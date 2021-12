UNIDIVERS VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE !

Comme chaque année (10 ans !), la rédaction d’Unidivers souffle durant la trêve des confiseurs… Du 24 décembre au 3 janvier 2022. De quoi reprendre des forces afin de mieux vous retrouver à l’orée d’une année sous forme d’interrogation et, espérons-le, en forme de résilience. Salut, vilain Coco ?!

Pour 2022, nous vous souhaitons à tous ce que vous vous souhaitez pour vous-mêmes : le meilleur. Et pour tous, pris dans notre unité de communauté humaine vivante, la maîtrise, voire l’éradication, de ce coronavirus qui nous aura bien pourri l’existence. Du balai !

Plus localement, pour continuer à dynamiser la culture dans la région de Rennes et contribuer à en faire une grande capitale artistique et culturelle à l’horizon 2030, vous pourrez toujours compter sur Unidivers, votre web culturel bien-aimé. Grâce à une indépendance éditoriale et une liberté de ton qui tranchent dans un paysage médiatique de plus en plus uniformisé, notre rédaction va continuer à vous offrir des travaux où la qualité, l’objectivité et la curiosité sont au service de la culture, des arts, de la beauté, de l’intelligence, de la bienveillance et de la joie de vivre.

D’ici là, en cette période de Noël, plus de 2 milliards de chrétiens célèbrent la Nativité de Jésus-Christ (qu’ils considèrent comme le Fils de Dieu venu sur terre pour permettre de restaurer chez l’homme la ressemblance perdue avec l’image du Père créateur). Mais ce sont aussi des des milliards de non-chrétiens qui se réjouissent soit de la naissance du Christ (que les juifs et les musulmans considèrent comme un prophète) soit d’une fête qui plonge ses racines dans les temps ancestraux (la célébration du solstice symbolise le renouvellement de la victoire de la lumière sur les ténèbres) ou les temps nouveaux (le père Noël s’est répandu depuis sur tous les continents).

Le Père Noël moderne est en fait le résultat de métamorphoses que nous pourrions suivre à travers les méandres des âges, depuis ce sorcier des origines, de Saturne, Janus et Pan en Merlin et Puck, Mercure et Gargan (le Gargantua de Rabelais), mais aussi Odin-Wotan, Belenos, les Seigneurs du Désordre médiévaux, Cernunnos, Herne, Peter Pan et Robin des bois, le Chevalier vert de la geste arthurienne, le Grand Veneur, maître de la Chasse sauvage (la procession des morts, bien connue dans les contrées bretonnes entre Samhain/Toussaint et solstice d’hiver), autrement dit le Erl-König, le roi de Hel (le monde des morts) qui deviendra Harlequin, meneur du Carnaval de la Saison, en passant encore par Knecht Ruprecht, le vieux père Gel, Saint-Nicolas, bien sûr, en expliquant comment ce dernier prend cette fonction avant de devenir Santa Claus sous la plume de Washington Irving et Clement Moore (avant d’être illustré admirablement par des Thomas Nast ou Haddon Sundblom – l’illustrateur de la fameuse boisson gazeuse qui lui a donné un cachet particulier et une notoriété dans sa robe rouge sans pour autant l’avoir créé). Au gré de l’aventure, on croiserait même des mères Noël avec la tante Erie, Chauchevieille, Perchta, Holle, la fameuse Befana italienne, Abundia ou Abonde (chez Jean de Meung, où l’on devine le souvenir de la corne d’abondance) et tant d’autres. Un raccourci – ou une remontée temporelle – ici assurément étourdissant qui mériterait maints développements pour faire revivre ces personnages et passeurs des heures sombres solsticiales

À tous et aux autres, toute la rédaction d’Unidivers vous souhaite un temps de réjouissances aussi bon qu’il peut l’être en cette période contrainte !

Nicolas Roberti et Laurent Kontzler

