

Site internet

