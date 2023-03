Tréveneuc. Le Festival Jazz Ô Château de Pommorio du 22 au 30 avril 2023

Le festival Jazz Ô Château donne rendez-vous au public à Tréveneuc, dans le Côtes d’Armor, du 22 au 30 avril 2023 pour sa 8e édition. Organisé par l’association Quand le jazz est là, il proposera des concerts de jazz dans le magnifique cadre du château de Pommorio, datant du 18e siècle. Découvrez le programme, les artistes participants et réservez vos places : certains spectacles seront gratuits, d’autres payants.

L’association Quand le jazz est là, présidée par Benoît Petit depuis un an, son nouveau bureau et sa centaine d’adhérents sont heureux d’annoncer le festival Jazz Ô Château 2023.

Le bureau organisateur

L’association voit le jour en 2015 et son appellation est vite trouvée, en même temps que le site au château de Pommorio, et cela devient le festival Jazz Ô Château. Un groupe de bénévoles hyper motivés prend les choses en main dans une ambiance chaleureuse et, saison après saison, l’équipe d’amateurs grossit et se professionnalise. L’association trouve son identité en mettant en avant la jeune scène jazz locale, mais aussi nationale et internationale. Pour parfaire ses programmes, elle se rend aux marchés du jazz : au Jammin’ Juan de Juan-les-Pins (06) et au Luxembourg Jazz Festival pour écouter puis rencontrer les artistes. Depuis, les éditions se succèdent et le président, au sein de Quand le jazz est là, est renouvelé tous les trois ans dans un esprit démocratique.

Pour la 8e édition du festival Jazz Ô Château et comme chaque année en première partie des concerts en salle, les rendez-vous Jazz Ô Jardin proposeront de partager, d’une part, un moment privilégié de gastronomie avec les coquilles St Jacques de la baie et, d’autre part, des rencontres musicales. La première avec Monday Night Groovers, un groupe de huit musiciens venus de Lamballe avec le rythme blues, la deuxième avec le Quintet de Nicolas Marilleau, pour qui tout jazz passe aussi par l’influence de la bossa nova et la musique afro-cubaine.

Programme des concerts payants :

Vendredi 28 avril 2023

A 18h 30 : Monday Night Groovers. Le temps du spectacle la chanteuse entourée de sept musiciens emmène le public dans une ambiance musicale et dansante soul funk. Le groupe est doté d’une énergie festive époustouflante et communicative. Passionnés de musique soul, les musiciens joueront les succès de Sharon Jones et de Marta Ren. Les spectateurs seront invités à rejoindre la piste de danse.

Monday Night Groovers

A 21h : Concert en salle avec Delvon Lamarr trio, un groupe de soul jazz américain fondé en 2015. Il promet un mélange unique de soul, jazz et blues. Le trio issu de Seattle est un groupe prometteur, en plein essor actuel qui offre des improvisations étonnantes. Ils diffusent leur rythmiques contagieuses auprès du public du monde entier avec Delvon et son orgue, Jimmy avec le son explosif de sa guitare et Dan à la batterie.

Delvon Lamarr trio

Samedi 29 avril 2023

A 18h : Le Quintet de Nicolas Marilleau, est un groupe de quatre musiciens amoureux de swing qui se rencontrent dans des clubs de jazz parisiens, rejoints par Elisa la chanteuse du groupe. Le quintet revisite les succès de Ella Fitzgerald, du crooner Chet baker, de Great American Songbook, etc.

Quintet Nicolas Marilleau

A 20h : Concert en salle : Adam Ben Ezra est un musicien multi-instrumentiste et compositeur autodidacte israélien, qui réinvente en rajeunissant la contrebasse depuis dix ans. Année après année, il étoffe l’instrumentation de ses performances live, en intégrant même l’électronique qui propose de nouvelles couleurs à ses compositions qui ravissent le public. Depuis 2019, il a participé à une centaine de spectacles en Europe et aux Etats Unis.

Adam Ben Ezra

A 22h : Concert en salle : Léon Phal et quintet font partie de cette jeune génération de musiciens de jazz classique. Entouré de ses quatre complices depuis toujours, Léon Phal, ce franco-suisse originaire de Champagne, maîtrise l’instrument avec son sens inouï de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par une rythmique dévastatrice. Avec la sortie de leur album : Canto Bello, un bel avenir se profile à l’horizon de ce quintet.

Léon Pahl et quintet

Un peu d’histoire

Le château de Pommorio de Tréveneuc (22), a été construit en bord de mer entre Saint-Brieuc et Paimpol, à proximité de Saint-Quay-Portrieux.

L’origine de la famille Chrestien, qui deviendra propriétaire du château, remonte en 1248 avec Hervé Chrestien qui participa aux croisades sous Louis IX en armant un navire destiné à transporter les croisés à Chypre. De ce fait, on retrouve les armoiries de la famille dans la Salle des Croisades du Château de Versailles. Guy Chrestien au XIV e siècle était un des trois généraux des finances, trésorier du Roi Charles VI. Un premier château-fort est édifié par Pierre Chrestien, vicomte de Tréveneuc en 1430. Il est situé à l’époque dans le bois actuel : il ne reste aujourd’hui que les vestiges d’une tour et des lavoirs. Le château de Pommorio demeure la propriété de la famille Chrestien et traverse les générations. Le château, tel qu’il est connu aujourd’hui, a été construit entre 1780 et 1790 par Jean-Baptiste René Chrestien, comte de Tréveneuc.

Le dernier du nom, Henri Chrestien de Tréveneuc (1894-1915) ayant habité à Pommorio était sous-lieutenant au 48ème Régiment d’Infanterie pendant la Grande Guerre. Il est mort au combat à Arras le 21 Juin 1915. Après lui, le château appartient à la famille Espivent de la Villesboisnet. La façade postérieure du château est modifiée dans la seconde moitié du XIXe siècle par des ajouts dominés par une tourelle d’escalier. La Comtesse Anne Espivent de la Villesboisnet, née Courtilloles était la grand-mère de l’actuel propriétaire. Elle était issue de la famille Chrestien de Tréveneuc par sa grand-mère maternelle Marie. Elle reçut en héritage le château de Pommorio de la part de sa marraine Jeanne Chrestien de Tréveneuc, la sœur d’Henri Chestrien mort à la guerre en 1915. Jeanne Chrestien n’a pas eu d’enfants. Infirmière à la Croix Rouge au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a été tuée en 1943.

Aujourd’hui, Anne-Cécile et Arthur de La Villesboisnet sont les propriétaires du château dans lequel le couple organise des réceptions, banquets et mariages dans un intérieur somptueux. Mais en 2021, alors que la crise sanitaire les privait de leur activité, le couple a accepté une proposition de la chaîne de télévision TF1. Leur participation à l’émission Bienvenue aux mariés a mis en lumière leur établissement, ainsi que le Sud-Goëlo.

Anne-Cécile et Arthur de la Villesboisnet

Festival Jazz Ô Château de Pommorio à Tréveneuc (22), du samedi 22 au dimanche 30 avril 2023

Informations complètes sur le site

Billetterie

Association Quand le Jazz est là, 2 Place du Bourg à Tréveneuc (22)

Contact : jazzochateau@gmail.com