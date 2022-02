UNIVERSITÉ RENNES 1. PORTES OUVERTES LE SAMEDI 26 FÉVRIER

Les enseignants, les étudiants, les personnels administratifs et les équipes des services orientation insertion entrepreneuriat et formation continue et alternance seront présents pour vous présenter les formations, les débouchés et la vie à l’université.

Portes ouvertes

campus de Beaulieu : UFR des Sciences de la vie et de l’environnement, des Sciences et propriétés de la matière, des Mathématiques, de Philosophie, l’ISTIC (Informatique-électronique), l’ESIR (Ecole supérieure d’ingénieurs de Rennes), l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes), de l’IUT de Rennes ;

: faculté de médecine, pharmacie et odontologie ; campus centre : faculté des sciences économiques, faculté de droit et de science politique, IGR-IAE Rennes, Ipag.

Tous les stands sont installés dans le hall des amphis – bâtiment 2Faculté de médecine, pharmacie et odontologie et formations paramédicales

Campus centre – Rennes :

Les stands sont accessibles directement à la faculté des sciences économiques, à la faculté de droit et de science politique et à l’IGR-IAE Rennes.

Le site de l’IPAG n’est pas ouvert au public : pour vous renseigner, un stand est à votre disposition à la faculté de droit et de science politique

Samedi 5 mars 2022

