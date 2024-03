Pour son 7e salon du livre, le château de Pommorio à Tréveneuc dans les Côtes d’Armor accueillera une soixantaine d’auteurs en ce premier dimanche printanier, le 24 mars 2024. L’évènement est organisé dans la salle des mariages du château, par L’association Breizh Littéraplume présidée par Jean-Yves Rolland sa création en 2016.

Parmi les soixante écrivains connus qui seront présents, tels Michel Priziac qui est aussi le président de l’Association des écrivains de Bretagne, Xavier Pierre ou encore Jean-Paul Le Buhan, de jeunes auteurs, parfois en autoédition, sont à découvrir comme, Isabelle Fontaine qui étrennera son premier salon avec son premier roman Et garder ta mémoire. Tous les styles littéraires seront représentés : romans, Histoire, poésies et bandes dessinées, etc. La journée accueillera également des illustrateurs et des relieurs ainsi qu’une exposition des peintres de l’association L’Atelier tréveneucois, qui regroupe une trentaine d’artistes pratiquant les acryliques, les huiles, les pastels et les aquarelles…

La liste complète des auteurs (par ordre alphabétique) : François Aussanaire ; Josiane Begel ; David Belse ; Henri Bleunven ; Françoise et Michel Boixière ; Marie Bourdon ; Pascal Boutin ; Isabelle Bruffaert ; Françoise Cavelan ; Céline Cerisy ; Claire Connan ; Michèle Corfdir ; Michel Courat ; Aline Delpian ; Sandrine Domesor ; Charles Doursenaud ; Isabelle Fontaine ; Gabriel Gachen ; Benjamin Gayls-Gérard ; Emmanuelle Godec-Prigent ; Jean-Albert Guenegan ; Alice Guer ; Odile Marteau-Guernion ; Françoise Hamelin ; Marc Hellias ; Jean-paul Jannin ; Jean-Benjamin Jouteur ; Justine Jouet ; Catherine Kalim ; John Lac ; Rozenn Laloy ; Alain Lamour ; Jean-Paul Le Buhan ; René Le Cam ; Olivier Le Gal ; Gwenaël Le Moignic ; Antoine Le Prette ; Patrick Lopez ; Alain Lozac’h ; Renault Marhic ; Jean-François Masson ; Yolande Mecca ; Julien Meunier ; Elisabeth Monnery ; Jean-François Pauleat ; Virginie Perez ; Constance Pichevin ; Xavier Pierre ; Yves Portier ; Michel Priziac ; Marie Quemeneur ; Axelle Rallier du Baty ; Fãnch Rebours ; Jean-Yves Rolland ; Léon Samoth ; Jean-Pierre Subit ; Marina Thouement et Betty Yon.

Julien Meunier, est né à Léhon (22) non loin de Dinan en 1986. Il fait des études à Lannion, à Brest puis à Rennes et entre dans la vie professionnelle en qualité d’ingénieur dans les réseaux et télécoms. C’est au cours d’un séjour en Corse qu’il se passionne pour l’Histoire et notamment pour celle de la Bretagne. A son retour, il consulte des livres d’histoire. De là, il écrit et publie Nominoë, son premier roman publié aux Éditions Montagnes Noires en 2016. Il décide alors de se lancer dans une trilogie : le second tome Erispoë sort en 2017 et le troisième Salaün en 2018.

Betty Yon est passionnée par les mots depuis toujours ! Elle parcourt le monde pour les donner en partage. Elle mêle l’humour, l’émotion et la spontanéité pour créer des poèmes qui s’adressent à tous. Dans son premier livre Brin’s de Vie, elle évoque ses petits et grands tracas, son enfance, ses amours et ses chagrins. Chaque poème décèle de petites leçons de vie qui éclairent notre quotidien. Betty Yon possède un parcours atypique, car elle est atteinte d’une maladie orpheline. Sur les réseaux sociaux, elle choisit de s’exprimer pour créer son monde comme un livre ouvert. Ses poèmes sont alors découverts par des artistes peintres et des street-artistes. Ensemble, ils associent ses mots à des œuvres picturales sur des murs et dans des vidéos. La reconnaissance de son travail lui ouvre les portes de différents festivals à Paris, à Venise, à Buenos Aires, etc. Le poète parisien Gabriel Garand est son parrain d’écriture et les premiers textes composent le recueil Brin’s de Vie. La rencontre de Betty Yon avec l’illustrateur Stéphane Constant est décisive puisqu’ils créent ensemble un ouvrage mêlant les dessins et la poésie…

Renaud Marhic est un journaliste et écrivain, né en 1965. Il est l’auteur de livres et articles sur les sectes et autres adversaires de l’esprit des Lumières, sur l’intégrisme religieux et le communautarisme. Directeur de la collection Faits et illusions, il a collaboré avec le journal Charlie Hebdo et a rédigé Journal de Karl Zéro, une rubrique consacrée aux rumeurs et légendes urbaines. En 2002, il a enquêté sur la rumeur du 11 septembre 2001, contredisant certains arguments en faveur de la théorie du complot dans le livre L’Effroyable imposture de Thierry Meyssan. Les enquêtes de Renaud Marhic ont fait l’objet de nombreuses attaques par des mouvements sectaires. Depuis 2000, il est l’auteur de livres jeunesses et de romans noirs. Il dirige aux éditions Terre de Brume la collection Polars & Grimoires. Il publie aussi aux Éditions P’tit Louis la série Les Lutins Urbains.

La famille Chrestien de Tréveneuc remonte à 1248, quand Hervé Chrestien participe aux croisades sous le règne de Louis IX : il arme un navire destiné à transporter les croisés à Chypre. C’est pour cette action que les armoiries de la famille Chrestien se trouvent dans la Salle des Croisades du Château de Versailles. Guy Chrestien au XIVᵉ siècle était trésorier du roi Charles VI. Plus tard en 1430 Pierre Chrestien épouse Guillemette de la Motte-Rouge et fait bâtir le premier Château fort de Pommorio dont on peut voir, encore de nos jours, les vestiges d’une tour et des lavoirs dans le bois.

Le château, comme on le connaît aujourd’hui, a été construit entre 1780 et 1790 par Jean-Baptiste René Chrestien, comte de Tréveneuc, l’époux de Julie Charpentier de Lenvos. Son domaine comprend un corps de logis construit vers 1780, agrandi au milieu du XIXe siècle, ainsi qu’une ferme construite en granite, schiste et briques au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Le domaine est spacieux et de bon goût ! Sa façade donne sur une cour d’honneur, vaste et bien sablée. Le jardin est à droite et les écuries à gauche ; derrière se trouve le parc : on y arrive par de larges avenues plantées d’arbres séculaires du plus bel effet ! Le corps de logis principal est une œuvre d’architecte de style classique caractérisée par une composition symétrique. C’est une construction de type ternaire à neuf travées qui comprend quatre pièces au rez-de-chaussée et une cage d’escalier centrale avec un escalier tournant à retours.

Henri-Louis Marie Chrestien (1815-1893) fut député puis sénateur des Côtes du Nord. Le dernier du nom : Henri Charles Marie Chrestien (1894-1915) a été le dernier à habiter le château de Pommorio. Il était sous-lieutenant au sein du 48ᵉ Régiment d’Infanterie lors de la Première Guerre mondiale. Il est mort pour la France à Arras le 21 juin 1915.

Face au succès rencontré lors de ses salons, Breizh Littéraplume a créé une seconde association Breizh Littérature, qui répond à la demande croissante des écrivains. Ce second salon sera organisé à la salle Ostrea de Plouézec dans les Côtes d’Armor, le dimanche 30 Juin 2024 (à suivre…)

Salon du livre : Breizh Littéraplume – Château de Pommorio à Tréveneuc (22)

Dimanche 24 mars de 10h à 18h

La galette Paimpolaise est le partenaire restauration du salon du livre Breizh Littéraplume et le sera aussi pour Breizh Littérature

Association Breizh Littéraplume – 6 Run ar Vilin à Lanloup (22)

Contact : breizh-litteraplume@orange.fr et breizh-litterature@orange.fr