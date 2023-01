UnMask, un jeu contre le harcèlement scolaire par une enseignante de Nantes

Annie Marbeuf est enseignante en SVT à Haute-Goulaine près de Nantes. Elle a créé avec une collègue Unmask, un jeu consacré au harcèlement scolaire.

Elle s’appelle Annie Marbeuf et enseigne les SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) depuis 19 ans. A 48 ans, elle a trois garçons âgés de 15 à 22 ans. En poste depuis 12 ans dans un lycée de Haute-Goulaine, une formation en 2022 consacré aux harcèlement et jeux dangereux est venue compléter une formation sur le jeu pour apprendre. Ce fut le déclic.

Le dernier jour de formation, il fallait créer un jeu en une matinée et le faire jouer à nos collègues l’après-midi. Dès le début, Annie Marbeuf voulait imaginer un jeu pour sensibiliser au harcèlement. Une collègue s’est jointe à elle car intéressée également par le sujet. Objectif : un jeu d’enquête où l’objectif était démasquer un harceleur, l’endroit où il sévissait et le moyen qu’il utilisait. Et tout devait se passer dans un établissement scolaire. Après avoir coupé, dessiné et tracé, un plateau, des fiches d’enquêtes et des cartes rudimentaires, imaginé des règles de jeu et l’histoire qui définit le cadre du jeu, c’était parti.

À la fin de l’animation, la formatrice nous a dit : « Ce jeu est unique. Je ne connais pas d’autres jeux de plateau qui sensibilisent au harcèlement. Vous devriez réfléchir à lui donner une réelle existence. Ces mots ont résonné en nous et dans les 15 jours qui ont suivi nous avons choisi le nom du jeu, retravaillé les règles et défini un cahier des charges pour proposer un projet pédagogique de création d’identité graphique à des élèves en section art, de notre lycée. Pour des raisons personnelles, ma collègue s’est retirée du projet.

Après 2 mois, un prototype du jeu est sorti début juillet. Depuis la rentrée de septembre 2022, Annie Marbeuf l’a testé auprès de lycéens. Il s’agit non seulement d’un jeu mais surtout d’un outil pédagogique qui sert de base à des débats permettant de libérer la parole mais aussi à des projets d’année au sein d’une classe, d’un niveau, d’un établissement, d’une structure accueillant des jeunes ou d’une association.

L’actualité montre tous les jours non seulement des faits de jeunes harcelés mais aussi des témoignages d’adultes abîmés par le harcèlement qu’ils ont subi au cours de leur scolarité. Ce jeu Unmask promet de trouver sa place dans chaque établissement scolaire, collège et lycée, mais aussi toutes les structures accueillant ou travaillant avec des jeunes. Unmask devrait être disponible dans quelques semaines.

