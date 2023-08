Vagues à l’âme et Côte à Côte d’Antoine Quinquis, 400 photographies passionnantes de vagues et de côtes

Antoine Quinquis porte depuis son jeune âge un vif intérêt pour la mer, les vagues et la glisse. Il publie Vagues à l’âme et Côte à Côte en 2023, deux livres qui donnent vie à près de 400 clichés. Le photographe marie avec talent sensualité, poésie et esthétisme pour rendre visible l’imperceptible des océans. Respirez profondément et partons ensemble à la rencontre de la puissance des images d’Antoine Quinquis.

Vagues à l’âme : l’harmonie des couleurs, formes et rythmes marins

Antoine Quinquis s’est lancé dans un défi passionnant avec Vagues à l’âme : celui d’explorer les vagues sous toutes leurs formes, des rivages de France aux confins du monde. À travers ses mots et ses images, il donne accès à une vue sous-marine des vagues d’Irlande, d’Indonésie, de France et des Canaries. Notre photographe illustre parfaitement la beauté de nos océans avec 200 photographies éclatantes de couleurs. Il invite à plonger au cœur de la vague, révélant ainsi les mouvements et les multiples nuances de l’eau. Ces images grandioses mettent en valeur la mer, qui mélange harmonieusement couleurs, formes et rythmes.

Côte à Côte : entre terre et mer, les mille visages du littoral

Dans l’ouvrage complémentaire intitulé Côte à Côte, Antoine Quinquis partage avec nous son profond attachement pour l’océan, la glisse, les vagues et à leurs panoramiques à couper le souffle. Ce grand voyageur de l’image nous entraîne au quatre coins du globe près des plus belles côtes françaises et mondiales. De Biarritz au Costa Rica et de l’Irlande à la Vendée, les photographies mettent en avant l’environnement maritime avec sa faune, sa flore et les femmes et hommes qui s’y pressent. Chaque lieu révèle une identité propre et des détails passionnants.

Un chapitre est dédié au surf pour les passionnés de ce sport et ceux qui souhaitent le découvrir.

Vagues à l’Âme et Côte à Côte, les deux livres du photographe Antoine Quinquis.

Unidivers – Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter ?

Antoine Quinquis – Je m’appelle Antoine Quinquis, j’ai 45 ans et je suis né sur la presqu’île Guérandaise près de La Baule. J’ai grandi dans un univers marin et sportif, à 200 mètres de la mer.

Unidivers – Comment est née votre envie de photographier les vagues et les côtes de France et du monde ?

Antoine Quinquis – Je ne suis pas de ceux qui photographie énormément, je m’en méfie plutôt. Je préfère vivre le moment et rester simple. Malgré tout, j’ai développé un goût pour la photographie de vagues, de nature et de bords de mer. J’ai eu un appareil photo vers 19-20 ans. Je photographiais ce que j’aimais regarder : établir un cadrage, saisir un timing, ça m’enthousiasme.

U. – Dans votre livre, vous faites remarquer que vous n’êtes pas un photographe ultraprofessionnel, car vous ne disposez pas des dernières technologies et vous n’avez pas une passion débordante pour la photographie. Est-ce que vous estimez que cela confère une touche naturelle et amateur à vos photos ? Était-ce votre intention ?

A.Q. – C’est une ligne importante pour moi d’essayer d’être authentique et simple. Je me méfie de la course au matériel. La modernisation de nos vies à tendance à les compliquer. C’est aussi pour moi que je le fais. La course au matériel et aux milliers d’images m’étouffe.

U. – Quelles sont vos principales recherches ou attentes lorsque vous photographiez les vagues et les côtes ? Quel est le style, le type, la forme de vagues que vous affectionnez le plus ?

A.Q. – Je photographie assez peu sur place. Je préfère être acteur et dans la maîtrise plutôt que de mitrailler. Le premier tri est instinctif. Il y a celles qui au premier coup d’œil me plaisent, celles que je n’apprécie pas du tout, et celles qui méritent d’être analysées. Dans Vagues à l’Âme, toutes les vagues présentes dans le livre sont surfables, c’est-à-dire plutôt ronde, tubulaire et lisse. Elles sont esthétiques et hypnotiques.

U. – Quelles sont vos techniques pour les photographier parfaitement ?

A.Q. – C’est tout une expérience qui se développe. On me questionne souvent lors de mes expositions sur le matériel et ses réglages, mais c’est une erreur. Pour faire une bonne photo, c’est avant tout le positionnement, le cadrage et le timing. Il faut une concentration élevée, comme un sportif.

U. – Comment choisissez-vous les destinations pour vos prises de vue ? Il y a-t-il des endroits qui vous fascinent particulièrement ?

A.Q. – Mes destinations, je les choisis pour les vagues, car je suis un surfeur avant tout. J’ai tout apprécié : les Canaries, la Californie, l’Indonésie où les vagues sont parfaites et il y fait bon vivre, les Antilles, la Guadeloupe, etc. On a tendance à aller vers la chaleur, mais j’ai particulièrement aimé l’Irlande. Les vagues sont super belles et le temps est changeant avec des orages et du vent.

U. – Quelle est la particularité des côtes et des vagues bretonnes ?

A.Q. – L’eau y est rarement chaude ! (rires) Plus sérieusement, les côtes bretonnes sont assez variées et découpées avec des enrochements sympas à photographier. C’est une région très exposée aux houles de l’Atlantique, touchée par les tempêtes et les vents d’ouest. Les vagues tubulaires et le surf sont moins propices qu’au sud-ouest. Il y a quand même de super spots.

U. – Quelles sensations, valeurs ou messages souhaitez-vous transmettre à travers vos livres et vos photographies ?

A.Q. – Ma première invitation est de continuer à s’émerveiller des environnements naturels. Nous sommes la nature, il faut en être conscient. Ma deuxième ambition est présente dans Vagues à l’Âme : chaque être, chaque situation de la vie, ne peut être réellement compris que si l’on l’appréhende par différents angles de vue. Je parle également du mythe de l’Arbre et la Pirogue dans Côte à Côte : chaque être a un besoin à la fois d’ancrage, de sécurité, d’identité, mais aussi d’aventure, de liberté et d’exploration. On ne sait pas quel chemin prendre. Finalement, un bon ancrage te permet de construire ta liberté.

U. – Avez-vous un projet futur en tête ou une destination que vous envisagez d’explorer ?

A.Q. – J’ai une idée de prochain livre autour de l’eau, mais plus large que la mer : les lacs, les rivières, les torrents, les cascades, la vie aquatique, etc. J’ai également envie de retourner dans le froid comme en Irlande ou en Écosse et faire de l’exploration.

Vagues à l’Âme et Côte à Côte, Antoine Quinquis, éditions Locus Solus, 2023. Prix : 35 € l’ouvrage.

Possibilité de le commander ici.

Site internet d’Antoine Quinquis.