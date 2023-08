Saumur-Doué-la-Fontaine. À la découverte des mystérieux troglodytes

En cette période estivale, Unidivers propose aux Bretons et aux touristes de s’éloigner de la Bretagne pour découvrir au cœur de l’Anjou les richesses de Saumur et de Doué-la-Fontaine (49) et le monde mystérieux que forment leurs troglodytes.

La plus grande concentration de maisons troglodytiques taillées dans la roche de France se trouve autour de la ville de Saumur dans le département de Maine-et-Loire, soit à moins de 200 km de Rennes (35). Depuis la période gallo-romaine, c’est ici qu’environ un millier de kilomètres de galeries ont été creusées par l’homme pour extraire la célèbre pierre de tuffeau et le falun, qui signent ensemble l’identité de la région des Pays de la Loire. Le falun, c’est ce sable rocheux local composé de débris de coquillages et déposé par la mer il y a des millions d’années. Il garde en mémoire le golfe marin qui occupait à l’époque, l’actuelle vallée de la Loire. Datant du XIXe siècle, les habitations troglodytiques sont à découvrir rue des Perrières à Doué-la-Fontaine. Elles ont été habitées jusqu’en 1976 avant d’être transformées en gîtes dans les années 80.

Depuis une trentaine d’années, des passionnés font revivre le monde mystérieux des troglodytes. Ils ont bénéficié du soutien et du concours de géologues et de paléontologues. Pour partir à la découverte de ce patrimoine architectural et culturel exceptionnel, deux lieux sont proposés à la visite : le parc de miniature Pierre et Lumière à Saumur et le site Le Mystère des faluns à Doué-la-Fontaine. Il s’agit d’une immersion souterraine pour permettre au public de se familiariser avec ce patrimoine et pour lesquels il leur sera comptée la belle histoire vécue entre les hommes et les pierres.

Pierre et Lumière est un des plus jolis parcs miniature au monde. A quelques mètres sous terre, les visiteurs peuvent découvrir ce parc miniature hors du commun dans une ancienne carrière troglodytique qui met à l’honneur les plus beaux monuments en tuffeau du Val de Loire, comme l’abbaye Royale de Fontevraud. Cette pierre précieuse est l’élément majeur de la majestueuse architecture des châteaux de la Loire et des plus belles églises de la région. Le château d’Amboise, les villes d’Anger et de Saumur ont été sculptés parmi la vingtaine de miniatures au cœur même de la falaise, par Philippe Cormand un artiste breton autodidacte. Il a signé l’œuvre d’une vie en trois ans de travail et il rend hommage aux grands bâtisseurs tout en présentant un hymne à la beauté. Le parcours de visite fait découvrir ces œuvres sculptées jusqu’aux plus petits détails, parfois directement dans la paroi.

Le mystère des faluns est installé dans des anciennes carrières du XVIIIe et XIXe siècles. Il propose une plongée dans le monde sous-marin, qui, il y a 10 millions d’années, bordait Doué-la-Fontaine sous un climat subtropical. Au fil du temps et des marées, une grande quantité de sédiments s’y sont déposés et ont formé le falun. Une scénographie offre aux visiteurs un voyage extraordinaire et poétique au centre de la terre, dans ces galeries souterraines avec la découverte de ces caves cathédrales, hautes de 15 à 20 mètres et taillées dans le falun.

Classé site environnemental remarquable, le site des Perrières a été creusé par l’homme aux 18e et 19e siècles, à des fins constructives. Ces caves ont ensuite servi de champignonnières, d’habitat troglodytique et enfin réhabilitées en site touristique dans les années 1980. Trois anciennes maisons troglodytes ont été transformées en un centre d’hébergement destiné à accueillir des classes vertes et des colonies de vacances.

Infos pratiques

Pierre et Lumière : Route de Gennes, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur (49)

Dates et horaires :

– Jusqu’au 12 novembre 2023 : ouverture tous les jours de 10h à 19h.

– Du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 : tous les jours de 14h à 18h.

– Fermetures exceptionnelles le 25 décembre 2023 et le 1er janvier 2024.

Le Mystère des faluns, 7 Rue d’Anjou, Doué-la-Fontaine (49)

Contact pour dates et horaires : 02 41 59 71 29

A une dizaine de km de Saumur, le village troglodytique de Turquant abrite la l’hôte 3 étoiles Demeure de la Vignole. Installé dans une demeure du XVIIe siècle qui surplombe les vignobles et la Loire, le site est idéal pour vivre, le temps d’une escale, une expérience troglodyte.