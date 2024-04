Le musée des Beaux Arts La Cohue à Vannes dans le Morbihan accueille l’exposition Au rythme de la couleur à découvrir jusqu’au lundi 30 septembre 2024. Le public est invité à suivre le parcours de Jean Mingam, cet artiste multidisciplinaire breton amoureux de la couleur dans la seconde moitié du XXe siècle.

La conservatrice Françoise Berretrot du Musée La Cohue est à l’origine du projet de l’exposition Au rythme de la couleur, dédiée à Jean Mingam, qu’elle a lancé en juin 2023. La trentaine de membres de l’association Les Amis de Jean Mingam livour ha kizeller, (dont la première association a été créée en 1983 du vivant de l’artiste), et des collectionneurs participent au projet, en mettant notamment des documents à la disposition du musée.

Françoise Berretrot Les Amis de Jean Mingam livour ha kizeller, Jean Mingam dans son atelier de Nantes en 1980



Entre figuration et abstraction, les peintures, les sculptures, les scènes bibliques et les vitraux de Jean Mingam ont été créés grâce à diverses sources d’inspiration : la musique, l’art sacré, les masques. L’artiste traite la figure humaine et les paysages en exaltant la couleur et en intégrant des formes nourries par le cubisme.

Les masques Les paysages

Les visiteurs sont invités aussi à jouer au cœur de l’exposition avec des puzzles, des dessins, des coloriages mises à leur disposition de manière à expérimenter et à mieux comprendre la démarche de l’artiste. Ils auront la possibilité de composer un portrait-masque original à l’aide d’un puzzle aimanté, d’exécuter un dessin, de mettre en couleur des paysages, des portraits…

L’humain Les vitraux

Le peintre, dessinateur et sculpteur, Jean Mingam (1927-1987) est né le 5 mars 1927 à Ploudiry en Pays Léon dans le Finistère. Il est le dixième des douze enfants d’Olivier Mingam, le boulanger du bourg, et de son épouse née Jeanne Elléouet. Rien ne le destine à l’art. Les activités liées à la boulangerie familiale le confrontent à la ruralité bretonne de l’époque. Il fréquente l’église, les artisans : menuisiers, charpentiers, charrons, etc. L’amour, la maîtrise du travail de la matière, la sensibilité et l’énergie vont naître de ces apprentissages. De 1941 à 1945, il est apprenti dans une école d’ébénisterie puis chez un charron. Il fait ensuite des études à l’école des Beaux Arts de Rennes (35) jusqu’en 1950 et trois plus tard à l’âge de 21 ans, il travaille dans l’atelier personnel du sculpteur Francis Pellerin.

Jean Mingam, étudiant aux Beaux Arts de Rennes Les sculptures

Jean Mingam entame une vie d’artiste sans concession, dans une quête passionnée de vérité, de beauté et de sacré, d’abord dans son premier atelier à Quimper dans le Finistère (sa première commande est une vierge en granit de Kersanton pour le porche d’entrée du cimetière de Landévennec), puis à Lorient dans le Morbihan où il rencontre le peintre Adolphe Beaufrère. Il s’installe définitivement à Nantes où il travaille pendant 18 ans. Sa production singulière conjugue diverses influences artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il exalte la couleur vive en se souvenant des principes de l’École de Pont-Aven et des Fauves. Il réalise plus de 5000 pièces : des peintures, des sculptures, des céramiques, des vitraux, pour des commandes publiques et privées. Son œuvre cubiste s’oriente petit à petit vers l’abstrait. Jean Mingam a exposé au Louvre de Paris, partout en France et même à New-York en 1984. Une exposition permanente lui est dédiée à Pont-Aven (29).

Jean Mingam s’éteint le 29 janvier 1987 dans sa soixantième année dans son atelier du Bouffay, à deux pas du Passage Sainte-Croix à Nantes. Une place de la commune de Ploudiry, où il est enterré, porte son nom. Le pays breton en général avec ses villages, ses églises, ses monastères conservent mille et une traces du passage du sculpteur Jean Mingam qui a réalisé de nombreuses commandes pour la décoration d’églises. Son travail a permis l’évolution de la statuaire religieuse vers des formes simplifiées et effilées.

L’artiste laisse derrière lui une œuvre ouverte à la modernité, riche d’humanité et de spiritualité, parfois déroutante mais toujours revendicatrice d’indépendance…

INFOS PRATIQUES

Exposition Au rythme de la couleur de Jean Mingam, au musée La Cohue, jusqu’au 20 septembre 2024.

15, place Saint Pierre – Vannes (56)

Ouvert à tout public

Horaires :

Jusqu’ au 31 mai : du mardi au dimanche (sauf fériés), de 13 h 30 à 18 h

Du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h

Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10 h à 18 h

Tarifs : plein = 5 € ; réduit = 3 € ; gratuit pour les moins de 26 ans

Pour découvrir les œuvres de l’artiste Jean Mingam, en visites descriptives (dont une sera dispensée en breton) avec un guide-conférencier : Contact au : 02 97 01 63 00 et/ou resamusees@mairie-vannes.fr