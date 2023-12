Immersions et vibration est l’exposition de l’artiste peintre Valérie Windeck qui se déroule jusqu’au samedi 13 janvier 2024 à la galerie Improbable de Lorient dans le Morbihan. L’approche de l’exposition est double : Immersions qui renvoie à l’eau omniprésente et à la couleur bleue où l’abstraction est privilégiée et Vibrations, l’union de l’eau et du ciel jusqu’à la confusion, jusqu’à la dissipation, la disparition et l’interprétation du spectateur…

Valérie Windeck est une artiste pluridisciplinaire : peintre, plasticienne et designer, et parfois photographe. Elle est installée sur l’île de Groix dans le Morbihan depuis neuf ans. Elle y vit et y travaille ! L’artiste ne se sert d’aucun modèle, ni dessins, ni photographies, seule son imagination est à la source de ses réalisations. Cette île représente toutes formes d’inspirations et de rêveries pour elle, grâce à l’océan, aux vagues, à l’horizon à perte de vue, aux paysages maritimes, etc.

Groix est devenu son île, son atelier, son terrain de recherche, son repère et son symbole : la couleur bleue ! D’ailleurs Valérie Windeck, travaille presque exclusivement cette couleur vibrante, absorbante qu’est le bleu. Elle a baptisé Groix l’île bleue. Elle aime glaner sur la plage de Kermarec. Tout ce qu’elle ramasse sur la plage, elle s’en sert ensuite de matériaux, pour parler du paysage de Groix et le raconter : du sable, des bouts de plastiques, des morceaux d’algues, des chutes de filets, etc

Valérie est une artiste contemporaine qui peint l’acrylique avec des pigments sur différents supports : sur toile, sur le plâtre et sur l’ardoise, par touches spontanées avec un pinceau ou carrément avec ses doigts. Elle réalise aussi des collages et des assemblages.

Toujours à la recherche de nouveautés, elle aime aussi expérimenter de nouvelles techniques, comme celle du cyanotype, ce procédé photographique à laquelle elle s’est initiée, peut-être parce qu’elle fait le lien entre le tirage en bleu de Prusse magnifique et l’eau omniprésente dans l’opération, aussi parce que le résultat l’a renvoie aux fonds marins de l’île…

Pour l’exposition Immersions et Vibration, le bleu de Valérie Windeck invite les visiteurs à l’immersion dans un premier volet presque hypnotique qui donne l’envie de mouvement dans les paysages. Immersions donne envie de flotter, de se mouiller ou de plonger dans cette eau omniprésente. C’est la vision intellectuelle d’un océan et d’un horizon qui entrent en résonance. Vibrations, décline en une série de séquences de bleus où l’horizon est le seul repère dans ces paysages présentés sous forme de diptyques.

Valérie Windeck capte un instant unique, éphémère. Au public ensuite à travers ses œuvres , ses images rêveuses et oniriques de prolonger ce moment et de raconter son propre paysage…

Le parcours de Valérie Windeck

Valérie Windeck est diplômée de l’École des Beaux-arts de Saint- Etienne et de l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris. Pendant une quinzaine d’années, elle est directrice artistique en design industriel pour une société horlogère parisienne, avant de choisir de vivre en Bretagne en 2014. Elle s’installe sur l’île de Groix pour fonder son atelier de design global : en mobiliers, en décorations, en luminaires et en joaillerie. En 2020, elle crée la marque Enez Editions. La nature est toujours sa première source d’inspiration.

INFOS PRATIQUES

Exposition Immersions-Vibrations, Galerie Improbable Jardin, 25 rue Maréchal Foch, à Lorient (56)

09 81 84 57 84

Ouverture du mardi au samedi