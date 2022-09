Université Rennes 2. Trois expos photos ouvrent la saison 2022/2023

L’heure est à la rentrée scolaire. Les bancs des amphis se remplissent et les ateliers de travaux pratiques également. L’université Rennes 2 ouvre sa saison culturelle avec trois expositions photo à découvrir sur le campus de Villejean en plein air, dans le hall du Tambour et à la galerie La Chambre claire.

Les Couleurs de l’âme du 5 septembre au 9 décembre

Fares Micue est une photographe espagnole autodidacte née en 1987 à Lanzarote (Îles Canaries). Si la photographie, qu’elle débute en 2009, était au départ un simple hobby, la pratique artistique de Fares Micue s’est ensuite transformée pour devenir le moyen parfait pour l’artiste de partager ses pensées, ses idées et sa perception de la réalité. La photographe accorde une grande attention à chaque élément qu’elle intègre dans ses compositions – le lieu, les couleurs, les accessoires, l’ambiance – afin de créer des images pleines de sens et d’une grande richesse esthétique.

« En tant que photographe d’autoportraits, j’utilise mes expériences personnelles, l’observation de ce qui m’entoure et ma propre transformation pour créer de belles images conceptuelles. Mon travail est très symbolique et chaque élément de mes compositions a un sens. En combinant tous ces éléments, je peux transformer mes idées en images. Je suis de nature très positive et cet optimisme se reflète souvent dans mon travail et au travers de mes images qui viennent délivrer un message fort de développement personnel, d’amour propre et d’empuissancement. Je veux que mes photos donnent de l’espoir et apprennent aux gens à être bienveillants envers eux-mêmes, à s’aimer, à rêver et à croire que tout est possible.»

Campus de Villejean (Rennes) Exposition plein air. Entrée libre. 5 septembre 2022 – 9 décembre 2022

Conscious choices – Fares Micue

Eyes as Big as Plates du 12 septembre au 9 décembre

Ce projet photographique des artistes finlandaise et norvégienne Riitta Ikonen et Karoline Hjorth a commencé comme un jeu autour du folklore nordique, puis a évolué vers une recherche continuelle du sentiment d’appartenance de l’être humain moderne à la nature.

La série est produite en collaboration avec des personnes à la retraite (fermier·es, pêcheur·ses, zoologistes, plombier·es, chanteur·ses d’opéra, femmes au foyer, artistes, universitaires…). Chaque image de la série présente une figure solitaire au milieu d’un paysage, habillée d’éléments environnants mais qui n’indiquent ni temps ni lieu. La nature agit ici à la fois comme contenu et comme contexte : les personnages habitent littéralement le paysage en portant des sculptures créées en collaboration avec les artistes.

En tant que participantes actives de notre société contemporaine, ces personnes âgées encouragent la redécouverte d’un groupe démographique trop souvent décrit comme marginalisé ou comme stéréotype. C’est ainsi que ce projet vise à produire de nouvelles perspectives sur qui nous sommes et quelle est notre place dans ce monde.

Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la science.

Campus de Villejean (Rennes), La Chambre claire Entrée libre. 12 septembre 2022 – 9 décembre 2022

Edda (Iceland, 2013) © Riitta Ikonen & Karoline Hjorth

Humaines du 12 septembre au 14 octobre

Photographies d’Olivia Gay.

Olivia Gay est une photographe engagée sur des questions documentaires et sociales. Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, elle est actuellement doctorante dans le cadre du programme de recherche et création Radian, ESAM Caen-Cherbourg. Depuis ses débuts, son travail explore la notion de regard dans des contextes qui tendent à altérer la visibilité des personnes tels que l’usine, le supermarché, les camps de réfugiés, le foyer d’hébergement ou la prison. À l’automne 2021, Olivia Gay a présenté à la Chambre claire une partie de ses séries consacrées aux ouvrières, caissières, dentellières et fermières au travail dans une exposition intitulée Envisagées. La photographe a ensuite été accueillie en résidence à l’Université Rennes 2 au cours de l’année 2022, pour aller à la rencontre d’enseignantes-chercheuses. Au sein de cette exposition, elle restitue une partie de cette enquête artistique, qui lie photographies et témoignages, et livre un récit sensible du quotidien de ces femmes scientifiques.

Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la Science.

Campus de Villejean (Rennes), Hall du Tambour (bât. O), Entrée libre. 12 septembre 2022 – 14 octobre 2022