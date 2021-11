RENNES. (RE)VENEZ AU TRIANGLE POUR LA SAISON 2021-2022

Malgré les mois de fermeture, et la difficulté de la situation, Le Triangle n’a pas arrêté de danser. Aujourd’hui, il est prêt à (enfin) accueillir son public pour la saison 2021 -2022. Tarif unique, billetterie trimestrielle, la Cité de danse s’adapte et poursuit sa démarche d’accessibilité. Mais quel spectacle voir ? Tous mériteraient une place dans votre agenda, mais la rédaction a pris la lourde responsabilité de sélectionner six pépites qui valent le détour…

Après plusieurs mois de fermeture en 2020 et 2021, et une fin de saison frileuse, Le Triangle – Cité de la danse se réjouit d’enfin rouvrir ses portes pour la saison 2021-2022. Une saison sous le signe du changement, puisqu’elle sera marquée par le départ en retraite du directeur Charles-Edouard Fichet, aux commandes depuis plus de dix ans. Une sortie de scène malheureusement perturbée par la situation sanitaire, mais avec laquelle il a dû composer. « C’est un départ dans des conditions inattendues, mais c’est la force de ce métier : agir avec les imprévus. Je conserve le souvenir de beaucoup de riches aventures », peut-on d’ailleurs lire en introduction du livret de présentation de la saison 2021-2022.

© Gwendal Le Flem

Avant son départ, on ne peut que le féliciter de la grande nouveauté mise en place afin de poursuivre la démarche d’accessibilité de l’établissement. Au billet solidaire s’ajoute dorénavant un tarif unique, à hauteur de 9 €, pour la majorité des spectacles. Ceux accueillis dans le cadre de partenariats auront néanmoins une grille tarifaire plus élevée, comme les spectacles présentés dans le cadre du Festival TNB (17€ au tarif plein) ou de Massiwa de Salim Mwé Hamadi Moissi, en partenariat avec Les Transmusicales (tarif unique à 13€ et 4 € avec la carte Sortir !)

En réponse à la précarité de la situation, la Cité de la danse a également décidé d’ouvrir la billetterie au trimestre. Sachant la difficulté à se projeter, seule la programmation des spectacles de septembre à décembre 2021 est mise en vente. La billetterie ouvrira le 7 décembre 2021 pour les propositions du festival Waterproof. Pour les spectacles de fin février à mai 2022, elle ouvrira le 8 février. Une manière, aussi, de laisser une chance aux éternels retardataires qui passent à côté de nombreux spectacles.

Mais parlons peu, parlons bien, entrons dans le vif du sujet ! Au programme, de la saison 2021 – 2022 : nouvelles créations, reports de la saison dernière, suite de la résidence du chorégraphe Sylvain Riéjou, artiste associé, et deuxième édition, attendue pour beaucoup, du Festival Waterproof.

Comme chaque année, tout un chacun est invité à l’ouverture de saison, mercredi 8 septembre 2021 à partir de 14 h, pour une rentrée joyeuse, dansante et généreuse, à l’image de ce qu’offre chaque saison de la cité de la danse. Parallèlement à ce rendez-vous prochain, la rédaction a soigneusement épluché la programmation concoctée aux petits oignons par l’équipe du Triangle et a fait le choix difficile de sélectionner pour six spectacles, pour petits et grands, qui méritent le coup d’œil (même s’il faut avouer que tous devraient avoir une place de choix dans votre agenda…).

Débutons les festivités avec un spectacle reporté de la saison dernière, Accroche-toi si tu peux de la Compagnie Les Invendus, créée en 2016 par deux frères jongleurs, Guillaume Cachera et Nicolas Paumier. Au plateau, les deux artistes se lanceront dans une chorégraphie jonglée, avec le compositeur et multi-instrumentiste François Colléaux sur scène avec le duo, vendredi 1er octobre 2021 (14h30 et 19h).

Ce spectacle familial est une véritable conversation entre eux deux, où se mélange arts du cirque et danse. On y retrouve l’absurdité et l’humour, mais aussi la poésie et la douceur. Leurs deux corps se rapprochent, se soutiennent avant de se séparer dans des mouvements jonglés pour mieux se retrouver de nouveau. Omniprésente, et personnage à part entière, la balle de jonglage se multiple au fil du spectacle et devient le lien entre les deux artistes. D’une grande délicatesse, la musique emporte le spectacle dans la complicité chorégraphiée de deux frères et de leur passion commune : le jonglage.

La représentation de la femme semble interroger plus d’un.e chorégraphe. Commençons par parler d’un spectacle à destination du jeune public, chouchouté par l’établissement, mais pas seulement. Cette année encore, le Triangle est partenaire du Festival Marmaille et accueille Victorine, une coréalisation avec Lillico.

Le chorégraphe et danseur Sébastien Laurent, de la compagnie Moi Peau, emmène le public dans une aventure dansée d’après Votez Victorine, un livre pour enfant de Claire Cantais (2014). À travers l’histoire de femmes, habitantes figées d’illustres tableaux du musée d’Orsay, l’autrice s’empare de la thématique de la représentation de la femme dans les œuvres d’art. Sont alors soulevées les questions de l’éducation, de l’indépendance, de l’habit. etc. Des sujets on ne peut plus actuels que Sébastien Laurent et Annabelle Rosenow traduisent en danse, avec la finesse, l’humour et l’innocence d’un spectacle d’enfants.

Dans une scénographie minimaliste, le duo, à l’instar du public, est embarqué dans ce pièce narrative, vêtu d’une multitude de costumes et accompagné de projections du livre, troisième partenaire de jeu, pour une immersion plus grande.

Dans le cadre du Festival TNB, en collaboration avec le TNB, la chorégraphe Emmanuelle Huynh, de la Compagnie Múa, présente Nuée, du 10 au 13 novembre 2021.

Cette dernière création (2021) ouvre la porte sur les interrogations personnelles et les origines de la chorégraphe, entre le France et le Vietnam. « Emmanuelle Huyhn a mené un travail d’enquête, à la fois en elle et vers le dehors. » Cheminant dans un flot de généalogies et d’énigmes enroulées autour du nom de son père, Huynh Thanh Vân, Nuage Bleu, des projections de texte donne une forte dimension narrative à Nuée. Un spectacle qui n’est pas sans rappeler À un endroit du début de la chorégraphe Germaine Acogny.

© Dan Aucante

Passons à un vieux compagnon de route de la Cité de la danse. Le 3 et 4 décembre prochain, en partenariat avec les Trans, l’auditorium accueillera Massiwa de Salim Mzé Hamadi Moissi.

Dans ce spectacle pour sept interprètes, le chorégraphe comorrien y mêle danses traditionnelles et danse hip hop. Massiwa déjoue notamment les codes du Wadaha, danse traditionnelle des femmes, souvent réalisée à l’occasion du grand mariage (le Handa) ou pour financer un projet d’intérêt commun. Équipé d’un bâton de bois, les danseurs perfoment les déhanchements à l’origine féminins et les associent aux mouvements de l’afro-danse, de plus en plus urbaine, et à l’énergie du hip hop.

Massiwa fait appel à toute la puissance du corps des danseurs en proposant de découvrir une danse athlétique et énergique.

Nous retrouvons la thématique de la femme dans le cadre de festival Waterproof, plongez dans la danse ! Maud Pladec, directrice du Centre Chorégraphe National d’Orléans depuis 2017, revient dans la ville et sur les planches qui ont vu naître sa première pièce Professor, en 2010.

Dans sa création Counting stars with you, la chorégraphe poursuit ses réflexions autour des relations entre corps et musiques. Elle repense cette fois les femmes compositrices oubliées de l’histoire, du Moyen-Age aux musiques actuelles. À la fois danseurs et chanteurs, les six interprètes, masculins et féminins, mettront leur puissance vocale en jeu autant que leur puissance corporelle. « Maud Le Pladec questionne le devenir féministe dans l’histoire “secrète” de la musique à travers la création féminine », précise le livret de présentation.

Finissons avec une danse peu familière du plateau du Triangle : Le Baroque. Programmé l’année dernière, il aurait été dommage de ne pas reporter cette soirée originale à la saison 2021 – 2022. C’est chose faite. La chorégraphe Béatrice Massin, une des plus grandes spécialistes de la danse baroque, invite les chorégraphes Mickaël Phelippeau et Gaëlle Bourges à lier leurs écritures contemporaines à cet héritage chorégraphique.

En coréalisation avec l’association Danse à tous les étages, la danse du XVIIe siècle sera mise en l’honneur avec Lou de Mickaël Phelippeau, portrait dansé d’une interprète, Lou Cantor. Viendra ensuite Loulou (la petite pelisse) de Gaëlle Bourges. Grande adepte des références à l’histoire de l’art, la chorégraphe cheminera au côté du peintre baroque Rubens (XVIIe siècle), accompagnée de deux interprètes. En ouverture de soirée, les élèves du Conservatoire de Rennes présenteront un extrait de Mass B de Béatrice Massin. À ne pas manquer, le 29 mars 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Arrêtes-moi si tu peux, de Guillaume Cachera et Nicolas Paumier, Cie Les Invendus (45 min.) : Ven. 01/10 : 14h30 + 19 h

Victorine, de Sébastien Laurent, Compagnie Moi Peau (45 min.) : Mar. 19/10 : 10h30 + 14h30 – Mer. 20/10 : 10h30 + 19h

Nuée, d’Emmanuelle Huynh, Plateforme Mua (1 h) : Mer. 10/11 : 19 h – Jeu. 11/11 : 15 h – Ven. 12/11 : 19 h – Sam. 13/11 : 16 h

Massiva, de Salim Mzé Hamadi Moissi (45 min. 15 min.) : Ven. 03/12 : 20 h – sam. 04/12 : 18 h

Counting stars with you, de Maul Pladec (1h) : Horaire à venir

Lou et Loulou, de Mickaël Phelippeau et Gaëlle Bourges, compagnie Fêtes galantes (1 h + 1e partie) : Mar. 29 mars 2022 : 20 h.

Programme complet

Rencontre, Pratique mer. 08 sept.

Ouverture de saison 2021-2022

Spectacle ven. 01 oct.

Accroche-toi si tu peux

Guillaume Cachera, Nicolas Paumier & François Colléaux – Compagnie Les Invendus

Spectacle dim. 17 oct.

New Orleans Fever

Marie Houdin – Engrenage[s]

Spectacle mar. 19 – mer. 20 oct.

Victorine !

Sébastien Laurent – Compagnie Moi Peau

Stage, Pratique ven 5 nov 19h–21h

sam 6 nov 14h–17h

Stage : danse africaine sensible !

avec Patrick Acogny

Spectacle mer. 10 – sam. 13 nov.

Nuée

Emmanuelle Huynh – Plateforme Múa

Rencontre, Pratique sam. 13 nov.

Le Sas autour de “Nuée”

Nathalie Salmon

Spectacle lun. 15 – mar. 16 nov.

Múa

Emmanuelle Huynh – Plateforme Múa

Rencontre, Pratique mar. 16 nov.

Le Sas autour de “Y aller voir de plus près”

Nathalie Salmon

Spectacle mar. 16 – sam. 20 nov.

Y aller voir de plus près

Maguy Marin – Compagnie Maguy Marin

Spectacle ven. 26 nov.

Sources

Bruce Chiefare – Compagnie Flowcus

Spectacle ven. 03 + sam. 04 déc.

Massiwa

Salim Mzé Hamadi Moissi

Pratique sam. 04 déc.

Saut de chat – Danse en couleur

Lucie Germon

Rencontre, Pratique sam. 04 déc.

Echauffement du spectateur autour de “Massiwa”

Nathalie Salmon

Spectacle jeu. 16 – ven. 17 déc.

Il est devenu Roi

Gilles Rousseau – Compagnie Atche

Spectacle mer. 26 janv.

counting stars with you (Musiques Femmes)

Maud Le Pladec – Centre chorégraphique National d’Orléans

Spectacle mar. 01 févr.

ARPEGGIONE

Louis Barreau – Compagnie danse louis barreau

Spectacle mar. 01 févr.

WELCOME

Joachim Maudet – Compagnie Les Vagues

Spectacle mer. 02 févr.

Jour futur

Thierry Micouin – T.M. Project

Stage, Pratique ven 18 fév 19h-21h

sam 19 fév 14h-17h

Stage : danse africaine contemporaine

avec Patrick Acogny

Rencontre, Pratique jeu. 10 mars

Echauffement du spectateur autour de “S.A.P.E”

Nathalie Salmon

Spectacle jeu. 10 mars

S.A.P.E. (Société des ambianceurs et des personnes élégantes)

Alima Rolland – Compagnie Palette

Rencontre, Pratique mar. 29 mars

Le Sas autour de “Lou” + “Loulou (la petite pelisse)”

Nathalie Salmon

Spectacle mar. 29 mars

Lou + Loulou (la petite pelisse)

Mickaël Phelippeau + Gaëlle Bourges – Compagnie Fêtes galantes

Spectacle ven. 01 avril

Il nous faudrait un secrétaire

Ambra Senatore & Marc Lacourt – Centre Chorégraphique National de Nantes

Pratique sam. 02 avril

Le jour le plus dense

une journée d’ateliers

Spectacle ven. 08 avril

BREAKDANCE EXPERIENCE

Ekilibro Noah + Marek and Kristián Mensa

Spectacle sam. 09 avril

Show Me What You Got – Battle Concept

Battle Concept

Rencontre, Pratique jeu. 28 avril

Le Sas autour de “Je rentre dans le droit chemin…”

Nathalie Salmon

Spectacle jeu. 28 avril

Je rentre dans le droit chemin (qui comme tu le sais n’existe pas et qui par ailleurs n’est pas droit)

Sylvain Riéjou – Association Cliché

Spectacle ven. 13 mai

Répercussions

Ana Pérez – Compagnie Miscea Danse

Pratique du 07 au 11 juin

Fait Maison 2022

Spectacle, Pratique, Rencontre sam. 11 juin

Retrouvez tout l’agenda de la saison 2021-2022 du Triangle

Le Triangle – Cité de la danse