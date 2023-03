La directrice de casting Valérie Espagne, défricheuse de talents d’enfants

La directrice de casting Valérie Espagne arpente la région bretonne à la recherche de talents bien particuliers, celui des enfants. Elle déniche les futurs visages angéliques (ou diaboliques selon les films…) qui se trouveront sur les écrans de cinéma et qui deviendront, peut-être, de futurs stars. À la recherche du visage qui interprétera l’enfant de Pio Marmaï et Valéria Bruni Tedeschi dans le prochain film de Carine Tardieu, la directrice de casting pour enfants nous parle de son métier. Silence sur le plateau et… action !

Valérie Espagne

Bien souvent au cinéma, le réalisateur et le producteur tiennent le haut de l’affiche et ombragent les autres corps de métier pourtant indispensables à la réalisation d’un film. Parmi eux, le directeur de casting. Depuis une vingtaine d’années, Valérie Espagne pratique ce métier. Elle nous parle avec passion de cette profession, de ses enjeux et partage quelques anecdotes rattachées à son expérience.

Valérie Espagne directrice de casting pour le film Nos jours heureux (2006) d’Olivier Nakache et Eric Tolédano.

Pour Valérie Espagne, le métier de directeur de casting est quasi artisanal, c’est du sur-mesure. « Pour le dire simplement et même si c’est un peu réducteur, nous cherchons les talents qui conviennent le mieux au rôle. Chaque film est une aventure unique et chaque réalisateur a sa sensibilité ».

Au fil des années, la directrice de casting s’est spécialisée dans ceux pour enfants. Dans la mesure où l’enfance et le jeu sont très liés, elle aime la spontanéité de l’échange pendant une audition avec un enfant. « Je suis très patiente et je pense que ça a joué dans les demandes de casting qu’on m’a faites », ajoute-t-elle. Les demandes peuvent être variées, plus ou moins détaillées selon l’image du personnage qu’a le réalisateur. Il peut s’agir de critères physiques ou de caractère. Il lui arrive cependant de retenir des profils qui s’éloignent de certaines directives, tout simplement car il y a eu une accroche. « Quelquefois, une personnalité peut éclipser le reste et va apporter quelque chose que la réalisation n’aura pas attendu ». Elle remarque d’ailleurs avec amusement que le choix final du réalisateur va souvent se porter sur l’enfant qui sera fait du même bois que lui : « il y a quelque chose de filial dans la décision, quelque chose qui tombe dans le domaine du sensible ».

Mais comment se déroule concrètement un casting pour enfants ? Selon l’âge, il est difficile de leur demander d’apprendre un texte. Valérie Espagne organise des petites improvisations, des mises en situation pour tester le répondant du candidat. « On voit généralement entre 10 et 15 enfants par jour, mais je m’attache vraiment à garder la même énergie pour chacun ». Chaque essai est filmé et sera visionné une seconde fois pour procéder à une première sélection. « Il y a l’affect qui entre en jeu. Sur le moment, j’ai envie qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes », confie-t-elle. « Le fait que les essais soient filmés me permet aussi de prendre de la distance et de voir si l’audition a été concluante ou non ».

Une fois que l’acteur a été trouvé pour le rôle, Valérie Espagne ne revoit l’enfant qu’à l’avant-première. La directrice de casting se rappelle avec plaisir de ses retrouvailles avec Charlie Paulet qui joue Zoé jeune dans Tempête (2022) de Christian Duguay. « Quand on s’est revues à l’avant-première, elle m’a sauté dans les bras et m’a remercié, c’était super de la revoir. Elle avait beaucoup travaillé pour faire ce film, elle avait dû apprendre à monter à cheval et a même fait sa petite cascade ».

Les enfants sont parfois amenés à jouer des scènes compliquées ou à interpréter des rôles dans des films aux thématiques difficiles. Bien que Valérie Espagne émette une petite mise en garde concernant l’âge de l’enfant, elle met en avant la capacité de ces derniers à être touchés par ce qui est dramatique et les qualifie même de « romantiques ». « Les enfants aiment être porteurs de message, ils comprennent et aiment la gravité. Ils sont tout à fait capable de jouer des choses sérieuses ».

Parmi les films pour lesquels Valérie Espagne a fait passer des casting d’enfant, citons Un sac de bille (2017) de Christian Duguay. Basé sur le roman autobiographique de Joseph Joffo, l’histoire raconte la manière dont ce dernier fuit, aux côtés de son frère Maurice, les déportations de juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. « Lors du casting pour Un sac de bille, nous reprenions la scène d’arrestation dans le train par un policier. Et les enfants ont su différencier la réalité du jeu. Ce n’est pas moi Valérie qui met la pression sur toi petit garçon. Je prends le temps de leur faire comprendre la différence pour ne pas qu’ils ne se laissent impressionnés. » Il en va de même avec la scène où Patrick Bruel, dans le rôle du père, gifle son fils à plusieurs reprises. « Les enfants comprennent la dimension des choses et consentent à y participer ».

Entourés et considérés, les enfants, à qui l’on a confié des responsabilités, peuvent gagner en assurance et en maturité pendant le tournage. « À titre personnel, je ne les qualifie jamais de “gamin”, “gosse” ou “môme”, je dis toujours “enfants” parce que ce sont de petites personnes qui sont parfois négligées. Là, je parle évidemment de mon expérience, il existe malheureusement des cas où le tournage ne se passe pas bien ».

Le tournage peut également leur servir d’exutoire. L’enfant va naturellement puiser dans ses expériences personnelles pour nourrir son jeu et l’habiller de sincérité. Valérie Espagne évoque une prise de maturité, notamment car il arrive qu’un tournage se passe pendant la période scolaire. Dans ces cas-là, l’enfant doit revêtir deux casquettes, celle d’acteur et celle d’élève ce qui requiert du sérieux et de la discipline. « Le film Les Petites victoires (2023) de Mélanie Auffret raconte les difficultés qu’une institutrice rencontre face au fait de donner cours à une classe d’élève de niveau mixte, comme il est souvent d’usage dans les petits villages de campagne », explique-t-elle. « Une partie des scènes se déroule dans une salle de classe et c’était amusant, parce que les enfants tournaient le film dans cette salle le matin et l’après midi ils y avaient cours, dans le décor ! ». L’équipe du film avait fait venir un professeur pour assurer une continuité scolaire aux jeunes acteurs qui devaient être à l’école.

Le tournage s’adapte à la vie et au rythme des enfants. Un cadre très strict, notamment en termes d’horaires s’applique. « Si c’est un tout petit, il faut respecter les temps de sieste », précise Valérie Espagne qui rappelle que le travail des enfants jusqu’à 16 ans, est normalement interdit. Il est cependant possible d’obtenir une dérogation. Lorsqu’une demande est déposée, une commission étudie le contenu du film et juge si l’enfant peut participer à toutes les scènes. Si l’une des scènes est considérée comme choquante pour l’enfant il sera demandé d’user de la magie du cinéma pour que ce dernier n’assiste pas réellement à ces scènes, mais que cela soit suggéré à l’écran, comme le permet le procédé du hors-champ par exemple.

Par ailleurs, Valérie Espagne souligne l’importance de la présence des parents sur le tournage. « Il ne faut pas que les parents soient trop loin pour qu’ils puissent se ressourcer et débriefer de leur journée. En revanche, il n’est pas bon qu’ils s’immiscent sur le plateau ou dans le processus de fabrication du film. L’image des parents qui poussent est assez caricaturale, il y en a mais ce n’est pas la majorité ».

Le métier de directeur de casting pour enfant est également celui d’une promesse qui révèle et met en lumière la sensibilité et le talent des enfants. Ils portent une richesse intérieure donnant lieu à des moments de grâce qui nous portent au rire et parfois au larmes…

