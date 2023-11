Université Rennes 1. Serge Cantat ou la passion des mathématiques

Il semblerait que les mathématiciens ont besoin d’un tableau noir à chaque instant auprès d’eux pour vivre pleinement leur vie. Eh bien, cette fois, Serge Cantat ne disposait d’aucune craie à écrire et il a pourtant réussi à nous raconter sa passion pour les systèmes dynamiques, la théorie des groupes et la géométrie algébrique. En prenant des exemples parfois surprenants mais qui nous parlent à tous comme l’évolution du système solaire sur des temps très, très longs, c’est-à-dire des millions d’années. Et aussi des pliages de pentagones, l’art de jouer au Rubik’s cube…

Serge Cantat

Nous en saurons bien sûr plus sur lui. Ses études, les professeurs qui ont beaucoup compté dans sa trajectoire scolaire, son arrivée à Rennes et plus précisément à l’IRMAR (Institut de Recherche en Mathématiques de Rennes, étroitement lié au Centre Henri Lebesgue). Nous évoquerons ensemble les modes de travail collectif en mathématiques, les défis lancés par des conjectures énoncées voilà longtemps dont celle de Federigo Enriques datée de 1894 concernant le groupe de Cremona que Serge a résolue.

Serge Cantat

Ce sera aussi l’occasion de découvrir la multitude d’initiatives de sensibilisation des collégiens et des lycéens comme du grand public aux mathématiques où la rigueur côtoie avec bonheur le ludique. Il en va ainsi des « images des mathématiques » où vous pouvez glisser sur des pistes vertes, bleues, etc. jusqu’à faire du hors-piste. Ou encore de « MATh.en.JEANS » et d’autres que vous trouverez ci-dessous.

Jean Louis Coatrieux et Félix Boulé

